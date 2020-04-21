 "Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом написала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в Фейсбуке.

"Год назад я не находилась в иллюзиях и "розовых очках", не ошиблась в своих прогнозах относительно результатов выборов. Ведь инфантильное общество, пласт неприхотливых избирателей начали формировать задолго до президентских выборов - через пошлые "кварталы", примитивные сериалы, уничтожающую критику, иногда справедливую, часто - нет, команды Порошенко. Был запрос на обновление - рациональный и иррациональный", - отметила она.

Ирина Геращенко добавила, что не ошиблась и в прогнозе "эпохи Зеленского".

"Непрофессиональная команда без идеологии и принципов, которая сдает внешние позиции, отходит от правила "ничего об Украине без Украины", разрушает государственные институты - стала символом хаоса", - подчеркнула сопредседатель фракции.

В то же время она отметила, что теперь куда-то исчезли активисты, борцы, все эти "анти", "евро", "оптимисты" и другие, которые все предыдущие 5 лет в унисон с "кварталом" критиковали каждый шаг власти.

"Куда исчезло "гражданское общество", и было ли оно, за редким исключением? Где акции с трусами под Верховной Радой, в каких ящиках футболки "Кто убил Шеремета и Катю Гандзюк?" - добавила депутат.

"Тем ценнее те общественные организации и активисты, которые защищают демократию. Сегодня очень сильная оппозиция и сильное гражданское общество. Важно, чтобы оно вышло из летаргического сна. Потому что после этого Зе-водевиля будет единственный позитив - люди наедятся популизма, переболеют зеленовирусом. И будет спрос на сильную руку. А значит после хаоса сможет прийти диктатура. И это очень опасно", - убеждена Ирина Геращенко.