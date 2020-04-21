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 Журналистов начинают тестировать на COVID-19 во Львове, - горсовет

Большинство журналистов, корреспондентов и фотографов продолжают выполнять свои профессиональные обязанности во время карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Компания Риэл и Львовский IТ Кластер предоставят 500 экспресс-тестов для тестирования журналистов Львова на COVID-19.

Отмечается, что самым важным является то, чтобы в первую очередь тестирование прошли действительно те журналисты и фотокорреспонденты, которые ежедневно общаются и встречаются с большим количеством людей, работают не из дома или не выходя из офиса.

Поэтому просят руководителей львовских СМИ в случаев, если есть такие журналисты, которые нуждаются сдачи экспресс-теста, зарегистрироваться. Журналист при себе должен иметь документы, удостоверяющие личность, и удостоверение журналиста.

"Журналисты - среди категории лиц, которые часто контактируют с большим количеством людей, поэтому также должны позаботиться о своем здоровье и здоровье других", - отметили в мэрии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190492
 
 
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