 Командиры полка "Азов" раскритиковали формулу обмена пленными "всех на всех"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке экс-командир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин.

Он передал свой разговор с действующим командиром "Азова" Денисом Прокопенко (друг "Рэдис"). Прокопенко раскритиковал формулу "всех на всех", предложив сделать градацию, и разделять военных и гражданских.

По словам Прокопенко, Украина в этот раз отдала боевика, которого бойцы полка взяли в плен 29 августа 2019 года, во время налета на вражеские позиции.

"Если бы мы знали, что этого боевика обменяют на гражданских, которые не принимали участия в боевых действиях - мы бы не стали оставлять его в живых, как и остальных", - рассказал командир. Чтобы в дальнейшем передать боевика на обмен, азовцы оказали ему

медицинскую помощь в красной зоне, а затем несли более километра, рискуя собственными жизнями.

Как отметил Максим Жорин, из 20 человек, которые вернулись в последнем обмене на подконтрольную Украине территорию, оказалось лишь двое военных. "А гражданских на оккупированных территориях могут арестовывать бесконечно, чтоб шантажировать

Украину", - добавил Жорин.