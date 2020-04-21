 С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамике: на 20% возросло количество обращений мужчин. Как выяснилось, подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие - возникают ссоры в семьях, обиды, чувство вины и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин", - отметила Хонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что изоляция из-за коронавируса может привести к росту числа самоубийств и домашнего насилия

По ее словам, за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 обращение относительно домашнего насилия. В условиях карантина горячая линия по противодействию насилию Киевского городского центра работы с женщинами работает в режиме с 09:00 до 00:00 и оказывает психологическую помощь всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Увеличение часов работы телефонной линии также вызвано противоэпидемическими мерами.

Хонда также добавила, что количество случаев домашнего насилия за первый квартал 2020 года составляет 5661. Из них больше всего обращений от женщин - 4636. От мужчин и детей зафиксировано 1010 и 15 обращений соответственно. От лиц с инвалидностью поступило 2 обращения. Выписано 939 срочных запретительных предписаний для обидчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве 25-летней девушки в Кривом Роге выпрыгнул с 8 этажа, когда "Корд" пошел на штурм его квартиры, - замглавы МВД Геращенко

В КГГА напомнили, что в случае возникновения потребности в помощи киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по телефону: 044 272-15-00 (со стационарного телефона) или 15-00 (с мобильного).