 Роман Украинец, снявший на видео поджигателей леса, награжден часами от МВД. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "ТИменно тому, ктоо проявил неравнодушие и 1 апреля этого года снял факт возможной причастности двух молодых людей к поджогу травы в пойме реки Ирпень. А потом вызвал полицию и пожарных.

Поступок Романа Украинца можно посмотреть по ссылке

Именно его небезразличная общественная позиция позволили найти и задержать этих парней.

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Сейчас им выдвинуто подозрение по статье 245 Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира".

Вот что наказывается по этой статье УК:

1. Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом - наказываются штрафом от пяти тысяч четырехсот до девяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет".

Геращенко продолжил: "Роман обычный украинский парень. Родился в Прикарпатье. Прошел срочную службу в ВСУ. Женат, имеет четырехлетнюю дочь. Работает в компании, оптом торгует товарами и кормами для животных.

Призываю всех граждан быть такими же неравнодушными как Роман Украинец!

Видите правонарушения - фиксируйте его на фото, видео, публикуйте в социальных сетях. Вызывайте полицию и пожарных".

"Только так, вместе, народ, полиция и пожарные - мы можем предупредить и остановить поджоги лесов в нашей стране. И только то государство является сильным и процветающим, где есть ответственные и неравнодушные граждане!", - резюмировал замминистра.



