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 Политика Украины
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 Зеленский продемонстрировал, что с РФ можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко

Президент Владимир Зеленский за год со дня своего избрания продемонстрировал, что достижение мира на Донбассе для него является ключевой задачей, а с представителями Российской Федерации можно проводить переговоры и договариваться без сдачи национальных интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Самая главная тема для нас — это мир. И президент Зеленский этому уделяет очень много усилий. Поэтому есть и реальные результаты: разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском, обмен пленными – процесс идет системно, это не "кампанейщина" и не пиар, это реальная работа по освобождению и возвращению наших людей домой. И я знаю, что эта работа будет продолжаться в самое ближайшее время", - заявил Ткаченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" видит также смену при Зеленском переговорной позиции Украины по отношению к РФ по окончанию войны на Донбассе.

"Владимир Зеленский продемонстрировал, что с Россией можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов и проявил себя в этих переговорах как сильный, последовательный и дальновидный политик. Именно так его воспринимают и партнеры по Нормандскому формату, потому что, именно усилиями Зеленского удалось реанимировать эту переговорную площадку, которая практически впала в кому в 2016 году", - говорит депутат.

Ткаченко также упомянул постройку при действующем президенте временного моста через р.Северский Донец на КПВВ "Станица Луганская", чем был упрощен процесс перехода граждан через линию разграничения.

"Да и вообще впервые в истории Украины у нас появился президент, который не делит страну на свой электорат и на чужой. Он не раскалывает народ, не натравливает один регион на другой, он изменил государственную риторику по отношению к гражданам. Он сшивает Украину, он обращается ко всем избирателям, и тем, кто голосовал "за" и кто голосовал "против". И поэтому он является сегодня политиком, которому больше всего доверяет население Украины", - утверждает зампред фракции.

Депутат возлагает большие надежды на продолжение переговоров по установлению мира на Донбассе и реинтеграции оккупированных территорий после окончания пандемии коронавируса.

"Я уверен, что, несмотря на пандемию, которая очень сильно изменила нашу жизнь и наши планы, работа президента и всей нашей команды по достижению мира на Донбассе продолжается и в ближайшее время будут новые сильные шаги и новые реальные результаты. Будут новые договорённости в Нормандском формате, серьёзные подвижки в Минске. Как и обещал Владимир Зеленский, мы в обозримое время вернём и людей, и территории", - считает Ткаченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3190542
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
зеботи вилізли. В них є установка: побільше виправдальних постів в мережах. І не помічають, як на цьому паляться.
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Да он просто бредит, за-то на просторах инета промелькнула вот такая новость: Исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. В комментарии на Facebook он предложил передать часть сырья Украине.
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей. Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
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бредит чувак...
... или просто продолжает лит дерьмо в уши ожидающих
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Конечно!
Только куда то запропастились национальные интересы Украины...
Вроде бы есть, но найти не получается.

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Сегодня все кому не лень, пинают бубочку по цимбалам за итоги года правления, вот и запустили группу поддержки.
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Этого мудака за шкуру, в машину и на Донбасс, пусть о "мире" поговорит на "передке"!
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С СССР в конце каденции , то же можно было договариваться. Попросить ножки буша. россияне еще будут искать карту захоронения сыров, к тому времени они превратятся в Хамон . Все бубит и притом цикличность Закономерна . а россия не ссср .
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а - так зЭ уже " сильный и дальновидный политик" - ну все ...- дальше читать и не стоило...
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Ну цей також мудак мабуть аналізів не здавав. Зеленский продемонстрировал, что с РФ можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 6760
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Зеленский продемонстрировал, что с РФ можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко
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А ще біле це чорне🧐
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Секундочку! Как? Я Вас спрашиваю, КАК можно ставить под сомнение потуги того, кто видел желание мира в глазах путена!?!?!?!
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А я не ставлю під сумніви оці потуги, бо маємо найкращого лідера ********** всього Всесвіту і його околиць!
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учитесь всей фракцией в шнобак гундосить...
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Ай, молодец, все верно подметил!
Ни одного национального интереса российской федерации зеленый преЗедент не сдал!
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Ну чому зрадник? Лизнув ЗЕ в сраку що до гланд дістав!
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Называет чёрное белым и посмеивается над убогими.
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Все. Поголовно!
И ******** и купленные х.уйлом.
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Имбицыл на имбициле сидит и имбицилом погоняет. Су...ка хорошо что вас ублюдков в 2014-2015 году при власти не было.
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Хохлов-малоросов вешать, вешать и вешать
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Эту фразу они хотят вложить в мозги своим безмозглым зебилам, чтобы они это схавали и думали, типа, да.....оно ничего не сдает!
Вот же ж этот сказал, что не сдает, значит так и есть!
Они теперь это будут повторять как попугаи!!!

Цензор, где напоминание про пленки про Дерьмаков????
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Бубочка настолько туп, что вряд ли понимает: Путину он и нах.. не нужен. У Путина уже есть кандидат на пост Генерал - губернатора Малороссии, любимый кум. А сам Зеля - переходный этап между амебой и хищником... Потому, что сам он ни амеба не хищник. Инфузория фуфелька. Мокрица.
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100% и перед выборами ему будут втирать что для сохранения зелёной шкурки ему просто необходимо топить и использовать амин ресурс за кандидата от ОПЗЖ!
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полное сборище СН 254 дебилов первое собрание и я думаю последнее весь компост страны в одной партии
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И до чего он договорился, кроме обмена пленными ?

Единственный критерий успешности в защитной войне - изгнание врага и восстановление контроля над территорией. Всё остальное (возвращение пленных, репарации) - важно, но не касается главной задачи - освобождения Родины.

Порошенко освободил 2/3 территории Донбасса, оккупированной к моменту его инаугурации. Сколько квадратных километров или % территории по сравнению с концом мая 2019 г. (инаугурация Зеленского) освободил действующий Президент ?
Вот и всё, что нужно понимать - больше ни о чём дискутировать не надо (кто там какие площадки реанимировал и кто с кем смог начать договариваться).
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Зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко - "Зеленский продемонстрировал, что с РФ можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов"


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Пана Ткаченка вистругували тупим різаком...
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еще один предатель...
такой же как Блазень....
Зе- юродивый уже сдал все, что позволил ему сдать мудрый нарид...
продолжение следует...
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Вот же ******. Ссут в глаза 73-м процентам, не стесняясь )).
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не иссякнет команда янелоха долбобами.
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