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 В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник

Из 2,5 тыс. инфицированных коронавирусом в Молдове четверть составляют медицинские работники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Число медицинских работников, инфицированных COVID-19, достигло 644 человек. Из общего числа 2 548 инфицированных человек врачей - 169, фельдшеров - 44, вспомогательного персонала - 195, фармацевтов - 13", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

Из общего количество скончавшихся от коронавируса 72 человек - шестеро медицинских работников.

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В лабораторных условиях в Молдове было проведено 11 962 теста. Выздоровели 505 пациентов. Согласно данным Минздрава, 195 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Источник: https://censor.net.ua/n3190488
 
 
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так кто кого в почаеве заразил,при таких то результатах?по количеству заволевших на 1 млн населения? В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник - Цензор.НЕТ 2967
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там попаддя заодно и бухгалтером в больнице работает...
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я имею ввиду,что молдаване как то пару недель назад жаловались,шо их в почаеве заразили...только шота похоже,шо наоборот
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90% не обращается ,а лечится дома ,так что эта статистика относительная , каждый 40-й получается
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В Молдові проаналізовано вдвічі більше тестів (на мільйон осіб),ніж в Україні.В нас найгірші показники перевірки в Європі ! Хай Зєля в свої досягнення допише.
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник - Цензор.НЕТ 1819
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