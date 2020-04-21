 Бухгалтерская программа Master, за которую Гостаможней будет заплачено 1,5 млн грн, работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко

Об этом заявил в Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Он привел мнение Марии Околиты, "которая создавала одну из некогда лучших бухгалтерских служб страны": "Просто Крик души!!! Прошу услышать главных бухгалтеров таможенных органов о состоянии внедрения программного продукта Master. Это не программа, а деревянный посох, который не дает возможности вести аналитический и синтетический учет хозяйственных операций, проводить расчеты и формировать отчетность.
Почему нас не спрашивают, с помощью какого инструмента формировать отчетность за 1 квартал 2020 года? Четыре месяца подряд вручную режиме формируем оборотно-сальдовые ведомости, от безысходности, используем программу "Финансы", которая применялась когда-то в ГТСУ до 2013 года и которая с тех пор не улучшалась и не обслуживалась, но при этом в сравнении с Master остается лучшей!!!
За четыре месяца "профессиональной" настройки программного продукта Master в таможенных органах львиная доля перерасчетов и корректировок производится в ручном режиме, материальная помощь, пособие по временной потере трудоспособности начисляется в программе неверно, нелогичны ошибки при начислении надбавки за предыдущий период за счет несуществующих в программе норм рабочего времени и тому подобное. Программа не формирует данные для начисления премии, оперативной отчетности. Нас поглощает такое количество ошибок и несоответствий, которые не можем вовремя исправить. Переплаты и недоплаты работникам таможни вызывают недоверие к бухгалтерам, которые уже истощены работой по вечерам и в выходные дни.
Время работы с декабря 2019 года показало недееспособность внедряемой программы. Не организованы ее настройки, не обеспечен надлежащий уровень обучения пользователей и сопровождения специалистами и разработчиками программы.
Полный караул! Немедленно нужно делать выводы по выходу из ситуации. Человеческий ресурс не безграничен. Бухгалтеры увольняются с работы, отказываются работать в таких условиях, болеют от нервных расстройств, связанных с необеспеченностью программы бухгалтерского учета. Бухгалтеры таможенной системы заслуживают уважения, поддержки и помощи! В том числе, и помощи и реагирования Минфина".
Макаренко обратился к главе ГТСУ Максиму Нефьодову, который "с отчаянной настойчивостью" пытается "посадить" Таможенную службу на этот программный продукт: "все сотрудники кадровых, административных, бухгалтерских подразделений, с которыми имел возможность общаться, в один голос говорят о его слабости, несовершенстве, ничтожестве".
https://masterbuh.com/
Я понимаю о чем Вы говорите - 1С породил гигантскую экосистему "споровождальщиков бухгалтерского ПО". Одних "украинских конфигураций" под этот самый 1С я лично видел 4 штуки разных, друг с другом вооще по БД никак не совместимых - тупо нельзя между ними базу сконвертировать так, что бы работала другая конфигурация, без N-месячной ковертации девелоперами. По некоторым оценкам, у нас в стране на 1С работало и работает до 50`000 "споровождальщиков", которые продавали в бухгалтерии 1 миллиона предприятий свои по-часовые услуги по пилению отчётиков, отчетцев и писанию доморощенных "учетных логик"...
Но правда в том, что для небольшого предприятия "своя бизнес логика" не особо-то и нужна, а для сложной бизнес-логики лучше заказать и получить специализированный продукт.
Иначе в результате получается, что все 4 "конфигурации 1С" зарплату на предприятии в 50000 человек считают "от суток" даже не 2хпроцессорном сервере, а софтинка, написанная даже не на языке низкого уровня (а, например, на pgsql) то же самое делает за 30 минут максимум (и это с просчётом 2-3 месяцев "назад" для учета "донесённых" больничных и коммандировок) на убогом серверке 10летней давности с 2-4 ядрами.
криворожсталь - 20+ тыс.
та же таможня - 30 тыс.
пфу - 25 тыс
укрзалізниця - 400 тыс
нак нафтогаз - 180 тыс.
тот, кто не внедрял в одном из подобных предприятий единую консолидированную бухгалтерию с общим расчетом зп на всех в одной базе, со всеми вывертами украинских законов для гос.служащих и работников - нихрена в жизни не видел в смысле бухучета. 1с - просто хня полная для таких внедений. На каждом из них или уникальная система, или куча 1с/галактика/парус-базочек по подразделениям.
Такі схожі ці патріоти Украіни, як близнюки!
А если не знаете - посмотрите на гостаможню, в которой "Мастер-бухгалтерия" якобы внедрялась с 2017 года и все бухгалтера и управленцы среднего звена тупо поплёвывали на эту задачу, продолжая работать в старом 1С.
1. покупается только программа - самую дешевую (т.к. не включает в себя сопровождение и обучение персонала),
2. потом начинаются вопли пользователей и стопор ведомства, резко ищутся деньги на обучение персонала.
3. а потом через некоторое время програму надо будет допиливать и будут еще искать деньги на сопровождение.
в итоге бюджет переплачивает в 2 или 3 раза, и теряется время, чем если сразу купить что-то подороже со всем включено.
сейчас, таможенники в точке 2 - начался вой: программа работает плохо сотрудники не умеют пользоваться, что равнозначно - дайте еще денег.
Что в итоге на сегодня. 1С и Парус функционируют, только коррупционеру от власти отстегивают чуть ли не половинную часть дохода. Вот такой "европейский" путь у нас получился при "борьбе" с московскими программами! Печаль!
Проверьте исходники и закройте, если проги несут угрозу Украине! Если угрозы нет - пусть люди работают, как и работали, пока волосатые армянские руки не влезли в бухбизнес!