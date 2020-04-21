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Все про:Африка (129) МИД (5444) пираты (522)

 Пираты захватили украинца у берегов Бенина, - МИД

У берегов Бенина пираты напали на судно "Tommi Ritscher" и, по предварительной информации, захватили и вывезли в неизвестном направлении одного гражданина Украины – члена экипажа судна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Дипломат проинформировал, что 20 апреля Посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было совершено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна", - отметил Погорельцев.

Он добавил, что Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, Посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось в бенинские компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

"Дело находится на контроле причастных зарубежных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД", - заверил Погорельцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Украины похищен в результате нападения пиратов на судно у берегов Нигерии, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3190512
 
 
 Топ комментарии
 
Эти Бенины и там жить спокойно не дают украинцам!
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так я ж і кажу що Беніни маланці захопили усіх українців
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Тут маланці захопили,всіх українців...! А,ви, про беніна...!
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Тут маланці захопили,всіх українців...! А,ви, про беніна...!
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так я ж і кажу що Беніни маланці захопили усіх українців
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Неприємна ситуація😒 Що з цього приводу говорить наш експерт із Маріуполя?
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Эти Бенины и там жить спокойно не дают украинцам!
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Интересно, как это было практически?
Целенаправленно пересмотрели все документы и нашли украинца?
Или взяли первого попавшегося? При чем только одного???
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щаз офис пробьёт за кого голосовал этот мореман...
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як взнають що українець відпустять ...ще й на дорогу грошей дадуть ...хоч і пірати але люди ...не "наші" ж чиновники
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На судне всех оставили , а забрали только одного Украинца. Вопрос.
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Захватили на якорной стоянке в порту Котону. Как обошли корабли ВМС Бенина охранявшие стоянку непонятно. Потом начались терки между ВМС Бенина и типа ССО Нигерии кто будет освобождать, пока оператор не попросил вмешаться власти Португалии, под чьим флагом судно. Штурм вчера отменили, что бы избежать жертв. А сегодня, когда поднялись на борт, не нашли ни пиратов, ни 8 членов экипажа. Четыре болгарина, три кацапа и одного украинца. Как слиняли и куда делись опять не ясно. Еще 11 членов экипажа нашли запершимися в машинном отделении.
Так что вопросов там действительно много. Пірати захопили українця біля берегів Беніну, - МЗС - Цензор.НЕТ 4207
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как-то...не ясно - его одного захватили? (и чем он им так понравился?) или захватили несколько человек - в том числе одного украинца ?
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колю оболонского на стрелку пошлите, пусть порешает.
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