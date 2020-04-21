 Оккупанты РФ в Крыму продолжают притеснения священников и общины ПЦУ, - МИД Украины

Об этом заявили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На территории оккупированного РФ Крыма из 49 религиозных общин Крымской епархии ПЦУ осталось всего 7, из 23 священнослужителей – всего 4, подчеркивают в МИД.

Украинкое внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество продолжать давление на Россию с целью "прекращения репрессий на полуострове".

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