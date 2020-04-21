 "Укрзализныця" может перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании правления "УЗ".

В компании добавили, что на время приостановили выплату поощрений, доплат, надбавок и компенсаций аренды жилья для работников.

"Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему "Укрзализныця" уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", - отметил глава наблюдательного совета Шевки Аджунер.

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