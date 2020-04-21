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 Общество
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Все про:Мининфраструктуры (703) Криклий (138) диджитализация (66)

 Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений водителям маломерных судов

Министерство инфраструктуры Украины упростило выдачу удостоверений водителям малых и маломерных судов: теперь они выдаются в формате пластиковой карточки размером 54×86 мм, документ не нуждается в дополнительном подтверждении квалификации при замене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения утверждены приказом Мининфраструктуры от 27 декабря 2019 года (№987), зарегистрированным в Министерстве юстиции 11 марта 2020 года.

"Государство должно обеспечивать наших граждан удобными и эффективными государственными сервисами. И мы идем по пути такого упрощения там, где есть такая возможность, анализируем международный опыт. В Украине уже действует упрощенная выдача новых удостоверений судоводителям малых и маломерных судов (ММС). Теперь их можно получать в формате пластиковых карточек без дополнительного подтверждения квалификации при замене", - цитирует пресс-служба министра 0Владислава Криклия.

Он отметил, что ранее такие удостоверения изготавливались на бумаге в формате А6 с дальнейшим ламинированием. В случае их замены предусматривалось обязательное подтверждение успешного прохождения квалификации в квалификационной комиссии. Сейчас такая процедура аннулирована. В свою очередь внедрена возможность осуществлять проверку знаний кандидата по управлению ММС с помощью информационно-телекоммуникационных систем путем тестирования.

По данным министерства, следующим шагом должно стать получение таких удостоверений через соответствующие сервисные центры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий

Источник: https://censor.net.ua/n3190505
 
 
 Топ комментарии
 
Это просто обмен бумажки на пластик, как и все достижения Зе власти
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Мудазвоны, а отменить регистрацию маломерных судов с длинной до 4-х метров и мотором до 15л/с слабо???
Называется, ничего для людей!
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Дурят людей. То что они называют маломерным судном на Западе никак не называется, и регистрировать не надо.
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Вот же Зе, фу, бе. Как то так и написано
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Речь о резиновомоторных лодках, не расслабляйся...
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Мудазвоны, а отменить регистрацию маломерных судов с длинной до 4-х метров и мотором до 15л/с слабо???
Называется, ничего для людей!
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Это просто обмен бумажки на пластик, как и все достижения Зе власти
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правильно!передайте торговлю ксивами рюкзакяну в полном объёме!
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Т.е. поменять удостоверение водителя вёсельной лодки будет проще? Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений водителям маломерных судов - Цензор.НЕТ 6538
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Сейчас регистрация надувной лодки более 7 тысяч гривен + права + техосмотр)))
Документы дороже лодки))))
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Я знаю. Мне собирались подарить коллеги, вовремя "спрыгнул".
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Нифига!
Удостоверение обязаны получить гребцы.
Стоимость около 12 000 грн.
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Дурят людей. То что они называют маломерным судном на Западе никак не называется, и регистрировать не надо.
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Также как и с мопедами, и с пневматическими ружьями калибра больше 4.5 мм. Задача нашей власти запрещать и не пущать, а не служить людям.
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працюють "люди" ...не хочуть "на учёт" ставати ...ніяк не хочуть їх і субсидіями заманювали і спрощеннями ...і ускладненнями ...не ведуться
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Во вторник, 21 апреля, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в комментарии СМИ рассказал о том, что рассчитывает на выделение АО "Укрзализныця" финансовой поддержки в размере 4-5 млрд грн за денег полученных от "Газпрома".

Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений водителям маломерных судов - Цензор.НЕТ 8570

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До наших ней это дошло ещё со времён НКВД. Вдруг человек сядет в лодку и приплывёт в Турцию. Не пущать ! Лодку регистрировать. Владелец должен сдать экзамен на вождение маломерного судна. Экзамены принимают менты. Стоят очень дорого.
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