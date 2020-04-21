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 Политика Украины
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Все про:таможня (1625) Нефьодов (200) Макаренко Анатолий (148) Государственная таможенная служба (33)

 Купленная Гостаможней за 1,5 млн грн бухгалтерская программа Master работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко

За четыре месяца использования бухгалтерской программы Master, на которую было потрачено более полутора миллионов гривен, в таможенных органах львиная доля перерасчетов и корректировок производится в ручном режиме. Бухгалтеры увольняются, зарабатывают нервные расстройства, связанные с несостоятельностью программы бухучета.

Об этом заявил в Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он привел мнение Марии Околиты, "которая создавала одну из некогда лучших бухгалтерских служб страны": "Просто Крик души!!! Прошу услышать главных бухгалтеров таможенных органов о состоянии внедрения программного продукта Master. Это не программа, а деревянный посох, который не дает возможности вести аналитический и синтетический учет хозяйственных операций, проводить расчеты и формировать отчетность.

Почему нас не спрашивают, с помощью какого инструмента формировать отчетность за 1 квартал 2020 года? Четыре месяца подряд вручную режиме формируем оборотно-сальдовые ведомости, от безысходности, используем программу "Финансы", которая применялась когда-то в ГТСУ до 2013 года и которая с тех пор не улучшалась и не обслуживалась, но при этом в сравнении с Master остается лучшей!!!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сейчас идет рейдерская атака на IT Гостаможслужбы: "prozorr-ые" коммерсанты и "хотелки" силовиков, - Макаренко. ДОКУМЕНТ

За четыре месяца "профессиональной" настройки программного продукта Master в таможенных органах львиная доля перерасчетов и корректировок производится в ручном режиме, материальная помощь, пособие по временной потере трудоспособности начисляется в программе неверно, нелогичны ошибки при начислении надбавки за предыдущий период за счет несуществующих в программе норм рабочего времени и тому подобное. Программа не формирует данные для начисления премии, оперативной отчетности. Нас поглощает такое количество ошибок и несоответствий, которые не можем вовремя исправить. Переплаты и недоплаты работникам таможни вызывают недоверие к бухгалтерам, которые уже истощены работой по вечерам и в выходные дни.

Время работы с декабря 2019 года показало недееспособность внедряемой программы. Не организованы ее настройки, не обеспечен надлежащий уровень обучения пользователей и сопровождения специалистами и разработчиками программы.

Полный караул! Немедленно нужно делать выводы по выходу из ситуации. Человеческий ресурс не безграничен. Бухгалтеры увольняются с работы, отказываются работать в таких условиях, болеют от нервных расстройств, связанных с необеспеченностью программы бухгалтерского учета. Бухгалтеры таможенной системы заслуживают уважения, поддержки и помощи! В том числе, и помощи и реагирования Минфина".

Также читайте: Уменьшение бюджета таможни не повлияет на реформы в ведомстве, - Нефьодов

Макаренко обратился к главе ГТСУ Максиму Нефьодову, который "с отчаянной настойчивостью" пытается "посадить" Таможенную службу на этот программный продукт: "все сотрудники кадровых, административных, бухгалтерских подразделений, с которыми имел возможность общаться, в один голос говорят о его слабости, несовершенстве, ничтожестве".

Купленная Гостаможней за 1,5 млн грн бухгалтерская программа Master работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко 01
Купленная Гостаможней за 1,5 млн грн бухгалтерская программа Master работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко 02

Читайте также: Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/n3190531
 
 
 Топ комментарии
 
а зачем в бухучете делать постоянно корректировки? чо вы там на таможне корректируете?
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А что со средины 19-го года в этой стране работает? Что еще не убили проФФесионалы
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А что со средины 19-го года в этой стране работает? Что еще не убили проФФесионалы
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Наверно какой-то дуб всунул свой нос и рекомендовал программу...
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занесли, в госпредриятиях это в порядке вещей
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Очевидный саботаж. В таможне всегда хотели считать только руками, больше прилипнет.
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не ну если нет остального о чем она говорит то это не программа а поделка на коленке за неделю. но претензии по отсутствию. корректировок?!
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потому что тебе так хочется вазелиновый? а я говорю что если в программе нет то чего она перечислила - это не программа а распил бюджета.
ты кем работаешь? пролетариат какой нибудь наверное. это аудитория вазелина шестого оманского. а я эти программы пишу! и имею. второе высшее "бух.учет и финансы"
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потому что я знаю что говорю, имел дело с такими бухгалтерами, шоколадный.
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какими "такими". я занимаюсь постановкой учета уже лет 18 и так чтобы были недовольны моей работой - по пальцам руки. и там были проблемы финансового характера.
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ты "дело имел". а я запускал учет на предприятии и все были довольны
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Зебил, не звени рогами. Программа эта никакая. И да, я сам бухгалтер, знаю о чем говорю.
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а зачем в бухучете делать постоянно корректировки? чо вы там на таможне корректируете?
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В этой программе забита функция учета рисков. А так как наша таможня работает как им хочется, то не удивительно, что проблемы постоянные. А корректируют они стоимость, взятую с потолка.
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Обколются своим 1С'ом и открывают-закрывают периоды
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У меня очень большой опыт внедрения бухгалтерских программ на крупных предприятиях. Никогда бухгалтеры не были довольны по двум причинам, видны их ошибки и последующее сокращение.
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ты что ли авторт "Мастера"?
мне заказчики сами премии платили после внедрения. по своей инициативе. а если ты криворучко которое не может выслушать буха и сделать так чтобы было и правильно (правда надо значть как это "правильно") и удобно -= это тольлко твои половые проблемы
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У меня очень большой опыт внедрения бухгалтерских программ на крупных предприятиях. Никогда бухгалтеры не были довольны по двум причинам, видны их ошибки и последующее сокращение.
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Как выяснилось, самое сложное в разработке - это угодить всем тем людям, которые нанимают тебя и даже платят тебе деньги. Ты можешь до невозможности гордиться своим детищем, но ему то всё равно, чем вы там гордитесь.
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Совершенно верно! Есть два подхода внедрения таких программ. Писать код с нуля под конкретных бухгалтеров или купить готовую платформу и бухгалтерию нагибать.
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а нельзя готовый код под нужды доделать?
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почему это "нельзя"? а если надо.

я не встречал предприятий с одинаковым бухучетом потому что на каждом предприятии свой приказ об учетной политике предприятия
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нельзя потому что НЕЛЬЗЯ! Никакая готовая платформа не учитывает специфику ЛЮБОГО предприятия. Поэтому нужно менять структуру организации управления.Поэтому визжат бухгалтера.
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писец логика баранья

значит если ты живешь в квартире и захотел ремонт, то вот хер тебе. есть три расцветки - бери что дают и не вякай

едрит "внедренец" со стажем... нет слов
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Если в законе написано, что фасад твоего дома должен быть бежевый, то несовковая логика не поможет.
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вот поэтому ты за зебила что у тебя логика совковая.
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Тут мова про те, що 100500%, що чуваку занесли, за лобіювання цього програмного продукту, створеного трускавецькими кулхацкєрами..
А ти тут всираєшся, щоб підмінити це, на обговорення : «А чьто ім там счітать ?»
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да это не просто. но так работают программисты-внедренцы. а зебил тупо перекуп. готовую купил со скидкой, впарил клиенту и ипитесь как хотите
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ты дебил? я тебе говорю - я занимаюсь этим 18 лети у меня "недовольных" было до пяти и то по финансовым причинам. с кем я общаюсь.....

что ты внедрял на крупных предприятиях? мертвую "Галактику"? мертвый САП? внедрятор
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Мы с тобой как то обсуждали эту тему и я тебя садил в лужу. Я занимаюсь гораздо дольше.
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серьезно? посадил? старость не признак ума. ты давний перекуп готовых продуктов а не внедренец
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у тебя еще зад с прошлой лужи не высох, не хочу мараться.
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а что ты им впаривал? какую "мега программу" которая всем подходит?
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Кому мешала старая, обкатанная уже программа........
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она была расейская, а это украинская. Не дает воровать.
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При Клименко начали пользоваться. Только так и не смогли статистику к ней подтянуть.
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На медке на регистрации застряли и плюнули. Потом с компа долго не могли удалить.
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ее не обновляли как я понял с 2013 года. очень много поменялось.
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ты таки дебил

ЦИТАТА ИЗ ТЕКСТА СТАТЬИ

используем программу "Финансы", которая применялась когда-то в ГТСУ до 2013 года и которая с тех пор не улучшалась и не обслуживалась, но при этом в сравнении с Master остается лучшей!!!
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Насколько я поняла Финансами они пользовались до 2013 г. Значит было что-то еще после.
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Скільки відкату отримали за цю програму?
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Эту хреть многим гос. предприятиям насаждали как альтернативу 1С. Давили при помощи СБУ и всякими угрозами или откатами. Большинство отбились от этого добра.
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так это еще и не на заказ писаная а типовое серийное решение? что то вроде "Магазьки"?
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Еще усиленно продвигали А5, "чудо" редкое. Финансировал это бывший депутат с Волыни. Так и не взлетел проект. Для начала 250 тыс. сама программа и 120 тыс. абонобслуживание в год. Хотя самого конечного продукта еще нет и не будет.
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есть еще чудо под аптеки. что то со "склад" связанное. говно редкое, но некоторым нравится.
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Мне просто интересно, как это всё будет сочетаться еще и с европейской программой NCTS.
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На самом деле это не так сложно как кажется.
только код "платформы" надо немного поправить.
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Есть и положительные моменты:
1. Кто то продал откровенный хлам, который никто не хотел покупать
2. Он же прилично заработал
3. Руководитель таможни получил хорошую прибавку к окладу
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рукорводитель таможни в данном случае ничего не выбирал.
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А може так і задумано?А слуги ж вважають що мають право на помилку.От і помиляються собі на користь. Ще можна замість сканерів ліхтариком просвічувати товар-теж ручна робота.Після цієї заяви всі 6 структур силовиків мають своїми калькуляторами перевірити калькулятор митниці.Цікаво чию сторону в цьому конфлікті займе Зе?
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пилять... С 2017 заставляют всех ставить Мастер. Не знаю, кто на этом нагрелся, но это было давно.
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"Ну "помилились" узеленські, як завжди. Та старались. Поставте їм 5, з мінусом, і дайте ще 100 днів". Якось так. В дусі папи презЕдента Янелоха велічайшего
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ось вам і корупційна складова - ручні розрахунки
добре влаштувалися "реформовані" митники!
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***
зі слів митника:
- здох комп'ютер - кличу адміна.... адмін приходить, здіймає руки до неба, бурмоче про себе невиразні слова, повертає мій стілець 10 разів навколо своєї осі, штовхає комп'ютер - той починає працювати... знов здіймає руки до неба, щось бурмоче... не дивиться на мене і йде...
зі слів сисадміна :
- приталапався до юзера - цей дурень-йолоп-осел... так вертівся на стільці, що у нього шнур живлення на ніжку намотався і вискочив з компа.... матюкаюся про себе... розплутую... запихаю комп ногою подалі під стіл... вмикаю... йду...
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Ну, достаточно было сначала сходить на сайт этого самого разработчика и убедиться, что у него руки растут из задницы.

Вопрос о покупке программы должен был отпасть сам собой.
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