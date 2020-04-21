 Почетный консул Украины в Израиле Керцнер передал в Киев шесть аппаратов ИВЛ, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Министерства иностранных дел.

В сообщении отмечается: "6 аппаратов ИВЛ для спасения пациентов с Covid-19 приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер.

При содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле аппараты ИВЛ уже направляются в больницы.

МИД Украины благодарит почетномго консула Украины в Израиле за такую нужную для нашей страны гуманитарную помощь.