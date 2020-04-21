 Пираты захватили украинца у берегов Бенина, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Дипломат проинформировал, что 20 апреля Посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было совершено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна", - отметил Погорельцев.

Он добавил, что Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, Посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось в бенинские компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

"Дело находится на контроле причастных зарубежных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД", - заверил Погорельцев.

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