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 Полицейские Ивано-Франковска составили протокол за нарушение карантина на священника, проводившего службу для более 10 прихожан

В Ивано-Франковске 21 апреля правоохранители составили административный протокол на священника Московского патриархата (УПЦ МП) за нарушение правил карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины, работники полиции зафиксировали, что во время богослужения на территории церкви находилось более 10 человек без средств индивидуальной защиты, которые не соблюдали дистанцию.

На священника был составлен админпротокол по статье 44-3 КУоАП, так как он был субъектом проведения религиозного мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение Пасхальных праздников на Ивано-Франковщине умерли 5 человек: у двоих COVID-19 подтвержден, еще у троих - проверяется, - мэр Марцинкив

Напомним, на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели. В Ивано-Франковской области подтверждены 435 случаев.

Кроме того, в регионе новую коронавирусную инфекцию подтвердили у шести священников.

Источник: https://censor.net.ua/n3190546
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а почему вы разрешили кацапской церкви разносить вирус по всей стране? Полицейские Ивано-Франковска составили протокол за нарушение карантина на священника, проводившего службу для более 10 прихожан - Цензор.НЕТ 9075
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А чого про нього писати? У нього нема своєї церкви!
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Зебилы, а почему вы разрешили кацапской церкви разносить вирус по всей стране? Полицейские Ивано-Франковска составили протокол за нарушение карантина на священника, проводившего службу для более 10 прихожан - Цензор.НЕТ 9075
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Патамуша Новинский "хороший парень", друг и соратник Ринат Леонидыча и Мертвечука. Духовно близкий человек Петру Ляксеичу, хоть и **** православная, но как говорится "наша ****".
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Ну так Ляксєїч ж головний ворог Зе - навпаки мали б тоді всіх пакувати, чи не так?)))
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А чого про нього писати? У нього нема своєї церкви!
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Писали, что из одной ложки причащались. Насчёт масок не помню т.к. считаю их дурнёй.
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Ну всё. Теперь уж точно никто не заболеет. Поліцейські Івано-Франківська склали протокол за порушення карантину на священника, який правив службу для більш ніж 10 парафіян - Цензор.НЕТ 3175 А прижать гэбнявую секту по линии СБУ никак?
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Только на попа? А как же протоколы на тех дятлов, которые находились в церкви без средств защиты?
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Скотиняка займалася поширенням інфекції й заохочувала послідовників...
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РПЦ в Україні це касетна біологічна бомба.
Усі храми треба було позакривати і опечатати на карантин.
Усіх резидентів від РПЦ скерувати пройти аналіз, а якщо вони не резиденти аналіз провести за їх рахунок і відправити на батьківщину.
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Та їх там всього лишилось біля 20 приходів в області. Я дивуюсь терпінню прикарпатців.
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