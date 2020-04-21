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 Политика Украины
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 Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач

Общество выполнило свою часть сделки с президентом Зеленским, проголосовав за него и его политическую силу. Взамен Зеленский обещал "сделать" представителей старой власти и олигархов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке журналист Михаил Ткач, предлагая разобраться кого же "сделал" за год на посту президента Владимир Зеленский.

"- Ближайшие друзья Зеленского сразу получили высокие должности.
- Кумы, сваты, братья ближайших друзей Зеленского получили депутатские мандаты.
- Почти сразу был достигнут консенсус с олигархами, у которых власть покупает медиаподдержку за государственные ресурсы.
- Отношения с крупным бизнесом не стали прозрачными, а влияние олигархов на принятие решений в государстве не стало меньше.
- Принцип "друзьям все, врагам закон" сбережен.
- Технократы которые на свой страх и риск переходят в государственный сектор сразу попадают под публичное давление крупных финансово-промышленных групп, не получая публичной защиты от президента, возвращаются в частный сектор.
- Тайный отдых в Омане во время войны и возвращение из отдыха частным самолетом за счет другого государства (стоимость более 50 000 долларов).
- Сотрудничество с Медведчуком по важным голосованиям и полное игнорирование вопросов финансирования и деятельности пророссийских сил на территории Украины.
- Ни одного громкого расследования, задержания, судебного процесса по топ-коррупционерам", - перечислил Ткач "достижения" президента Зеленского.

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Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины. Его соперником во втором туре был пятый президент Украины Петр Порошенко.

Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но сделал в результате украинцев, - журналист Ткач 01
Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но сделал в результате украинцев, - журналист Ткач 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190499
 
   
 Топ комментарии
 
І змогли нашкодити усім українцям!
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Да мы вже ни в чем и не обвиняем этот политический труп. Смердит оно правда мерзко, но больше вреда от него уже и нет. Гы.
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та вы за год со всеми МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и ещё кучей ищеек не смогли ничего найти на Порошенко.

НИ - ЧЕ - ГО
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"Гы" или "хи" в конце высера - фирменный почерк кремлеботов на рашистских форумах.Спалился ты,Кирпичев.
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Был бы Порох нормальным - вопросов нет. а так - во всем что случилось - виноват он сам! Рыгов не пересажал, у своих синарчуков коррупцию развел... теперь имеет то, что имеет.
P.S. Зеленский тоже кстати по такому пути идет - обещал сажать, но видно кишка тонка...
А сажать надо и рыгов и проворовавшихся соевых... А Чорновол отпустить - она идиотка.. но не убийца.. А то что палила соевых - так тогда все палили...Времена такие были, спасибо вите_три_ходки...
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Петюня, а не ты ли во втором туре агитировал против Порошенко ?
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И было за что. Порошенко во многих из своих интервью признал, что допустил кучу ошибок.

Чего только стоит его "Я вас почув" после результата первого тура. Но было уже поздно, нужно было раньше слышать. С Зеленским также будет, если досидит.

Здесь не Россия всё-таки.
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Чую у петя_растов к концу срока ЗЕ буде 27, а у ПАПы 29. Гы.
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про Ростов для Пороха ты чуешь седьмой год.

Мож у тебя с нюхом шо-то не так ?
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І змогли нашкодити усім українцям!
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у зэбилов есть еще запасной вариант - лысый кашевой, ********** еще одного питара
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Олигархи, через свои медиа как через соломинку, надули зелёную жабку, а охлос и повёлся.
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опять виноваты эти чёртовы олигархи, а не конкретно каждый зебил, проголосовавший за это говно
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Нет, в этом олигархи не виноваты - свобода слова и всё такое, виноваты конечно же безмозглые барашки.
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Все вірно, але чому 73% були сліпими і не бачили Коломойського?
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тому шо в 14 році він був Жидобандеровцем.
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ну с 14 по 19 год всё-таки какая-то информация появилась ...
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ее стока появилось, шо лучше половину ваще удалить.
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може ви дивилися, бо я -ні...
а В фільмі "Слуга народу", Коломойський був?
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та все вони бачили,

але ж "Ліш би не Порошенко"
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и не говори. при твоем мыролюбном свиненке такого не было. не было 3003 перемирий и роттердама - дюссельдорфа с плюсом, не было тамжынашихлюдей?
или было?
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перемирия были, но, в отличие от зеленского, отвода войск не было.

роттердам был. но закрытия шахт, в отличие от зеленского, из-за отмены роттердама не было.

тамжинашихлюдей оттуда вызволили более 3 тысяч человек, а не меняли Цемаха на наркоманов.
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Але ж ви обрали новеньке обличчя, щоб такого не було, як за Порошенка. Що ж ви зараз відмазуєте зеленського тим, що і він такий самий. Цей примітивний аргумент називається САМ ДУРАК. І його зелені постійно використовують, бо нема чим ''крить''.
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Є в психології таке явище як "перцептивний захист", іншими словами - "не хочу, то й не бачу" ... Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 2071
Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 4029
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"Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу" - це?
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Воно саме. Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 9312
Тільки є ще більш широке явище "психологічного захисту", то там механізмів захисту ще більше, однак зелохторату це стосується...
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А ты помнишь 2014 когда однотуровый растерялся и отдал регионы Украины олигархам. Ахметка свой регион отдал паРаше, а Беня не только Днепр и Одессу отстоял, но и часть Донбасса и с Гепой договорился и Харьков наш. Именно он организовал сопротивление. И чем его отблагодарил шакалАдный? Забрал Приват?
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А забув того, хто платив за Ілловайськ? А ще як це виправдовую вивід грошей Приватбанку? Ти вважаєш, що я когось обожнюю? Відповідъна твоє запитання: я все пам'ятаю!
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Ваш беня відстоював свої статки. Випадково співпали його інтереси з інтересами України. Потоім ці інтереси розійшлись, і він продемонстррував себе у всій красі.
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только Михаэль мог бы вычистить Неньку, но его тарговые партнеры заблаговременно убрали.
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у бубочки фишка золотая...потом они всех припишут к антисемитам...
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упразднить эту позорную должность - президент Украины.. ни одного нормального президента не было..
в Украине - все, кто приходит к власти - бредит, шо оно - царь.. а в Украине - не было царей, как в орде-масквабаде, у нас было вече..
пусть Украина остается парламентской республикой, и конечно сократить поголовье депутанов, а выборы - 1 раз в 2 года.. так будет для народа дешевле..
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навпаки - Президенту треба дати максимальну владу - як у Франції!
Конституцію Франції - Україні !!!
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не согласен, потом тот презик - не отдаст власть вообще.. нахрена Украине туркменбаши или кремлядь?
чтобы власть не воровала и была эффективна - надо больше контроля от народа и чаще выборы..
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не думаю что он дорожит этим постом ...но и закона об импичменте у нас нет , так что можем только наблюдать за перемогами очередного "реформатора"
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По сути дела Зеленский, точно так же технично, как и свыночолый хряк в 2014-м с "революцією гідності", отымел население Украины в его порыве к лучшему существовании.
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Петеботы считают, что петя их приятно отымел.
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...само интервью брало или тебе рассказали? Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 3137 Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 4652
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Вот и яркий пример петиного удовольствия.
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...тебе интервью хоть мытое давали, вася? Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 8918
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Самое плохое, что в Украине даже кондидатов нормальных нет на президенство. Только кучка повязанных между собой коррупционеров. Выбрали зелю в надежде что он не из их тусовки, но он очень быстро стал таким же.
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Нема війни всередині російсько-українського олігархічного клану. Не воює Путін і Порошенко. Вони, по домовленності, синхронно кричать ""Я великий патріот" і синхронно набивають кишені. Війна це самий прибутковий бізнес. Не потребує вкладень. Лише використовуй кілька десятків мільйонів ідіотів і бюджет країн твій. .. Привіт ідіоти).
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Если рейтинг Зеленского упадёт достаточно низко, то его тупо съедят и свои и чужие, уже некоторые начинают вылизать из схронов.
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комуняки и любители Куйла? Так куйлососы и не прятались...
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Это точно. Зелёные во власти сделали украинцев вместе!
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Миша, ты был одним из тех, "які зробили разом".
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он хотел, как и большинство украинцев - чтобы мародерище поросенко и его олигархо-криминальный режим сломали, но у зеленского не хватило смелости и компетентности..
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Повылазила вся Бенина кодла. Ткач один из рулевых.
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Украинцев сделали ВМЕСТЕ, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский.
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а чучмо - враг Украины, который в интересах кремлядей увел от ес и нато Украину - в таежный союз и построил в Украине криминально-олигархичскую систему, при которой все ресурсы Украины - украла кучка олигархов, а народ стали грабить - и так все 30 лет..
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Многовекторность у кучмы была, очень хотел править вплоть до пожизненно.
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кстати, вся промышленность была уничтожена именно при чучме. а ющу поверил мир, были колосальные инвестиции в Украину, да и самые высокие зарплаты у украинцев были именно в 2006-2008-м, когда был презом ющенко.
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С таким рейтингом как был у Зе, можно было сделать с Украины конфетку.
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щас у рыгоскотов и петушарисят одна и таже мантра из методички: зеленский - этот тот же порошенко. правда, никто из этих рыгозебилов не ответил на простой вопрос: почему при барыге росли доходы граждан, стремительно рос ввп, Украина накапливала жирок и отдавала долги? а где это все при зеленском? где рост экономики? почему мы опять лезем к мвф с протянутой рукой?
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Про курс гривны в 3 раза и коммуналку в 5 раз не желаешь вспомнить, петин гамадрил?
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Кучма и Кравчук были и наверное и сейчас есть ватниками похлеще Януковоща.
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Чушь в каждом слове. Особенно про 'медіа підтримку' понравилось. Такая медиа поддержка, что нет ни одного канала, и ни одного издания, где бы не обливали президента грязью. Если учесть, что сми принадлежат алигархам, то можно сделать вывод, что Зе они ненавидят, и он ни с кем не спелся.
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