 Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский. ФОТО

Об этом пишет в Telegram журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Об этом опыте я писал еще в 2011 году, когда ездил в Ростовскую область и делал репортаж о жизни тамошних шахтерских городов. Россияне свои шахты закрыли без всякой жалости еще в конце 90-х - начале 2000-х. Решили не вкладываться в устаревшие угледобывающие предприятия, пустить их под нож и затопить. Так теперь будет и в ОРДЛО", - отмечает он.

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По мнению Казанского, вероятной причиной является нехватка денег в РФ, и нежелание Москвы содержать нерентабельную, агонизирующую угольную отрасль серой зоны .

"Так что жителям неподконтрольной территории предстоят теперь совсем уж тяжелые времена. Целые города и поселки после ликвидации шахт лишатся градообразующих предприятий и вымрут. Даже 2016-2018 покажутся людям хорошим, сытым временем", - резюмирует он.