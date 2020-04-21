 Профильный комитет Рады рассмотрел 15% правок в "антиКоломойский" закон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал член комитета, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил: "И так, сегодня заседание Комитета завершено. Остановились на 2437 правок.

Из интересного, голосование за последний раздел (изменения в Гражданский Кодекс) набрало 12 голосов из 13 необходимых. Поэтому перейдем к этому вопросу завтра в 10:00".

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Как сообщалось, утром 21 апреля комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках.

7 апреля народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

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