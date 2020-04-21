 "Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом написала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в Фейсбуке.
"Год назад я не находилась в иллюзиях и "розовых очках", не ошиблась в своих прогнозах относительно результатов выборов. Ведь инфантильное общество, пласт неприхотливых избирателей начали формировать задолго до президентских выборов - через пошлые "кварталы", примитивные сериалы, уничтожающую критику, иногда справедливую, часто - нет, команды Порошенко. Был запрос на обновление - рациональный и иррациональный", - отметила она.
Ирина Геращенко добавила, что не ошиблась и в прогнозе "эпохи Зеленского".
"Непрофессиональная команда без идеологии и принципов, которая сдает внешние позиции, отходит от правила "ничего об Украине без Украины", разрушает государственные институты - стала символом хаоса", - подчеркнула сопредседатель фракции.
В то же время она отметила, что теперь куда-то исчезли активисты, борцы, все эти "анти", "евро", "оптимисты" и другие, которые все предыдущие 5 лет в унисон с "кварталом" критиковали каждый шаг власти.
"Куда исчезло "гражданское общество", и было ли оно, за редким исключением? Где акции с трусами под Верховной Радой, в каких ящиках футболки "Кто убил Шеремета и Катю Гандзюк?" - добавила депутат.
"Тем ценнее те общественные организации и активисты, которые защищают демократию. Сегодня очень сильная оппозиция и сильное гражданское общество. Важно, чтобы оно вышло из летаргического сна. Потому что после этого Зе-водевиля будет единственный позитив - люди наедятся популизма, переболеют зеленовирусом. И будет спрос на сильную руку. А значит после хаоса сможет прийти диктатура. И это очень опасно", - убеждена Ирина Геращенко.
Из Украины начнется новый рассвет над Европой! Слава Вождю! Слава Украине! Победе Слава!
Так, зебилоиды. Теперь второе. Задача властей - построение нормально работающей системы: здравоохранения, судебной, образования, правоохранительной и т.д.. А не посадка рыгов. Хотя это тоже. Система хоть и сложно, но строилась. Надо учитывать и то, что общество, которое выбирает своих депутатов, очень разное. Даже это зеленое убожество, называющая себя слугами - сборище разнородных отбросов всех мастей: фотографы, безработные, просто идиоты(просто для иллюстрации проблематики). А потому все шло сложно и медленно. Но шло в нужном направлении. Теперь все катится в пропасть. Штаты создавались несколько сотен лет, и сколько кризисов было по дороге. И ничего. Построили страну, способную и защитить себя и прокормить. Так что зебилоиды, узбагойтесь. И думайте(без пробела и троеточий посредине слова, иначе сам процесс будет лишен какого-либо смысла).
А тут пришли 'клованы' , и внезапно все заработало.
Против Зе объеди6ились все элиты, и это хороший знак для нас. Что можете ему предьявить в вину - номера из его концертов ? Это тоже говорит о том, что Зе - честный человек.
То ли дело Ира, там даже нет ничего такого, что можно жетям рассказать
тим довше буде існувати підтримка зеленського..
зеленський поховає свій рейтинг сам,
не заважайте йому..
P.S. Зеленский тоже кстати по такому пути идет - обещал сажать, но видно кишка тонка...
А сажать надо и рыгов и проворовавшихся соевых... А Чорновол отпустить - она идиотка.. но не убийца.. А то что палила соевых - так тогда все палили...Времена такие были, спасибо вите_три_ходки...
я так понял, что она просто не знает, что такое диктатура...
2 ч. ·
1 квітня - Міжнародний день дурня, а 21 - український національний. Тільки перше свято веселе, а друге - сумнеТвоє свято сьогодні, зебіл Максим Воронцов f3290d0a
но, Украина - не расия, поэтому, мародера - обломали...
Эту Вашу речь надо тиражировать каждый день 10 раз на каждом адекватном канале и чаще печатать здесь!
Есть надежда, что зебилы, прочитавшие это 1000 раз начнут о чем-то задумываться!!!