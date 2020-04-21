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 Ситуация с лесными пожарами в Украине нормализуется, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с ликвидацией пожаров в Украине постепенно нормализуется.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с ликвидацией пожаров в Украине постепенно нормализуется. К тушению пожаров в Житомирской и Киевской областях привлечено более 2300 человек и более 460 единиц техники", - отметил премьер.

По его словам, в Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров. Кроме того, в зоне отчуждения 20 апреля ликвидирован пожар вблизи с. Корогод.

Шмыгаль отметил, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тушение лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях продолжается: привлечены более 2,4 тыс. человек, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3190504
 
 
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Ситуация с лесными пожарами в Украине нормализуется, - Шмыгаль

Сказал, что уже, слава богу, всё сгорело.
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странно, шо леса вокруг будок жытловых рагулепатрициев из власти не желают самовоспламеняться..
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Ситуация с пожарами нормализуется, то есть - люди к пожарам привыкают?
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Для шмигалізуючих - торфяники при висиханні самопідпалюються Якщо народився шмигалем нелізь в Пророки Ситуация с лесными пожарами в Украине нормализуется, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7206
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Ситуация с лесными пожарами в Украине нормализуется, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7560
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