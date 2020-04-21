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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 Из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, карантин могут не смягчить, - министр Кабмина Немчинов

Нарушения ограничений во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах Московского патриархата (УПЦ МП) могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях, без смягчения.

Об этом в эфире hromadske заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить, Немчинов ответил: "Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть на ряд факторов. Если вы посмотрите статистику Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно, как вы упоминали, в Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были".

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования (их там более 100. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50%

"К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", - подчеркнул министр.

Немчинов также отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина о карантине. "Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о какой-то свершившемся факте", - резюмировал он.

Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина. 

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.

Также читайте: Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко

Источник: https://censor.net.ua/n3190543
 
 
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А почему зеленое ху*ло не закрыло рпц хотя бы на время карантина? Или Зеле кацапские попы заносят долю? Из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, карантин могут не смягчить, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1728
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Так вот для чего Зеленский провёл эти сборища - чтобы карантин продлить !
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Да кара сверху за предательство своей страны.
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А как красиво Паша-Мерседес вещал о фейковом вирусе

Из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, карантин могут не смягчить, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 2769
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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Это дебилы, которые сами же и накликали беду.
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Альфа-банк принадлежит через прокладку россиянам....
и как УПЦ МП курируется ФСБ.....
прихожане Украины, которые туда ходят являются или сепарами или идиотами...
в большинстве своем идиоты конечно...
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Знайомий працює у Києво-Печерській лаврі священником. Не самий найвищий сан. Так у нього РейнджРовер та Вольво хетчбек. Ці автомобілі не куплені, а подаровані за відмолювання гріхів. Уявляєте, які там гроші крутяться?
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Московских попов под суд. За нарушение условий карантина. И пускай Новинский адвокатам платит.
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Владимир Александрович сказал, что лично контролировал все пасхальные мероприятия.

Если это происходило, то исключительном личном контроле ЗЕ,

соответственно, под его ответственность.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии ужесточить меры борьбы с коронавирусом - вплоть до введения карантина или комендантского часа, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
А ему пофиг карантин.
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У этого "умного" за минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса, когда в Испании подтвердили - 1536. Такие данные сайта Worldometers. И люди мрут, как мухи, от "внебольничной пневмонии".
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З одного боку обурює те що так звана церква рпц отруює людей вірусом. З іншого боку - так їм і треба. Нема розуму не буде й здоров'я.
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Деньги затмили Разум московскому патриархату.Поток денег до гуньдяева не должен иссякать. А на жизнь и здоровье Украинцев начхать . Где власть , где решения , где реакция.Но зато все Украинцы будут сидеть до Посинения.
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Кстати, в Главном Военном храме России, на витражах появилось изображение ордена Великой Отечественной войны с перекрещенными серпом и молотом на фоне красной звезды. Видимо скоро и витраж медали за Возвращение Крыма забабахают. В наших Лаврах как раз бабло насобирают с дурных хахлов.
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Штрафовать всех нещадно! Пусть бюджет наполняют, нет денег - изымать собственность!!!
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Та знімайте карантин! Якщо буде сплеск... ну ви зрозуміли:

Из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, карантин могут не смягчить, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1974
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Так а якого ви вола за яйця тягали? Хто заважав дать 73ї гуми тому зборищу? Пряме невиконання вимог закону, як зі сторони набожних дібілів, так і зі сторони мусорні! Чи вони тільки кодлом "плавців" уміють?
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Просто "потрясающе"!!! Из-за того, что у@бища из власти не посчитали нужным укоротить кацапский попов все остальные вынуждены сидеть в карантине. Да ещё и преподнести эту новость мученическим тоном, мол если бы... Какого рожна не поставили на место попов парашинского патриархата? То что кацапскиепопы это внедренная преступная группировка по целенаправленому распрострвнению корона вируса уже ясно даже детям.
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А где ж мусора были? Или у них получается только качков из пруда вылавливать?
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А где орлы сабакова были? Пловцов с Днепра доставали?
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