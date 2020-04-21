 С начала суток наемники РФ дважды обстреляли из 120-мм минометов позиции возле Крымского и Новоташковского, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По нашим подразделениям вблизи Крымского и Новотошковское враг из минометов калибра 120 мм выпустил 8 мин. Эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражеские обстрелы.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было. Потери противника уточняются.

На трех участках разведения сил ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Итоги за прошедшие сутки

20 апреля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку населенных пунктов Опытное, Гнутово, Пески, Марьинка, Авдеевка, Каменка, Тарамчук, Шумы, Новоалександровка и Крымское.

По данным разведки, вчера наши подразделения, которые вели оборонительные действия, уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения 2 грабежа, 1 кража и 6 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 31 административное правонарушение.

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Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.