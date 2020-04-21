EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  327  13
Материалы по теме:
Все про:Израиль (1038) медицина (2021) COVID-19 (4244)

 Почетный консул Украины в Израиле Керцнер передал в Киев шесть аппаратов ИВЛ, - МИД

Шесть аппаратов искусственной вентиляции легких приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Израиле Керцнер Офер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Министерства иностранных дел.

В сообщении отмечается: "6 аппаратов ИВЛ для спасения пациентов с Covid-19 приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер.

При содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле аппараты ИВЛ уже направляются в больницы.

МИД Украины благодарит почетномго консула Украины в Израиле за такую нужную для нашей страны гуманитарную помощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3190541
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почему нет, если человек имеет деньги и не жадный?
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо большое добрым людям!
А Зебил хоть копейку оторвал от себя?
 показать весь комментарий
 
 
А почему Порошенко пожертовал уже 90 млн грн на борьбу с коронавирусом в то время как зеленое ху*ло 0 ?

 показать весь комментарий
 
 
Да, и что-то благодарности от Зебила и его ОПГ я не слышала!
 показать весь комментарий
 
 
Потому что Петр Алексеевич намерен ещё раз баллотироваться на второй срок, а Зеленский нет.

К слову, Новинский и Ахметов тоже "помогают" и поболее. Одни помощники вокруг собрались.
 показать весь комментарий
 
Керцнер передал в Киев шесть аппаратов ИВЛ.-Молодец.А другой гражданин Израиля-засранец:На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом. Коломойский оценил свои активы в (всего лишь) $8 миллиардов 05.07.19
 показать весь комментарий
 
 
Незнакомая аппаратура, лучше бы не по больницам, а разместили в одной.
 показать весь комментарий
 
 
И тут шыкаладным - зрада зрадная. Пецю не позвали ленточку перерезать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх