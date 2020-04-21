EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  497  7
Материалы по теме:
Все про:День города (17) карантин (3474) Львов (3666) COVID-19 (4244) коронавирус (2967)

 Празднование дня города во Львове переносится в связи с пандемией, - Садовый

День города во Львове перенесли на неизвестный срок из-за пандемии COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр города Андрей Садовый  написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Пандемия коронавируса вносит коррективы не только в наши ежедневные привычки, но в планы на год.

День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и отмечание почетными наградами города Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья".

Дату празднования сообщим уже после карантина.

А сейчас планируем жизнь города после карантина. Она точно будет! А ее качество зависит сегодня от всех нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналистов начинают тестировать на COVID-19 во Львове, - горсовет

Источник: https://censor.net.ua/n3190545
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Может и правильно... Когда нет стратегии, правильность отдельных шагов оценивать трудно. Празднование дня города во Львове переносится в связи с пандемией, - Садовый - Цензор.НЕТ 4736
 показать весь комментарий
 
Було б не погано в треті вихідні вересня зробити, як колись і було...
 показать весь комментарий
 
 
Иванов Иван 614911af - краще на четверті вихідні червня, коли твій дєд-ваєватель обісрав сподні та здався в полон, як колись і було...
 показать весь комментарий
 
Порошенко выбирайте, он не более чем мер. Тем более 5% он от Львова получил, а так и в парламенте их и не было бы.
 показать весь комментарий
 
Свинорылый, а ты каким боком до Порошенко, а тем более к Львову. Ты рылом не вышел, лугандонец Святкування дня міста у Львові переноситься у зв'язку з пандемією, - Садовий - Цензор.НЕТ 8662
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх