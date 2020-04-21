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Все про:Россия (75370) шахта (866) шахтеры (561) Казанский Денис (171)

 Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский. ФОТО

Так называемое "правительство ЛНР" официально провозглашает начало "реорганизации" угольной отрасли и подчеркивает, что будет проводить ее с учетом опыта России.

Об этом пишет в Telegram журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Об этом опыте я писал еще в 2011 году, когда ездил в Ростовскую область и делал репортаж о жизни тамошних шахтерских городов. Россияне свои шахты закрыли без всякой жалости еще в конце 90-х - начале 2000-х. Решили не вкладываться в устаревшие угледобывающие предприятия, пустить их под нож и затопить. Так теперь будет и в ОРДЛО", - отмечает он.

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По мнению Казанского, вероятной причиной является нехватка денег в РФ, и нежелание Москвы содержать нерентабельную, агонизирующую угольную отрасль серой зоны .

"Так что жителям неподконтрольной территории предстоят теперь совсем уж тяжелые времена. Целые города и поселки после ликвидации шахт лишатся градообразующих предприятий и вымрут. Даже 2016-2018 покажутся людям хорошим, сытым временем", - резюмирует он.

Угольную отрасль в ЛНР хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190507
 
   
 Топ комментарии
 
Хотели как в России - сделали как в России. Будете жить как многие россияне - без работы, без газа, без сральника и без прав. Или вы правда думали, что вам сделают как в Питере и Москве?
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Тобто шахтарів там не буде! За це варто було боротися!🐸😄
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Ой, да хер на них... еще этими кормильцами голову себе заморачивать... лишь бы на вольные территории не бегали, говноеды...
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Тобто шахтарів там не буде! За це варто було боротися!🐸😄
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Нажаль , там побільшає бійців лнр , і вони будуть вбивати українців . Цей осередок кацапстана треба ізолювати від України якнадовше . Чим довше , тим ліпше .
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Ну от і добре. Україні ці шахти теж не потрібні. Як показує досвід - державі дешевше купувати за кордоном вугілля, ніж субсидувати "збиткового" ахмєтку.
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А как же данбас корміт всю Україну. А как же слова шоко-Гросі , що без угля помрем?
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Мацой топить будем... это ж теперь ваш любимый продут, не?
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Жуй мацу, ж**ид безмозглый... шо скажешь?
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Закройте эти шахты по всему лугандону. Один хер весь гешефт идет гудку
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незабудьте королевскую с бондаренко сначала опустить в шахту...
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Хотели как в России - сделали как в России. Будете жить как многие россияне - без работы, без газа, без сральника и без прав. Или вы правда думали, что вам сделают как в Питере и Москве?
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они и так живут без работы или без зарплаты, вода по графику, связь на уровне плинтуса
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Нефти -как грязи.Зачем тот уголь .такой затратный.Нужно учесть опыт Германии и Великобритании по углю.У меня сват - шахтёр скопытился в 58.Силикоз и алкоголь.
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Тепер лугадонське вугілля непотрібне, а до окупації було потрібним. Думай чому це так!
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Как же так, кормильцы,, кто же теперь всю Украину и нахлебников из ЕС кормить будет?
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Наверно в шахтах танки закончились, вот и ненужны больше...
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Танки и оружие из шахт все добыли...Теперь из шахтеров будут добывать "апалтченцев".
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а в 13 році "народ данбаса" казав не хочемо до європи прийде європа і зачинить шахти,прийшла росія і на тобі)))
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Барашек всю жизнь боялся, что его съест волк... , а съел его пастух. Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 888
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а как же оружие. они же останутся совсем беззащитными перед зверями хунты.
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Они кричали - "идут хфашизды, закрывать наши шахты!...." Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 9679
Так хфашизды все таки пришли?! Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 4794

Вот не жалко их, жаль только, что затопление шахт приведет к еще большей экологической катастрофе (временщикам конечно же все равно! Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 9881 ).
А еще большей, потому что часть шахт уже затоплена, даже те, в которых хранятся радиоактивные отходы!
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Так рашке это и надо - чтобы люди потеряли работу и поехали работать на промышленность на Урал и Сибири
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И это хорошо, это правильно. Как сказано в одной книге дамбасский крот вылезший из земли в нее и залезет.
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за йулю-йулю (внд капительман)?
кто же кротам теперь даст голосовать вообще?
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тебе душу греет? а то что это может быть фейком - слабо подумать?
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Хоть одно верное решение принял совет НРЛ
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Та шо, так и сказали - под нож?

Хотя если журналюга написал, то так и есть?
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Шахтеров да , а шахты газовыми резаками наверно.
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Северная Осетия уже просит кушать на Майдане
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Венесуэла виновата,продает нефть по 4 доллара.
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Прикол в том что кацапы сейчас добывают угля больше чем при совке, и в два раза больше чем в 90-х когда эти шахты еще не были затоплены.

Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 6782
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Упор там сделали на добычу открытым способом на юге Западной Сибири. Там же оставили и рентабельные шахты, остальные под нож!
Зачем этот уголь с беспокойными шахтёрами когда нефть почти даром
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Спросите в Латвии или в Эстонии- потеряют ли эти страны что-то от того, что быдлота с русскоязычной челюстью, которая не смогла за 30 лет выучить язык коренного народа, сдохнет или свалит в парашу? Так почему же Украина должна переживать за аналогичное быдло из "ЛНР"? Пусть сдохнут тоже. Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 1414
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Там до конца совка добывали в шахтах сланец, сейчас всё ушло под нож как не рентабельное
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Я не о шахтах написал, а о челюстях...
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Ну вони хотіли, щоб було як на рассєї - вони це отримають!
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Затопить шахты водой - это реформа
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А потом, когда Донбасс вернется в состав Украины, вата по привычке будут орать, что Донбасс развалили Порошенко и патриоты а вышиванках.
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Ничаво страшного! Ну их к шуту, енти шахты! Оно ить, знамо дело, без шахтов какось голодно будеть, ну да ничё, русскай чилавек и в сортире проживёть! Главно, шо нет биндеровских гей-парадов! Вы посмотрите, что в гейропах творится - собак насилуют, русский язык запрещают под страхом скотоложества, и 58 видов геев! Аш трисёт! Но Дамбас отстоял, как диды отстояли! Ур-р-ряяяя!..
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шахти під ніж, а мізки на наковальню...
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ДНР- на очереди! Зато металлолома сколько! Можно армию содержать!
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Бажано затопити разом з ватниками.
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Цензор писал, что в лугандоне шахты порезали на металлолом и затопили ещё 6 лет назад. А уголь, который оттуда эшелонами завозила Украина это из копанок, которые есть в каждом дворе
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