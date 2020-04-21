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 На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН. ИНФОГРАФИКА

В 2019 году 500 тысяч человек на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей испытывали острую нехватку продуктов питания.

Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

Также указывается, что у составителей отчета не было достаточно данных для оценки количества людей, находящихся на грани нехватки продуктов в ОРДЛО. Отмечается, что наиболее уязвимы живущие ближе к "линии соприкосновения".

Составители подчеркивают потенциальную позитивную роль "нормандской встречи" для решения проблем жителей оккупированных территорий, в частности, начало разведения сил и средств. "Тем не менее, ожидается, что гуманитарные потребности в пострадавших от конфликта районах Восточной Украины (Донецкая и Луганская области) в 2020 году будут оставаться острыми из-за воздействия шестилетнего кризиса на жизнь, средства к существованию и жизнеспособность людей", - говорится в отчете.

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На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190519
 
   
 Топ комментарии
 
Надо усиливать санкции на РФ, за не выполнение обязанностей страны-окупана.
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Як кажуть цигани - хто вкрав коня той його і годує.
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На подконтрольной территории половина населения из за короны.
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Почему не еда? Немцы при Гитлере из угла делали и кушали эрзац мармелад, эрзац маргарин. Ну, то правда немцы, а не донбаситы. А вообще, лично я не верю. Всё врёт киевская "хунта" и её посипаки. "КОРМИЛЬЦЫ" всея Украины и не доедают!
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Надо усиливать санкции на РФ, за не выполнение обязанностей страны-окупана.
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Як кажуть цигани - хто вкрав коня той його і годує.
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Хай вугілля жеруть у своїх шахтах. Танки ж там знайшли...
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В шахтах, як добре поритись, ще і тушонку з мамонтятини вирити можна
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А хто їх змушував звати *****? Тепер все порішає ***** до нього всі питання.. ************. На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 4199
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Вот мне интересно, вы серьезно считает, что причина вторжение РФ на востоку Украины это обезумевшие бабки на площади? А не наоборот?
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лучше было раздавить 10 бабок и проехать к своей границе, чем теперь расхлебывать.
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А мені цікаво хт о заставляв тих 10 бабок звати *****, і чому ніхто не закопав тих бабок живцем? А всі репетували щоб почули даунбас. От і почули тепер нюхайте сєпарський сморід. На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН - Цензор.НЕТ 6027
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А як кричали, як кричали. Тепер нехай кричать на колінах: Україно прийди! На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН - Цензор.НЕТ 2868
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Ну прекращайте уже кормить нахлебников из ЕС и будет у вас всего завались! На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 7491
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мы все просто плячем. птичку жалко.

Но ведь шахты не все затоплены, пущай дамбасня там новых продуктов нароет.
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....дамбас кармиф усю Эвропу. Досить вже....
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Отсылаете эту инфу лично Макрону, Меркель и Трампу? Каждый день?
Молодцы!

А будет еще хуже!
Хай давят на х.уйла.
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В Дырляндии основная проблема, это нехватка мозгов в черепной коробке... На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 2217
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Хотели умереть в России, мечта сбывается...
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заодно спросите по чём рыжий за киловатт у них торгует...
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в любом случае будет правильно - не заморачивайтесь...
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Правильно писать "выражаю глубокую озабоченность", ну аж до обеспокоенности.
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В начале можно ставить любые буквы, смысл не изменится.
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Нефть может сегодня опуститься до 18,а может и ниже
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А как этА?! На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 2337 КАрмильцы гАлАдають? Да не может быть... А скрепы Шо не кормятЬ, млятЬ?
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тю блин, с прошлого кацгумноконвоя уже все снаряды с минами сожрали?
а касками аб асфальт?
лучше бы бошками, конечно - и звучнее и ВСУ работы меньше.....
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Единственные, кого можно пожалеть, это неходячие инвалиды!
Остальные могли давно перейти на нашу сторону.
Да, условия не шикарные, но с голоду не умерли бы.
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Тануихна! На работе их куча понаехало, ходят распальцованные королями.
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Та уже всё! Поезд ушел)) Больше не приедут!!!
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Не вірю...! Кормильці й годувальники нездатні голодувати...! Для них їстівне й каміння з неба... Знову зомбують бандерівську Україну.
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а ось джерело поживного щурячого м'яса для донбасян:
На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 5433
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Судя по хлеборезке этот товарищ и есть первопричина нехватки продуктов...
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арол... еще чуть чуть и щеки таки глаза закроют - победят короче щеки На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН - Цензор.НЕТ 8384
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Це тому, що в ОРДЛО продовжують годувати "нахлєбніков із Євросоюзу"!
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та я хотів написати: от, бачте: самі голодують, щоб Україну годувати!
та якось невесело воно вже, бо їм там і справді непереливки
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Тепер ми нічого не зробимо. Вони приречені вмерти.
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Вони мали зарплати по 1000 дол, але захтіли рузьке мір і комендантську годину.
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И что - посылки слать? Лично я эти ОБСЕшные гумконвои под откос бы пускал. Пусть, суки, породу жрут, если уголь закончился. Не жалко ни на секунду. Никого. За что боролись, то и получили.
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ГДР хочет отделится от ФРГ,советские немцы не сдаются проклятым буржуям
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А в мене ковбаска домашня, борщ зелений, ну і трошки ще дещо в пляшці залишилось. На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 7369
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Ковбаска теж є, а от борщику би навернув, ці м'ясоїдство вже набридло.
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В Украине 20-30% людей живут за чертой бедности. Это много, но это не 90%. Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил экономист, международный эксперт Тарас Качка
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От от, офіційно я теж там, а так ,пару квартир в Європі, садочок на 250 дерев, басейн біля хати, бідний я, бідний.
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Непогано
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На подконтрольній на порядок більше, але ж ООНу оті лугандони рідніші
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Кароче , палучаеца их нада акромя лечить , - ещё и кармить , штоб оно патом влилося куда-нибудь . ))
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Коронавирус не пройдет,сказал Пушилин.Путин поможет жить нам лучше чем в Осетии и Абхазии.
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На подконтрольных Россией территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов
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Почему ОНИ не пишут челобитную сцарю *****? Мокшанцы говорят, реагирует... автозаки присылает.
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***...ло сам сидит сейчас в бункере . Говорят , даже челобитные не принимает . Новые многоходовочки создаёт , против всего мира , - по типа арабских ))) .
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Закоперщиков Майдана в Северной Осетии арестовали.Путин победил майдан.
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Хрень какая-то. Никто из руководства ДНР и ЛНР не жаловался... Пусть сообщат нам официальную статистику, там же наши люди. Все мы украинцы - поможем. Но они же не жалуются, значит нет такой проблемы.
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нет таких организаций ДНР и ЛНР. Это номерные знаки авто в СССР.
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В днр і лнр десь висять українськи прапори?
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А на підконтрольній, мінімум 5млн.Ви вихваляєтесь, чи співчуваєте???
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така ж ситуація і на росії.
вони ж до цього йшли
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все расходы по обеспечению несет оккупант, так что нех..й шастать предатели.
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Коммунистическая идеология,сменилась на Коронавирусную.Хотя это одно и тоже.
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Думали нехваткой мозгов все обойдется?
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