 Санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения ею Минских соглашений, - Боррель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он сказал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

"Глава дипломатии ЕС заверил, что санкционная политика Евросоюза относительно России остается неизменной. Он отметил, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Глава МИД поблагодарил Жозепа Борреля за четкую позицию по этому вопросу", - говорится в сообщении.

В свою очередь Кулеба подробно проинформировал Борреля о ситуации на линии разграничения, где продолжаются обстрелы со стороны временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Глава МИД положительно отметил недавний прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

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В то же время, министр отметил, что по другим направлениям переговоров в Минске достичь прогресса пока не удается. Кулеба подчеркнул, что целью Украины в дальнейшем остается достижение мира на Донбассе.

Отдельное внимание Кулеба обратил на положение украинских политзаключенных, которые до сих пор незаконно удерживаются в Крыму и на территории России.

Стороны обсудили приоритеты ключевых реформ в Украине. В частности, Кулеба сообщил об историческом прогрессе в принятии земельной реформы и заверил, что закон о регулировании банковской деятельности остается в приоритете правительства, несмотря на попытки его заблокировать. В свою очередь, Боррель отметил, что эти и другие реформы чрезвычайно важны для дальнейшего сотрудничества Украины и ЕС.

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