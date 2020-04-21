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 Политика Украины
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 "Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко

Непрофессиональная команда Зеленского прогнозируемо разрушает государственные институты и не может проводить международную политику в интересах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом написала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в Фейсбуке.

"Год назад я не находилась в иллюзиях и "розовых очках", не ошиблась в своих прогнозах относительно результатов выборов. Ведь инфантильное общество, пласт неприхотливых избирателей начали формировать задолго до президентских выборов - через пошлые "кварталы", примитивные сериалы, уничтожающую критику, иногда справедливую, часто - нет, команды Порошенко. Был запрос на обновление - рациональный и иррациональный", - отметила она.

Ирина Геращенко добавила, что не ошиблась и в прогнозе "эпохи Зеленского".

"Непрофессиональная команда без идеологии и принципов, которая сдает внешние позиции, отходит от правила "ничего об Украине без Украины", разрушает государственные институты - стала символом хаоса", - подчеркнула сопредседатель фракции.

В то же время она отметила, что теперь куда-то исчезли активисты, борцы, все эти "анти", "евро", "оптимисты" и другие, которые все предыдущие 5 лет в унисон с "кварталом" критиковали каждый шаг власти.

"Куда исчезло "гражданское общество", и было ли оно, за редким исключением? Где акции с трусами под Верховной Радой, в каких ящиках футболки "Кто убил Шеремета и Катю Гандзюк?" - добавила депутат.

"Тем ценнее те общественные организации и активисты, которые защищают демократию. Сегодня очень сильная оппозиция и сильное гражданское общество. Важно, чтобы оно вышло из летаргического сна. Потому что после этого Зе-водевиля будет единственный позитив - люди наедятся популизма, переболеют зеленовирусом. И будет спрос на сильную руку. А значит после хаоса сможет прийти диктатура. И это очень опасно", - убеждена Ирина Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3190496
 
   
 Топ комментарии
 
слабеньке виправдання своїй тупості.
вас поімєлі із задоволенням
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Эстрадно-цирковая х*йня сильно затянулась"Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9996
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народу будет хоть занятие . .работы нет то будут крушить все подряд.. давай диктатуру ........
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Диктатура полезна для нации, и плоха для индивидуальности.
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Что значит может? Мы к этому готовились больше двадцати лет, исподволь подводили чтобы наш народ обжегся об демократию, и наконец-то снова поднял знамена с Черным Солнцем!
Из Украины начнется новый рассвет над Европой! Слава Вождю! Слава Украине! Победе Слава!
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Онуфрию стало хуже. Это первое.
Так, зебилоиды. Теперь второе. Задача властей - построение нормально работающей системы: здравоохранения, судебной, образования, правоохранительной и т.д.. А не посадка рыгов. Хотя это тоже. Система хоть и сложно, но строилась. Надо учитывать и то, что общество, которое выбирает своих депутатов, очень разное. Даже это зеленое убожество, называющая себя слугами - сборище разнородных отбросов всех мастей: фотографы, безработные, просто идиоты(просто для иллюстрации проблематики). А потому все шло сложно и медленно. Но шло в нужном направлении. Теперь все катится в пропасть. Штаты создавались несколько сотен лет, и сколько кризисов было по дороге. И ничего. Построили страну, способную и защитить себя и прокормить. Так что зебилоиды, узбагойтесь. И думайте(без пробела и троеточий посредине слова, иначе сам процесс будет лишен какого-либо смысла).
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В Раде Арлекинов разгонят быстрее чем удрал Янукович
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Соевые потужнi раформаторы ни как не успокоятся что их так нагло от корыта отогнали
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А ничего что 'профессиональная команда' не ходила на работу , и профессионал высокого уровня Парубий сидел перед полупустым залом и устраивал клоунаду с видимостью бурной деятельности? Что профессионалы за годы так и не смогли снять обещанную депутатскую неприкосновенность, что рада , министры, президент погрязли коррупционных скандалах, что перед своим уходом порошенко утянул с собой все полезные антикоррупционные законы, в надежде, что нам отменят безвиз.
А тут пришли 'клованы' , и внезапно все заработало.
Против Зе объеди6ились все элиты, и это хороший знак для нас. Что можете ему предьявить в вину - номера из его концертов ? Это тоже говорит о том, что Зе - честный человек.
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навскидку - десятки раз кривлялся на Москве на копроративах. = КГБ буквально на всех более-менее заметных компромат имеет. т.е. выбирать этого чувака было..... ну, опасно шоле? ведь даже тупо подмешать не ахти какой сложный препарат, а потом заснять - и вот, он у тя на крючке. и даже сам можид не знать, пока не покажут и не скажут: а, а, а, цыпа-цыпа.....
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Это ваши выдумки, не имеющие ничего общего с фактами
То ли дело Ира, там даже нет ничего такого, что можно жетям рассказать
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чим більше петя буде випускати тупі заяві своїх ботів,
тим довше буде існувати підтримка зеленського..

зеленський поховає свій рейтинг сам,
не заважайте йому..
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Ира и зеленовирус"Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2031
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Это дуриан. Зеленый и вонючий, как вовка в роли президента... лучше не пробовать... но 73% решились и заставили нюхать всех вокруг...
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Как всегда, правда банится и удаляется, вся соевая пропаганда остается, у меня больше нет сомнения в том, кто оплачивает этот соевую помойку, можете банить, но ваше соевое чмо никогда больше не будет президентом, уйдет нынешний, придет кто-то еще, но только не соевое чмо, а вы как были продажные цепные шавки, так и будете за миску помоев вылизывать петину задницу до конца жизни. На сим привет соевым модераторам, я на эту помойку больше ни ногой.
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Плюсую- Был бы Порох нормальным - вопросов нет. а так - во всем что случилось - виноват он сам! Рыгов не пересажал, у своих синарчуков коррупцию развел... теперь имеет то, что имеет.
P.S. Зеленский тоже кстати по такому пути идет - обещал сажать, но видно кишка тонка...
А сажать надо и рыгов и проворовавшихся соевых... А Чорновол отпустить - она идиотка.. но не убийца.. А то что палила соевых - так тогда все палили...Времена такие были, спасибо вите_три_ходки...
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300 милиардов дефицита Бюджета,это Приговор.Еще года не прошло.Такого не было даже у Кравчука
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как раз при кравчуке такое уже было. и инфляция по 1000 процентов в месяц была.
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приказано тявкать в этом направлении, вот и тявкает...
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та она и без приказа впереди паровоза всю жизнь старается.
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Так непонятно- то ли диктатор, то ли 'жалкий клован '
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"Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3227

я так понял, что она просто не знает, что такое диктатура...
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а зачем ей что-то знать? ее дело служить, а не знать. гав-гав
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И вообще Ира, конечно, та ещё .... Как можно стыдить общество и обвинять в том, что нет протестов по нашумевшим делам, когда , первое, в стране эпидемия? Второе, дела расследуются.
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Путин 20 лет командует своей тюрьмой,простой принц простого королевства сделало Путина дураком навсегда.Можем повторить
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"Диктатура" у нас пришла в 2014. Правосудных судов для простых людей- НЕТ. Патриоты- по тюрьмам. Предатели/ахенты ******/воры- во власть! Один Саакашвили, выброшенный из страны без суда и следствия, с мешком на голове, чего стОит! "Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6489 Уж кому-кому, но не Геращенко рассказывать нам о нынешней "диктатуре"! Как в том анекдоте про Вовочку- "и эти люди запрещают мне ковыряться в носу?"
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Карл Волох
2 ч. ·

1 квітня - Міжнародний день дурня, а 21 - український національний. Тільки перше свято веселе, а друге - сумнеТвоє свято сьогодні, зебіл Максим Воронцов f3290d0a
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пропагандист пять лет перепечатывал сайты ДНР-РФ для освобождения захваченных террористами ДНР-РФ украинцев?
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Шось непонятно , - Ирка опять в подполье ?? Так в солидарности с порошенком всё вроде было приятно ? Или нет ? ))
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И только лучезарный светоч демократии, хранящийся под толстым слоем нафталина в шкафу для "отставной козы барабанщиков"©, Порохатый Барыга Мальдивский спасёт Украину от диктатуры! Только он и спасёт. От диктатуры. Даже сидя в шкафу из-под нафталина спасёт. Никто не спасёт, а он спасёт. Из шкафа спасёт! От прямо из шкафа возьмёт и спасёт. А больше ж некому. Кто ж как не он спасёт? Причём, от диктатуры и из шкафа!
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Соивый вирус отходит в небытиё.
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мечта и бред мародерища поросенко - стать пожизненным диктатором в Украине..
но, Украина - не расия, поэтому, мародера - обломали...
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Уважаемая Ирина Батьковна, подписываюсь под каждым Вашим словом!!!
Эту Вашу речь надо тиражировать каждый день 10 раз на каждом адекватном канале и чаще печатать здесь!
Есть надежда, что зебилы, прочитавшие это 1000 раз начнут о чем-то задумываться!!!
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