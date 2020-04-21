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 Политика Украины
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 Карантин могут не смягчить из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, - министр Кабмина Немчинов

Нарушения ограничений во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах Московского патриархата (УПЦ МП) могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях, без смягчения.

Об этом в эфире hromadske заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить, Немчинов ответил: "Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть на ряд факторов. Если вы посмотрите статистику Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно, как вы упоминали, в Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были".

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования (их там более 100. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50%

"К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", - подчеркнул министр.

Немчинов также отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина о карантине. "Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о какой-то свершившемся факте", - резюмировал он.

Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина. 

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.

Также читайте: Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко

Источник: https://censor.net.ua/n3190543
 
 
 Топ комментарии
 
Владимир Александрович сказал, что лично контролировал все пасхальные мероприятия.

Если это происходило, то исключительном личном контроле ЗЕ,

соответственно, под его ответственность.
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Новинский и сам того и там-же

Из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, карантин могут не смягчить, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 9346
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Це,вже, зловживання владою й нав"язування колективної відповідальності за нікчемність й недієздатність влади. Стадо за баранів й ішаків невідповідає
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Стадо баранів за ішаків не відповідає..
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А ведь эти православные ублюдки заставили меня ненавидеть! И это не мой грех, а их!
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Снимите тот карантин! Пожалейте президента, не то по весу догонит северокорейского Кима!
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Я протестую против того, что попов московского парханата лечат за мой счет - сколько еще наша зебильная власть будет вытирать о нас ноги?! Через багатолюдні великодні служби, які відбулися в Почаївській і Святогірській лаврах, карантин можуть не пом'якшити, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 4995
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Попов маскавского паханата надо было давно разогнать в сторону «родЕны» или посадить. Но вместо этого их лечили и позволяли покупать Рейнджи и в 2014-2019. Но тебя же это не смущало? Всё было хорошо? Я протестую против соевого идиотизма. Сколько еще такие олигофрены как ты будут вытирать свои дырявые лапти?
Обтекай
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В цьому випадку я зазвичай кажу "чим більше самогубців, тим менше самогубців", але ці православнуті на всю голову ризикують не тільки собою. На відео і діти були. Які там маски, яка там відстань. Були облобизані всі батюшки і всі ікони.
Ну і потім же почнуться зустрічі з родичами "на гробках", і матимемо новий виток епідемії.
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Знову погрози кретинів від влади...А хто допустив масове відвідування церков, під час епідемії? Чому б не послабити карантин в тих областях, де можна і не ввести в тих, де масово відвідували церкви?
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Я ж говорю, карантин продлят на 4 года, а мне никто не верит. 😀
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Закрыть эти заведения нужно на очень долгосрочную санобработку( круглосуточную)
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Люди просто спалять ці дві Лаври , разом з московськими вірунами . Ізольовуйте ці два населені пункти і забороняйте діяльність терористичних московських церков на "контрольованій" території України . Дібіли .
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Так ви є тварюки гнійні самі й провели багатолюдні великодні служби, які відбулися в Почаївській і Святогірській лаврах, самі організували, авякян організував охорону цієї москальської диверсії, а нам посилення карантину ?
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Кто хочет делать дело - ищет возможности.
К то не хочет - причины.
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