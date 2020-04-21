 Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "ГОРДОН".
"У меня есть свои предположения, как и по делу (об убийстве журналиста Павла) Шеремета. Свои личные. Но учитывая, что идет следствие, я не хочу как-то влиять на это следствие своими словами, как-то его перенаправлять в чем-то. Пусть работают следователи. Если какой-то период времени пройдет и действительно будет тишина, а я надеюсь, что такой тишины быть не должно ни по одному делу, до конца не доведенному – по Гонгадзе, по Шеремету, по всем журналистам, да и вообще по всем людям, – тогда я, конечно, скажу свое мнение. Обязательно. Но я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону. И это дело – то, что я доведу до конца", – подчеркнул Шокин.
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А таким как шокин - вообще зеленый свет!!!
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Єдиний легітимний патріарх Філарет
Єдиний легітимний голова ДФС Насіров
Єдиний легітимний генпрокурор Шокін
Хто наступний?
только вот почему вся нечисть повыползала при Земрази?
Киля бимба будет ее сопровождать...
Ну что товарищи порохоботы!
Берём ножи, и начинаем их точить...
тогда можно и генпрокурором
По пиці від Грицака не дарма отримав....