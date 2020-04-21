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 Политика Украины
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Все про:таможня (1626) Нефьодов (201) Макаренко Анатолий (148) Государственная таможенная служба (34)

 Бухгалтерская программа Master, за которую Гостаможней будет заплачено 1,5 млн грн, работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко

За четыре месяца использования бухгалтерской программы Master, на которую было потрачено более полутора миллионов гривен, в таможенных органах львиная доля перерасчетов и корректировок производится в ручном режиме. Бухгалтеры увольняются, зарабатывают нервные расстройства, связанные с несостоятельностью программы бухучета.

Об этом заявил в Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он привел мнение Марии Околиты, "которая создавала одну из некогда лучших бухгалтерских служб страны": "Просто Крик души!!! Прошу услышать главных бухгалтеров таможенных органов о состоянии внедрения программного продукта Master. Это не программа, а деревянный посох, который не дает возможности вести аналитический и синтетический учет хозяйственных операций, проводить расчеты и формировать отчетность.

Почему нас не спрашивают, с помощью какого инструмента формировать отчетность за 1 квартал 2020 года? Четыре месяца подряд вручную режиме формируем оборотно-сальдовые ведомости, от безысходности, используем программу "Финансы", которая применялась когда-то в ГТСУ до 2013 года и которая с тех пор не улучшалась и не обслуживалась, но при этом в сравнении с Master остается лучшей!!!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сейчас идет рейдерская атака на IT Гостаможслужбы: "prozorr-ые" коммерсанты и "хотелки" силовиков, - Макаренко. ДОКУМЕНТ

За четыре месяца "профессиональной" настройки программного продукта Master в таможенных органах львиная доля перерасчетов и корректировок производится в ручном режиме, материальная помощь, пособие по временной потере трудоспособности начисляется в программе неверно, нелогичны ошибки при начислении надбавки за предыдущий период за счет несуществующих в программе норм рабочего времени и тому подобное. Программа не формирует данные для начисления премии, оперативной отчетности. Нас поглощает такое количество ошибок и несоответствий, которые не можем вовремя исправить. Переплаты и недоплаты работникам таможни вызывают недоверие к бухгалтерам, которые уже истощены работой по вечерам и в выходные дни.

Время работы с декабря 2019 года показало недееспособность внедряемой программы. Не организованы ее настройки, не обеспечен надлежащий уровень обучения пользователей и сопровождения специалистами и разработчиками программы.

Полный караул! Немедленно нужно делать выводы по выходу из ситуации. Человеческий ресурс не безграничен. Бухгалтеры увольняются с работы, отказываются работать в таких условиях, болеют от нервных расстройств, связанных с необеспеченностью программы бухгалтерского учета. Бухгалтеры таможенной системы заслуживают уважения, поддержки и помощи! В том числе, и помощи и реагирования Минфина".

Также читайте: Уменьшение бюджета таможни не повлияет на реформы в ведомстве, - Нефьодов

Макаренко обратился к главе ГТСУ Максиму Нефьодову, который "с отчаянной настойчивостью" пытается "посадить" Таможенную службу на этот программный продукт: "все сотрудники кадровых, административных, бухгалтерских подразделений, с которыми имел возможность общаться, в один голос говорят о его слабости, несовершенстве, ничтожестве".

Бухгалтерская программа Master, за которую Гостаможней будет заплачено 1,5 млн грн, работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко 01
Бухгалтерская программа Master, за которую Гостаможней будет заплачено 1,5 млн грн, работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко 02

Читайте также: Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/n3190531
 
 
 Топ комментарии
 
а зачем в бухучете делать постоянно корректировки? чо вы там на таможне корректируете?
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зі слів митника:
- здох комп'ютер - кличу адміна.... адмін приходить, здіймає руки до неба, бурмоче про себе невиразні слова, повертає мій стілець 10 разів навколо своєї осі, штовхає комп'ютер - той починає працювати... знов здіймає руки до неба, щось бурмоче... не дивиться на мене і йде...
зі слів сисадміна :
- приталапався до юзера - цей дурень-йолоп-осел... так вертівся на стільці, що у нього шнур живлення на ніжку намотався і вискочив з компа.... матюкаюся про себе... розплутую... запихаю комп ногою подалі під стіл... вмикаю... йду...
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Ну, сайт то як раз виглядає шикарно

https://masterbuh.com/
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интересно, что нигде в инете эта программа не обсуждается. такое чувство, что у них целая бригада сидит и комменты трет. положительных нет, а отрицательные уничтожают. Купленная Гостаможней за 1,5 млн грн бухгалтерская программа Master работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко - Цензор.НЕТ 6965
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Все айти программы обсуждаются на специальных формах специалистами, а не на стенках туалета где основным доводом является "ты зебил".
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Бегло попробовал поискать отзывы. На что натыкался на рекламные буклеты. Мне вот еще стало интересно в этой программе есть возможность бизнес логику дописывать аналогично как в 1С. Ну или нашей Дебет+. Если такой возможности нет, то думаю это мертворожденный продукт клубного использования.
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Ну, по SaaS-модели распространяют, "стандартные" функции предоставляют - ЗП все считают +/- одинаково. Якобы.

Я понимаю о чем Вы говорите - 1С породил гигантскую экосистему "споровождальщиков бухгалтерского ПО". Одних "украинских конфигураций" под этот самый 1С я лично видел 4 штуки разных, друг с другом вооще по БД никак не совместимых - тупо нельзя между ними базу сконвертировать так, что бы работала другая конфигурация, без N-месячной ковертации девелоперами. По некоторым оценкам, у нас в стране на 1С работало и работает до 50`000 "споровождальщиков", которые продавали в бухгалтерии 1 миллиона предприятий свои по-часовые услуги по пилению отчётиков, отчетцев и писанию доморощенных "учетных логик"...

Но правда в том, что для небольшого предприятия "своя бизнес логика" не особо-то и нужна, а для сложной бизнес-логики лучше заказать и получить специализированный продукт.

Иначе в результате получается, что все 4 "конфигурации 1С" зарплату на предприятии в 50000 человек считают "от суток" даже не 2хпроцессорном сервере, а софтинка, написанная даже не на языке низкого уровня (а, например, на pgsql) то же самое делает за 30 минут максимум (и это с просчётом 2-3 месяцев "назад" для учета "донесённых" больничных и коммандировок) на убогом серверке 10летней давности с 2-4 ядрами.
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Ну ЗиУП от 1С это конечно еще та конфа... НО!!! Можно полюбопытствовать это где у нас предприятия такие по 50 000 челов работают? И даже в этом случае кто мешает настроить разделение учета. Думаю, что у Вас эти самые 50 000 челов на предприятии среднепотолочные. Такие предприятия чаще всего холдинги со своим учетом внутренним каждый в своей программе. Даже представить такое предприятие не могу если честно. Для средних и даже небольших предприятий зачастую нужна своя бизнес логика. И даже не в бухучете как правило, а в управленческом. А топ менеджмент не сильно расположен углубляться в перепитии разного рода настроек. Что касаемо организовать обмен между разными базами так есть для этого в 1С конфигурация конвертация данных и планы обмена. И я не думаю, что между четырьмя разнородными базами в какой либо другой среде вы быстро настроите обмен. Причем обмен сам по себе это не столько технический вопрос сколько сама парадигма что с кем и как обменивать и в какую сторону. Чаще на этот вопрос трудно ответить. Ну и напоследок. Плоха ли 1С или хороша можно как угодно полемизировать. НО! В настоящее время 1С используется практически на каждом мало мальски серьезном предприятии. И даже разного рода запреты и рекомендации от нашего правительства этого не изменили. И это не потому, что такие вредные бухгалтера и разработчики. А потому, что разного рода типа крутые фирмы, пишущие крутой свой эксклюзивный софт потом почему-то куда-то испаряются и оставляют пользователей один на один со своими проблемами. Я уже молчу за совокупную стоимость владения всем сим крутым хозяйством, которое зачастую то в полном функционале без надобности.
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ммк им.ильича - 50-60 тыс - монопредприятие почти.
криворожсталь - 20+ тыс.
та же таможня - 30 тыс.
пфу - 25 тыс
укрзалізниця - 400 тыс
нак нафтогаз - 180 тыс.

тот, кто не внедрял в одном из подобных предприятий единую консолидированную бухгалтерию с общим расчетом зп на всех в одной базе, со всеми вывертами украинских законов для гос.служащих и работников - нихрена в жизни не видел в смысле бухучета. 1с - просто хня полная для таких внедений. На каждом из них или уникальная система, или куча 1с/галактика/парус-базочек по подразделениям.
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Именно это я и имел в виду. Холдинг. К примеру на Укрзализныце нет единой системы. Там разбито на множество подразделений. Причем кто к кому относится кто к Харькову, кто к Киеву и т.д. - там сам черт ногу сломит. Не то что голову. Учет до края примитивен. Масса всего на экселях ведется. Знаю не понаслышке - супруга в одном из подразделений там работает. За НАК Нафтогаз не скажу, но думаю подобно остальным гор и облгазам. Там в виду внедрения третьего энергетического пакета они вообще раздробились на мелкие фирмы и ведут отдельно каждый бухгалтерию кто как, но большинство тоже 1С. Относительно 1С у Вас ложные сведения. 1С в варианте клиент-сервер преспокойно обслуживает базу в полторы терры при более 500 активных пользователей. Конечно же не на двухголовом пеньке с шестнадцатью гигами оперативы и саташных винтах. )) Ну да и стоимость железа сейчас не такая уж запредельная. Кроме того у 1С реализован настраиваемый механизм РБД (распределенной базы данных) если такая потребность возникнет. Так что варианты реализации можно различные строить. А вот относительно изменения нашего законодательства, то 1С чуть ли не впереди планеты всей с выходом обновлений и установить их может преспокойно практический любой специалист, кто работал с 1С. Конечно многое зависит от изменений в типовую конфигурацию. Ну да если специалист таковые сделал, то и обновы накатить сможет. Кроме того сейчас очень хороший механизм внедрен в последние версии ядра. Поддержка так называемых расширений конфигураций. Этот механизм позволяет слоями накладывать изменения в код не затрагивая совсем или затрагивая минимально типовую конфигурацию с официальной поддержкой. Это по типу как в фотошопе накладываются слои. Само ядро тоже активно разрабатывается в сторону кластеров серверов 1С. Как балансировки нагрузки так и отказоустойчивых. Ну и стоимость специалиста 1С гораздо дешевле чем обслуга различного рода уникальных корпоративных систем учета. Так что Ваши представления об 1С мне кажется несколько устарели и некорректны. Кстати для примера какой из САП корпоративного уровня с действующей бухгалтерией и по какой цене озвучить можете?
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Ну и еще крупные предприятия может и могут позволить себе ежемесячные вложения в поддержание учетных систем в размере нескольких сот тысяч (может и более). А как быть мелким и средним конторам? А именно в данном сегменте по стоимости владения 1С думаю вне конкуренции. Начиная от бесплатной УНФ на одного пользователя для мелкой фирмочки, где даже некое примитивное бюджетирование реализовано, планирование, рассчет себестоимости и регламентированная отчетность для ФОПа. Если юрлицо, то уже встроен обмен с конфигурацией бухгалтерия. Есть и конфигурации уровня ERP - например BAS ERP для Украины. Причем кросплатформенность как самой 1С так и при выборе сервера баз данных. И доработок практически никаких не нужно переходе как с платформы на платформу так и при смене сервера баз данных. А их довольно много поддерживается и MS SQL, и Oracle, и DB2 от IBM, и бесплатный PostgreSQL Причем сменить сервер БД можно в любой момент без переделки кода конфигурации. Ну и разнообразие самих типовых конфигураций. Как универсальных - так и специализированных отраслевых, которые в любой момент за достаточно короткое время могут быть адаптированы под возможные специфичные задачи. Так что тут как говорится вопрос подхода к реализации конкретного решения.
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может потому что никто не работает в ней? Потому что комерческие предприятия ведут учет в том, в чем хочется - даже в 1С, а гос.сектор загнать в поделку - довольно сложно.
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Это потому что 1С от агрессора запретили.
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Віруючі соеві бухгатера волають про повернення свинокацапськкоі 1С... А мудрий нарід мукае - нам потрібен Мир!

Такі схожі ці патріоти Украіни, як близнюки!
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Нажаль в нас навіть на обрії немає чогось більш менш подібного до 1С. За майже 30 років незалежності так і не спромоглися створити.
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чтобы писать такие недолугі відгуки, надо хоть немного разбираться в теме, но зе-фанатам "хуже не будет" Купленная Гостаможней за 1,5 млн грн бухгалтерская программа Master работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко - Цензор.НЕТ 1635
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Ну справедливости ради нужно отметить что вся свистопляска с учетным софтом началась еще при Порошенко с его запретом 1С. До приблизительно 2005 года был различный зверинец учетного софта. Однако после этого можно сказать что для бухучета 1С стала стандартом де-факто на постсоветском пространстве. Это целая экосистема с курсами, обработками, отчетами, обучением и т.д. Сейчас любого бухгалтера спроси на чем он работает - 99,99% ответят что в 1С. Да открой любой рекрутинговый сайт по набору персонала и прочитай требования к вакансии бухгалтера. Те же 99,99% требование знание 1С. Это такой же стандарт как знание офисного пакета от мелкомягких для любого пользователя ПК.
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Бухгалтерская программа Master для нашей бухгалтерии, как спортивный автомобиль для сельской дороги
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На сколько посмотрел - она модульная. И что значит спортивный автомобиль для сельской дороги?
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предположу, что "такая классная и красивая на вид, но ежели завести и попытаться проехаться, то утопнет в первой же мелкой луже". Т.е. для реального учета в реальных условиях - не предназначенная.
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Ну тут много зависит от подхода разработчиков и их готовности вносить изменения в соответствии с реалиями. Плюс немаловажно сколько все сие хозяйство стоит и как масштабируется. Просто зачастую команды с ограниченными ресурсами просто не в состоянии поддерживать большое число заказчиков. А подходы к учету далеко не всегда и везде вписываются в стандартные схемы. Думаю именно потому к примеру 1С взяла за парадигму частично открытую архитектуру своего ПО (в части бизнес логики) и организовала экосистему франчайзи и сторонних разработчиков с их поддержкой и обучением. Собственно IBM в части компьютеров в свое время сделал подобный прорыв в персоналках благодаря их открытой архитектуре.
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ой, знакомая картина - программу купили, а внедрение, а сопровождение, а обучение..., и знакомый вопль всех бухгалтеров всех времен - а вот в старой программе...
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так как сам внедрял (и не раз) "на замену старому", то с уверенностью скажу - на 60-90% в том, что всё "так плохо" сами же бухгалтера и виноваты. Ибо когда нужно реально работать и "внедрять, тестировать и дорабатывать", на что на любом большом предприятии даются месяцы сборной солянке "управленцев, директоров, бухгалтеров и разработчиков", все представители заказчика (и особенно бухгалтера) - тупо нихрена эти месяцы "на тестирование и обкатку" не делают - у них всегда находятся более важные задачи, чем потратить 2 часа в неделю на рассказ "что нужно и как должно рабоать". И за сутки до граничного срока внедрения и окончательного перехода появляется 50-страничный том "недоделок" у новой программы (который все 6 месяцев "опытной эксплуатации" тщательно скрывался и от разработчика новой программы, и от собственного руководства). Ну, дальше, думаю, Вы сами знаете, что происходит.

А если не знаете - посмотрите на гостаможню, в которой "Мастер-бухгалтерия" якобы внедрялась с 2017 года и все бухгалтера и управленцы среднего звена тупо поплёвывали на эту задачу, продолжая работать в старом 1С.
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класика жанра, как купить что либо за дорого и развести на деньги бюджет:

1. покупается только программа - самую дешевую (т.к. не включает в себя сопровождение и обучение персонала),
2. потом начинаются вопли пользователей и стопор ведомства, резко ищутся деньги на обучение персонала.
3. а потом через некоторое время програму надо будет допиливать и будут еще искать деньги на сопровождение.
в итоге бюджет переплачивает в 2 или 3 раза, и теряется время, чем если сразу купить что-то подороже со всем включено.
сейчас, таможенники в точке 2 - начался вой: программа работает плохо сотрудники не умеют пользоваться, что равнозначно - дайте еще денег.
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Всю кацапскую срань включая компьютерные программы нужно выпиливать из Украины.
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Сейчас на тебя набегут фанаты 1С и начнут разбирать на органы. Не трожь 1С, это святое. За 1С не стыдно и Родину продать, и мать родную пристрелить, если так надо для блага 1С.
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Что 1С, что 2С (ПаруС, на котором 90% сидит крушников!) - это все программы корнями из наРФии, как ни крути, причем корнями из 90х. Все эти конторы имеют не хилый штат программистов здесь, в Украине, который пилит софт под наше постоянно меняющее законодательство, за что отдельное "спасибо" переставлятелям кроватей в борделе! Когда запретили этот софт, они предложили дать исходники для проверки в СБУ, что мол никаких бакдоров там нет, и эти проги работают суто как калькулятор. У Авакова свои цели и аппетиты были и он свое получил, кстати. Все работают, но в полулегальном состоянии с 2017 года.
Что в итоге на сегодня. 1С и Парус функционируют, только коррупционеру от власти отстегивают чуть ли не половинную часть дохода. Вот такой "европейский" путь у нас получился при "борьбе" с московскими программами! Печаль!
Проверьте исходники и закройте, если проги несут угрозу Украине! Если угрозы нет - пусть люди работают, как и работали, пока волосатые армянские руки не влезли в бухбизнес!
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