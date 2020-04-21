 Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке журналист Михаил Ткач, предлагая разобраться кого же "сделал" за год на посту президента Владимир Зеленский.
"- Ближайшие друзья Зеленского сразу получили высокие должности.
- Кумы, сваты, братья ближайших друзей Зеленского получили депутатские мандаты.
- Почти сразу был достигнут консенсус с олигархами, у которых власть покупает медиаподдержку за государственные ресурсы.
- Отношения с крупным бизнесом не стали прозрачными, а влияние олигархов на принятие решений в государстве не стало меньше.
- Принцип "друзьям все, врагам закон" сбережен.
- Технократы которые на свой страх и риск переходят в государственный сектор сразу попадают под публичное давление крупных финансово-промышленных групп, не получая публичной защиты от президента, возвращаются в частный сектор.
- Тайный отдых в Омане во время войны и возвращение из отдыха частным самолетом за счет другого государства (стоимость более 50 000 долларов).
- Сотрудничество с Медведчуком по важным голосованиям и полное игнорирование вопросов финансирования и деятельности пророссийских сил на территории Украины.
- Ни одного громкого расследования, задержания, судебного процесса по топ-коррупционерам", - перечислил Ткач "достижения" президента Зеленского.
Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины. Его соперником во втором туре был пятый президент Украины Петр Порошенко.
НИ - ЧЕ - ГО
P.S. Зеленский тоже кстати по такому пути идет - обещал сажать, но видно кишка тонка...
А сажать надо и рыгов и проворовавшихся соевых... А Чорновол отпустить - она идиотка.. но не убийца.. А то что палила соевых - так тогда все палили...Времена такие были, спасибо вите_три_ходки...
Чего только стоит его "Я вас почув" после результата первого тура. Но было уже поздно, нужно было раньше слышать. С Зеленским также будет, если досидит.
Здесь не Россия всё-таки.
Мож у тебя с нюхом шо-то не так ?
а В фільмі "Слуга народу", Коломойський був?
але ж "Ліш би не Порошенко"
или было?
роттердам был. но закрытия шахт, в отличие от зеленского, из-за отмены роттердама не было.
тамжинашихлюдей оттуда вызволили более 3 тысяч человек, а не меняли Цемаха на наркоманов.
Тільки є ще більш широке явище "психологічного захисту", то там механізмів захисту ще більше, однак зелохторату це стосується...
в Украине - все, кто приходит к власти - бредит, шо оно - царь.. а в Украине - не было царей, как в орде-масквабаде, у нас было вече..
пусть Украина остается парламентской республикой, и конечно сократить поголовье депутанов, а выборы - 1 раз в 2 года.. так будет для народа дешевле..
Конституцію Франції - Україні !!!
чтобы власть не воровала и была эффективна - надо больше контроля от народа и чаще выборы..