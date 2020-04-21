 Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "ГОРДОН".



"У меня есть свои предположения, как и по делу (об убийстве журналиста Павла) Шеремета. Свои личные. Но учитывая, что идет следствие, я не хочу как-то влиять на это следствие своими словами, как-то его перенаправлять в чем-то. Пусть работают следователи. Если какой-то период времени пройдет и действительно будет тишина, а я надеюсь, что такой тишины быть не должно ни по одному делу, до конца не доведенному – по Гонгадзе, по Шеремету, по всем журналистам, да и вообще по всем людям, – тогда я, конечно, скажу свое мнение. Обязательно. Но я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону. И это дело – то, что я доведу до конца", – подчеркнул Шокин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ. ВИДЕО