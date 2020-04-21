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 Политика Украины
  1994  38
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Все про:Зеленский (5219) Буткевич Богдан (18)

 11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует, что же удалось (скорее не удалось) выполнить президенту-комику через год после выборов. Точка отсчета - интервью тогда еще кандидата Владимира Зеленского РБК-Украина.

Молчание вместо обратной связи с гражданами, уступки России вместо дороги в Европу, "Свинарчуки", в конце концов, так и не сидят, а парламентом управляют из Офиса президента. Итак, чего хотел и что на самом деле сделал бывший шоумен на посту главы государства?

Почему человек, который построил карьеру на высмеивании политиков, не смог изменить систему?

Да и вообще, возможно ли это было? И почему самая большая угроза для Зеленского - его же окружение?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3190502
 
   
 Топ комментарии
 
Врядли ошибки, прикацапок намеренно уничтожает страну
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Колектив «25» вітає президента музичною композицією на могилі моїй посадіть звіробій і федину
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це не помилки -це тактика в роботі.
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После коммента Кирпичева, я сразу нажал "отметить как спам". Ну зачем читать бота. Мне жаль зас@аный Цензор.
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досих пір не розумію НАСКІЛЬКИ треба БУТИ БЕЗ МОЗКУ, шо б повірити дешевому клоуну? Поки не повернемо Пороха, у України немає майбутнього
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Врядли ошибки, прикацапок намеренно уничтожает страну
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Цензор, ти і на далі будеш обходити цю новину, чи цей факт ? :
"Найвищі у Європі: на Прикарпатті ДТЕК Ахметова підвищив ціни на електроенергію"

20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксована найвища ціна електроенергії на ринку на добу наперед з початку квітня - 1677,84 грн за МВт*год або 60 євро за МВт*год у період базового навантаження (рівним графіком протягом доби).
http://firtka.if.ua/blog/view/naivishchi-u-evropi-na-prikarpatti-dtek-akhmetova-pidvishchiv-tsini-na-***************
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Вот так то , порохоботы, а могли бы сейчас сидеть с заткнутыми ртами, ваши хозяева сидели бы в тюрьмах. А так вы на коне.
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А тебе могли посадити за вбивство і згвалтування неповнолітньої, проте ти тут пишеш.
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как украинофоб может быть успешным президентом Украины?? 🤔 это нонсенс
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Я ненавижу Порошенко. Но я ненавижу Зеленского еще больше. Это очередная тупая погремушка в руках олигархов. Он "сделал" украинцев разом со всеми своими друзьями и кумовьями. Не провел за год ни одной реформы.
И сдает, сдает, сдает, интересы украинцев Путину. Просто мразь, падонок этот зебил!!! Тупая скотина!!!
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единственное, с чем несогласен, это "путину" с заглавной буквы...
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Вот через свою ненависть к Порошенко, привели к власти нелоха оманского! Кушайте теперь, необляпайтесь!
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К сожалению у гаранта крепкие яйца оказались лишь однажды, и то на фото на фоне крашанок на Пасху.
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Одна помилка - Вбогий баран здатен,лише Знищити стадо 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент - Цензор.НЕТ 8545
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То есть.. даже она смог больше чем шоколад. Как то не удобно даже
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Зеленський : зараз треба вижити - потім вирулимо
Мудрости зелёного президента.
Прямо цитата из будущих мемуаров "НеЛох. Как всё просрать и ничего не понять"
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" Нет никакого Президента Зеленского.
Есть актер Зеленский, нанятый на исполнение роли президента.
В этом - суть эпохи.
Нет личности с мировоззрением (пусть и ватным, но настоящим); нет видения будущего, которое воплощалось бы в стратегии, а те, в свою очередь - в планы действий; нет лидерства; нет цели.
Есть пустое место.
И есть актер, которому пишут слова для озвучивания роли.

И есть группы интересантов, имеющих влияние на события. Группы под ковром возятся, возятся, что-то куда-то сместилось, что-то произошло.
Хоп! - мы видим, как Суркисы тянут мешок с 7 миллиардами бабла из бюджета в офшоры.
Хоп! - мы видим, как Коломойский получил Центрэнерго.
Хоп! - ахметовский буратина становится Премьером, а Зеленский читает слова на канале Ахметова.
Хоп! Хоп! Хоп!
Что-то куда-то продали, где-то что-то рейдерят, а где-то растянули по джипам гуманитарку из Китая. "

С.Самборска
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Зеленский работает не офисе, а в танке, и вот результат.
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А что он может выполнить? Он только исполнить может на пиано!
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Песню про Арлекина пела Пугачева много лет назад.
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Головні його помилки це те що досі не посадив баригу з основними підбарижниками та не припинив каральну операцію на Донбасі!
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Почему человек, который построил карьеру на высмеивании политиков, не смог изменить систему?

Тому, що той хто висміює інших більше робити нічого не вміє. Він висміює, бо відчуває свою меншовартість і нікчемність, що сам не здатен взагалі щось корисне зробити.
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