 Шестеро полицейских на Волыни заразились коронавирусом

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волынские Новости".

Сначала коронавирус лабораторно подтвердили у одного работника Киверцовского райотдела полиции.

18 апреля медики взяли анализы у его коллег. Тестирование подтвердило еще 5 случаев.

В райотделе и служебных автомобилях провели дезинфекцию. Кроме того, установили круг контактных лиц, которые сейчас находятся на самоизоляции.

Райотдел, дежурная часть и суточные наряды работают в обычном режиме.

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