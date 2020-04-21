 11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент. ВИДЕО

Молчание вместо обратной связи с гражданами, уступки России вместо дороги в Европу, "Свинарчуки", в конце концов, так и не сидят, а парламентом управляют из Офиса президента. Итак, чего хотел и что на самом деле сделал бывший шоумен на посту главы государства?
Почему человек, который построил карьеру на высмеивании политиков, не смог изменить систему?
Да и вообще, возможно ли это было? И почему самая большая угроза для Зеленского - его же окружение?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
"Найвищі у Європі: на Прикарпатті ДТЕК Ахметова підвищив ціни на електроенергію"
20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксована найвища ціна електроенергії на ринку на добу наперед з початку квітня - 1677,84 грн за МВт*год або 60 євро за МВт*год у період базового навантаження (рівним графіком протягом доби).
http://firtka.if.ua/blog/view/naivishchi-u-evropi-na-prikarpatti-dtek-akhmetova-pidvishchiv-tsini-na-***************
И сдает, сдает, сдает, интересы украинцев Путину. Просто мразь, падонок этот зебил!!! Тупая скотина!!!
Мудрости зелёного президента.
Прямо цитата из будущих мемуаров "НеЛох. Как всё просрать и ничего не понять"
Есть актер Зеленский, нанятый на исполнение роли президента.
В этом - суть эпохи.
Нет личности с мировоззрением (пусть и ватным, но настоящим); нет видения будущего, которое воплощалось бы в стратегии, а те, в свою очередь - в планы действий; нет лидерства; нет цели.
Есть пустое место.
И есть актер, которому пишут слова для озвучивания роли.
И есть группы интересантов, имеющих влияние на события. Группы под ковром возятся, возятся, что-то куда-то сместилось, что-то произошло.
Хоп! - мы видим, как Суркисы тянут мешок с 7 миллиардами бабла из бюджета в офшоры.
Хоп! - мы видим, как Коломойский получил Центрэнерго.
Хоп! - ахметовский буратина становится Премьером, а Зеленский читает слова на канале Ахметова.
Хоп! Хоп! Хоп!
Что-то куда-то продали, где-то что-то рейдерят, а где-то растянули по джипам гуманитарку из Китая. "
С.Самборска
https://youtu.be/jSuNjht_zp8
Тому, що той хто висміює інших більше робити нічого не вміє. Він висміює, бо відчуває свою меншовартість і нікчемність, що сам не здатен взагалі щось корисне зробити.