 Купленная Гостаможней за 1,5 млн грн бухгалтерская программа Master работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко

Об этом заявил в Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Он привел мнение Марии Околиты, "которая создавала одну из некогда лучших бухгалтерских служб страны": "Просто Крик души!!! Прошу услышать главных бухгалтеров таможенных органов о состоянии внедрения программного продукта Master. Это не программа, а деревянный посох, который не дает возможности вести аналитический и синтетический учет хозяйственных операций, проводить расчеты и формировать отчетность.
Почему нас не спрашивают, с помощью какого инструмента формировать отчетность за 1 квартал 2020 года? Четыре месяца подряд вручную режиме формируем оборотно-сальдовые ведомости, от безысходности, используем программу "Финансы", которая применялась когда-то в ГТСУ до 2013 года и которая с тех пор не улучшалась и не обслуживалась, но при этом в сравнении с Master остается лучшей!!!
За четыре месяца "профессиональной" настройки программного продукта Master в таможенных органах львиная доля перерасчетов и корректировок производится в ручном режиме, материальная помощь, пособие по временной потере трудоспособности начисляется в программе неверно, нелогичны ошибки при начислении надбавки за предыдущий период за счет несуществующих в программе норм рабочего времени и тому подобное. Программа не формирует данные для начисления премии, оперативной отчетности. Нас поглощает такое количество ошибок и несоответствий, которые не можем вовремя исправить. Переплаты и недоплаты работникам таможни вызывают недоверие к бухгалтерам, которые уже истощены работой по вечерам и в выходные дни.
Время работы с декабря 2019 года показало недееспособность внедряемой программы. Не организованы ее настройки, не обеспечен надлежащий уровень обучения пользователей и сопровождения специалистами и разработчиками программы.
Полный караул! Немедленно нужно делать выводы по выходу из ситуации. Человеческий ресурс не безграничен. Бухгалтеры увольняются с работы, отказываются работать в таких условиях, болеют от нервных расстройств, связанных с необеспеченностью программы бухгалтерского учета. Бухгалтеры таможенной системы заслуживают уважения, поддержки и помощи! В том числе, и помощи и реагирования Минфина".
Макаренко обратился к главе ГТСУ Максиму Нефьодову, который "с отчаянной настойчивостью" пытается "посадить" Таможенную службу на этот программный продукт: "все сотрудники кадровых, административных, бухгалтерских подразделений, с которыми имел возможность общаться, в один голос говорят о его слабости, несовершенстве, ничтожестве".
ты кем работаешь? пролетариат какой нибудь наверное. это аудитория вазелина шестого оманского. а я эти программы пишу! и имею. второе высшее "бух.учет и финансы"
мне заказчики сами премии платили после внедрения. по своей инициативе. а если ты криворучко которое не может выслушать буха и сделать так чтобы было и правильно (правда надо значть как это "правильно") и удобно -= это тольлко твои половые проблемы
я не встречал предприятий с одинаковым бухучетом потому что на каждом предприятии свой приказ об учетной политике предприятия
значит если ты живешь в квартире и захотел ремонт, то вот хер тебе. есть три расцветки - бери что дают и не вякай
едрит "внедренец" со стажем... нет слов
А ти тут всираєшся, щоб підмінити це, на обговорення : «А чьто ім там счітать ?»
что ты внедрял на крупных предприятиях? мертвую "Галактику"? мертвый САП? внедрятор
ЦИТАТА ИЗ ТЕКСТА СТАТЬИ
используем программу "Финансы", которая применялась когда-то в ГТСУ до 2013 года и которая с тех пор не улучшалась и не обслуживалась, но при этом в сравнении с Master остается лучшей!!!
только код "платформы" надо немного поправить.
1. Кто то продал откровенный хлам, который никто не хотел покупать
2. Он же прилично заработал
3. Руководитель таможни получил хорошую прибавку к окладу
добре влаштувалися "реформовані" митники!
зі слів митника:
- здох комп'ютер - кличу адміна.... адмін приходить, здіймає руки до неба, бурмоче про себе невиразні слова, повертає мій стілець 10 разів навколо своєї осі, штовхає комп'ютер - той починає працювати... знов здіймає руки до неба, щось бурмоче... не дивиться на мене і йде...
зі слів сисадміна :
- приталапався до юзера - цей дурень-йолоп-осел... так вертівся на стільці, що у нього шнур живлення на ніжку намотався і вискочив з компа.... матюкаюся про себе... розплутую... запихаю комп ногою подалі під стіл... вмикаю... йду...
Вопрос о покупке программы должен был отпасть сам собой.