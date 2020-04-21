 Празднование дня города во Львове переносится в связи с пандемией, - Садовый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр города Андрей Садовый написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Пандемия коронавируса вносит коррективы не только в наши ежедневные привычки, но в планы на год.

День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и отмечание почетными наградами города Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья".

Дату празднования сообщим уже после карантина.

А сейчас планируем жизнь города после карантина. Она точно будет! А ее качество зависит сегодня от всех нас".

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