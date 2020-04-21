 Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений водителям маломерных судов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Соответствующие изменения утверждены приказом Мининфраструктуры от 27 декабря 2019 года (№987), зарегистрированным в Министерстве юстиции 11 марта 2020 года.
"Государство должно обеспечивать наших граждан удобными и эффективными государственными сервисами. И мы идем по пути такого упрощения там, где есть такая возможность, анализируем международный опыт. В Украине уже действует упрощенная выдача новых удостоверений судоводителям малых и маломерных судов (ММС). Теперь их можно получать в формате пластиковых карточек без дополнительного подтверждения квалификации при замене", - цитирует пресс-служба министра 0Владислава Криклия.
Он отметил, что ранее такие удостоверения изготавливались на бумаге в формате А6 с дальнейшим ламинированием. В случае их замены предусматривалось обязательное подтверждение успешного прохождения квалификации в квалификационной комиссии. Сейчас такая процедура аннулирована. В свою очередь внедрена возможность осуществлять проверку знаний кандидата по управлению ММС с помощью информационно-телекоммуникационных систем путем тестирования.
По данным министерства, следующим шагом должно стать получение таких удостоверений через соответствующие сервисные центры.
Называется, ничего для людей!
Документы дороже лодки))))
Удостоверение обязаны получить гребцы.
Стоимость около 12 000 грн.