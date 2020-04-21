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 Политика Украины
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 Оккупанты РФ в Крыму продолжают притеснения священников и общины ПЦУ, - МИД Украины

Российские оккупационные власти продолжают систематические гонения религиозных общин на территории Крыма.

Об этом заявили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На территории  оккупированного РФ Крыма из 49 религиозных общин Крымской епархии ПЦУ осталось всего 7, из 23 священнослужителей – всего 4, подчеркивают в МИД.

Украинкое внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество продолжать давление на Россию с целью "прекращения репрессий на полуострове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Храм ПЦУ обокрали в Симферополе, - архиепископ Климент

Источник: https://censor.net.ua/n3190516
 
 
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Те, що в Криму знущаються над мусульманами та прочанами ПЦУ є добре відомим фактом!
А було і таке:
Крымские татары предложили священникам Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата совершать богослужения в мечетях Крыма, заявил пресс-секретарь Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Если не будет возможности нам, нашим священникам и прихожанам молится в своих храмах, то они предоставят место в мечетях. И заверили, что они будут помогать защищать наши права и дадут возможность в своих культовых сооружениях", - заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий
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УПЦ КП - нет такой церквм в Украине, а Архиепископ Евстратий - епископ Православной церкви Украины (ПЦУ)
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так что вам мешает притеснить секту кацапскую?
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Московский патриархат чувствует в Украине как В раю ив Рай загоняет людей при помощи Короновируса , а всем Чхать , особенно Власти.
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В Украине нет Московского, Турецкого, Немецкого и тд патриархата. В Украине есть УПЦ и ПЦУ
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Украинская Православная церковь московского патриархату. Территория Украина , люди Украинцы , - попы назначаются с россии , управление с россии, гундяев с россии , пропаганда с россии.Почему начали переход у УПЦ , как обьясните. Куда и Откуда.
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