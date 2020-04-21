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 Минздрав около трех недель медлил с закупкой защитных костюмов для врачей, борющихся с COVID-19

В течение трех недель Минздрав "тянул" с закупкой костюмов защиты для медиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

10 апреля 2020 ГП "Медицинские закупки Украины" (далее ГП "МЗУ". - Ред.) получает распоряжение от Министерства здравоохранения о перечне и количестве необходимых к закупке средств индивидуальной защиты для врачей.

На следующий день, 11 апреля ГП "МЗУ" публикует годовой план закупок. Согласно ему, планируется закупка 90 тыс. костюмов биологической защиты за 22 050 000 грн.

13 апреля ГП "МЗУ" отправляет письмо в Минздрав, в котором сообщает предмет закупок и стоимость.

14 апреля Минздрав отправляет запрос ГП "МЗУ" с просьбой сообщить информацию о контрагенте и проекте договора. Сообщение такой информации до окончания тендерного процесса и до публикации результатов на Prozorro должностным лицам может быть расценено как нарушающее принцип объективного определения победителя процедуры закупки.

14 апреля ГП и "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" заключают договор на 90 тыс. костюмов по цене 245 грн/шт на общую сумму 22 млн грн и публикует его на Prozorro.

После этого никакой информации от Минздрава относительно этой закупки не поступает ГП сообщает об этом в Фейсбуке.

15 апреля в 23:46 Минздрав публикует изменения в годовой план закупок, которым планирует закупить 71 374 костюмов стоимостью 500 грн/шт.

17 апреля Минздрав публикует договор о закупке на сумму 34 874 050,14 грн 71 374 костюмов (488,6 гр/шт.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы

Минздрав требует у "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" сертификацию ДСТУ EN 14126. Стандарт EN14126 предусматривает проверку на соответствие этому стандарту в Украине.  Такая проверки займет в лучшем случае 1-2 недели, а постановление Кабмина ориентировано на срочные закупки.

ООО "MEDDIV", выигравшая первый государственный тендер фирма выиграла вообще недавно - менее 2 месяцев назад - 26 февраля, и изготовившая только 1 100 костюмов биозащиты за один месяц (тот же "ТЕКСИТЛЬ-КОНТАКТ" изготовил более 15 тыс. шт. - Ред.) имеет риск не поставить продукцию.

ГП "МЗУ" получило первое распоряжение от Минздрава 10 апреля, а средства из Резервного фонда были направлены Минздрав еще 20 марта 2020 года. Об этом свидетельствует постановление Кабмина. То есть в течение трех недель Минздрав "тянул" с закупкой костюмов защиты для медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо 22 млн грн за защитные костюмы для врачей государство заплатит 34,8 млн грн, а их количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс., - нардеп "Голоса" Устинова

Источник: https://censor.net.ua/n3190509
 
   
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Напружено вишукував можливості відкату Минздрав около трех недель медлил с закупкой защитных костюмов для врачей, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3359
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Напружено вишукував можливості відкату Минздрав около трех недель медлил с закупкой защитных костюмов для врачей, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3359
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Знайшов. "ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ГОНЧАРЕНКО. МОЗ ВОРУЕТ ДЕНЬГИ НА ЗАКУПКАХ КОСТЮМОВ ДЛЯ МЕДИКОВ." https://www.youtube.com/watch?v=HNw-Ot05rKk
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МОЗ - это сатанинская организация, от которой никакой пользы, одна коррупция и вред. Разогнать их надо давно, дармоедов. Тасуют министров, а все одно и тоже,так же как и во власти - тасуют президентов, выбирают как бы, а власть все равно у олигархов и мирового рогатого олигархата.
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Так все ИО и спросить не с Кого . Принимать решение некому, все смотрят вверх на администрацию и доятся , что то не то Сделать.
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он вам ничего не обещал дебилам и ничего не должен
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а потом закупил в два раза дороже....степашке бабки нужні
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Минздрав требует у "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" сертификацию ДСТУ EN 14126. Стандарт EN14126 предусматривает проверку на соответствие этому стандарту в Украине........ правильно делает --- многие забыли броники и медбтр аля петя свинарчук ?
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правда потом оказалось всё наездом беспонтовым, но то таке
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Так что те броники отозвали или признали несоответствующими качеству? А-не. Просто зассали зебилам глаза в очередной раз
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Захворіло більше 1000 медиків! Степанова у відставку!
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Надо называть фамилии. В суд понесут человека, а не Минздрав. Минздраву до задницы ваши подозрения.
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Не медлил, а выстраивал "схему". Пора бы уже понять как у нас все работает.
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Зато каждый день светится морда Степанова в телеящике для дебилов.
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Реформа Супрун в действии, один начал, другой продолжил. Вот и пожинаем труды, кто отменил санэпидемстанцию? Медицины нет, потому, что все рассчитывали и лечились за границей, но тут не получилось.
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Парадоксально, минздрав, мвд, минобороны радостно рапортуют о закупках защитных костюмов, масок, но никогда не договаривают, где и у кого закупили и по какой цене, так вот все вышеперечисленные структуры закупают это простой, примитивный товар за бугром, т.е. отдают бабло, в котором очень нуждается страна кому угодно, лишь бы получить откат, другими словами все эти структуры работают против государства , куда смотрят наши правоохранители, или они тоже получают откат?
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