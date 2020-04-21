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 Общество, Здоровье
  1996  55
Все про:ГПУ (9597) Шокин (717)

 Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что надеется вернуться на прежнюю должность и раскрыть дело об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "ГОРДОН".

"У меня есть свои предположения, как и по делу (об убийстве журналиста Павла) Шеремета. Свои личные. Но учитывая, что идет следствие, я не хочу как-то влиять на это следствие своими словами, как-то его перенаправлять в чем-то. Пусть работают следователи. Если какой-то период времени пройдет и действительно будет тишина, а я надеюсь, что такой тишины быть не должно ни по одному делу, до конца не доведенному – по Гонгадзе, по Шеремету, по всем журналистам, да и вообще по всем людям, – тогда я, конечно, скажу свое мнение. Обязательно. Но я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону. И это дело – то, что я доведу до конца", – подчеркнул Шокин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3190491
 
 
 Топ комментарии
 
Да уж, сколько их необследованных. потенциальных пациентов дуракдома.
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При Зебиле скоро и овощ вернётся.
А таким как шокин - вообще зеленый свет!!!
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Да уж, сколько их необследованных. потенциальных пациентов дуракдома.
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При вашому Зе цього Шокіна можуть повернути, бо ви набираєте собі різну сволоту🐸
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При вашому Порошенко його вже повертали, то що ти хтів сказати?
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У мене не було Порошенка! А що я хотів, то казав. Перечитайте кілька раз, але повільно!
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Да не такой простой дурак!Крыса из стаи которую оттеснили от корыта и которая мечтает опять пробраться к нему -это да.
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Убийство Немцова тоже никогда не раскроют , но росию всегда от этого будет плющить . В Чехии так это точно . )
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При Зебиле скоро и овощ вернётся.
А таким как шокин - вообще зеленый свет!!!
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Ай-яй-яй - как не хорошо - ведь такого как Шокин выбрал и назначил лично Порошенко П.А. Это если по фактам и без глупых фантазий.
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Батько-гетьман не віноват. Шокін сам прийшов. Зєля і рептілоїди його підіслали.
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Не звертай уваги на викиди сірководню!)))
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разве что в зоопарк генеральной обезьяной...
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что ты раскрыл ...кроме конвертов с благодарностью , просидел в кресле , нарисовал картину - тепловизор и отвалил ...какой ценный кадр
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...Бриллиантовых прокуроров покрывал и отмазывал...
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Пшонкин . ты не вернешься ,даже не думай , лови карасей и не мечтай .
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Выход один - дать дедушке зеркало, т.к., судя по всему, он бреется электробритвой и себя не видел. Ну, а если по взрослому, то - богатіє дурак думкою!
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Зеленский пропал с 8 апреля его никто не видел.
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Телевизор включи - увидишь - он там ежедневные послания к народу выдает.
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Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса таких посланий десяток нарисует, от настоящего ослика не отличишь.
Почти ©
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Єдиний легітимний президент Янукович
Єдиний легітимний патріарх Філарет
Єдиний легітимний голова ДФС Насіров
Єдиний легітимний генпрокурор Шокін

Хто наступний?
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Ну и рожа у этого старого пердуна. Петин эталон - жопа-морда.
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ай, ай , ай, зебобик.... Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин - Цензор.НЕТ 4517
только вот почему вся нечисть повыползала при Земрази?
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А толку, что его убрали, поменяли на зека-алкаша.
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Так на те й розрахунок. Їм потрібний слухняний генпрокурор, який нікого не чіпатиме і буде дотримуватись всіх олігархічних договорняків. А набридне народові через свою бездіяльність - замінити на такого ж слухняного. ПеПо цей фокус провертав три рази, Зєлік - уже двічі.
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А допросить это рыло , никому в голову не пришло ?
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Начинай с этого убийства, тут тоже глухарь...
Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин - Цензор.НЕТ 1985
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Бред , давайте еще Януковича вернем Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин - Цензор.НЕТ 116 Украина так и будет, как хомяк по кругу бегать Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин - Цензор.НЕТ 3808
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Шедеврально...
Киля бимба будет ее сопровождать...
Ну что товарищи порохоботы!
Берём ножи, и начинаем их точить...
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Ну так говори сейчас, может уже наступило время правды, а так просто воздух содрогать это как минимум глупо.
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Мы все и так догадываемся кто заказчик убийства Гонгадзе.
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А может тебе лучше сигаретами на базаре торговать? Видать там так Х............, в прокуратуре, что спать спокойно не можешь. Винидиктовна яйца оторвет, но пост не отдаст.
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Постепенно вылазят мрази, в час правления Мрази......
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Шо Витюня, бабло оказывается имеет свойство заканчиваться?
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давай на Байдена с сыночком компромат
тогда можно и генпрокурором
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В Шокіна дивна для України мультяшна зовнішність. Зазвичай таких стариганів в американських фільмах бачив.
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Нові обличчя! Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин - Цензор.НЕТ 6474
По пиці від Грицака не дарма отримав....
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надеюсь вернуться на должность это круче чем надеюсь послужить народу .....сиди старый хрыч в Забирье.. и лови рыбку ,работничек хренов
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иди в ср ку еще один торговец делами пэтькин подручный
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Когда Парашанко поставил своего кума, Шокина, генеральным прокурором, то Шокин говорил, что будет садить всех не смотря на должность. Если президент нарушит, то и президента посадит! И что же помешало Шокину посадить Парашанко? Который его заменил кумом Луценко, так как Байден дал указание снять Шокина с должности!
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