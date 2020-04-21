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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 "Укрзализныця" может перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за карантина

Компания "Укрзализныця" с 1 июля может перейти на четырехдневную рабочую неделю в случае дальнейшей эпидемии коронавируса и продления карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании правления "УЗ".

В компании добавили, что на время приостановили выплату поощрений, доплат, надбавок и компенсаций аренды жилья для работников.

"Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему "Укрзализныця" уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", - отметил глава наблюдательного совета Шевки Аджунер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190501
 
 
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гиперлуп в хайфу токо для офиса с президентом?
и токо по будням?
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Если при пассажироперевозках они имели "постоянный убыток, дайте денег!", то сегодня, без пассажиров, должны быть прибыли?
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Если УЗ разберется с черной арендой и хищением электроэнергии на тысячи и тысячи кафе, киосков, магазинов на станциях, то они удвоят свою прибыль.
Не надо, не благодарите.
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