 Карантин могут не смягчить из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, - министр Кабмина Немчинов

Об этом в эфире hromadske заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить, Немчинов ответил: "Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть на ряд факторов. Если вы посмотрите статистику Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно, как вы упоминали, в Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были".

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования (их там более 100. - Ред.).

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"К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", - подчеркнул министр.

Немчинов также отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина о карантине. "Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о какой-то свершившемся факте", - резюмировал он.

Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.

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