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 Шестеро полицейских на Волыни заразились коронавирусом

На Волыни сегодня подтвердили 5 случаев коронавирусной болезни у работников Киверцовского райотдела полиции. Ранее положительный тест на инфекцию сдал их коллега.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волынские Новости".

Сначала коронавирус лабораторно подтвердили у одного работника Киверцовского райотдела полиции.

18 апреля медики взяли анализы у его коллег. Тестирование подтвердило еще 5 случаев.

В райотделе и служебных автомобилях провели дезинфекцию. Кроме того, установили круг контактных лиц, которые сейчас находятся на самоизоляции.

Райотдел, дежурная часть и суточные наряды работают в обычном режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190489
 
 
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Аваков мав би дати наказ - в поліції ТИМЧАСОВО припинити спільне святкування Пасхи, днів народження, хрестин, родин і тд
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сомневаюсь,шо это от плотного контакта при задержании
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