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 Политика Украины, За рубежом
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 Санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения ею Минских соглашений, - Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он сказал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

"Глава дипломатии ЕС заверил, что санкционная политика Евросоюза относительно России остается неизменной. Он отметил, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Глава МИД поблагодарил Жозепа Борреля за четкую позицию по этому вопросу", - говорится в сообщении.

В свою очередь Кулеба подробно проинформировал Борреля о ситуации на линии разграничения, где продолжаются обстрелы со стороны временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Глава МИД положительно отметил недавний прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

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В то же время, министр отметил, что по другим направлениям переговоров в Минске достичь прогресса пока не удается. Кулеба подчеркнул, что целью Украины в дальнейшем остается достижение мира на Донбассе.

Отдельное внимание Кулеба обратил на положение украинских политзаключенных, которые до сих пор незаконно удерживаются в Крыму и на территории России.

Стороны обсудили приоритеты ключевых реформ в Украине. В частности, Кулеба сообщил об историческом прогрессе в принятии земельной реформы и заверил, что закон о регулировании банковской деятельности остается в приоритете правительства, несмотря на попытки его заблокировать. В свою очередь, Боррель отметил, что эти и другие реформы чрезвычайно важны для дальнейшего сотрудничества Украины и ЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190485
 
   
 Топ комментарии
 
Карфаген должен быть разрушен. (с)
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победобесие таки стукает по голове...

Санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения ею Минских соглашений, - Боррель - Цензор.НЕТ 9537
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Карфаген должен быть разрушен. (с)
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В московских гостиных говорят, что только мощи Путина могут спасти ситуацию.
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Стоим мы на посту ,повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь.Спокойны, как гранит.
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Восьмая армия и её два армейских корпуса, которые на оккупированном востоке Украины шастают...
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а кто-то ждёт шо вороженьки с приходом солнца сами сгинуть, как в сказке про вурдалаков
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Серый Кардинал

- Внучек, я жил в то время, когда нефть стоила минус 40$.
- Деда, а что такое нефть?
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"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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Браво!!!!
Аплодирую стоя!!!
Очередной гвоздь в крышку гроба ********* и х.уйла!!!!
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та кажись уже по всему миру санкции применяют Санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения ею Минских соглашений, - Боррель - Цензор.НЕТ 1044



Ху.вая Попасная

Полиция Таиланда обнаружила российских туристов, которые были ограблены, выселены из отеля и были вынуждены жить в пещере, сообщает Chiang Rai Times
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тхайцы просто знают что русне не привыкать к такой жизни. кацапня на мордовии и так в норах на болотах живет.
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Браво Путину, он смог снять Россию с нефтяной иглы! Никто не верил, а он смог.

Санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения ею Минских соглашений, - Боррель - Цензор.НЕТ 4730
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Почему об этом говорит Боррель, а не президент Украины?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
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