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 Киевские новости, Здоровье
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 С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА

С начала введения противоэпидемических мер на горячую линию психологической поддержки Киевского городского центра работы с женщинами возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамике: на 20% возросло количество обращений мужчин. Как выяснилось, подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие - возникают ссоры в семьях, обиды, чувство вины и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин", - отметила Хонда.

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По ее словам, за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 обращение относительно домашнего насилия. В условиях карантина горячая линия по противодействию насилию Киевского городского центра работы с женщинами работает в режиме с 09:00 до 00:00 и оказывает психологическую помощь всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Увеличение часов работы телефонной линии также вызвано противоэпидемическими мерами.

Хонда также добавила, что количество случаев домашнего насилия за первый квартал 2020 года составляет 5661. Из них больше всего обращений от женщин - 4636. От мужчин и детей зафиксировано 1010 и 15 обращений соответственно. От лиц с инвалидностью поступило 2 обращения. Выписано 939 срочных запретительных предписаний для обидчиков.

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В КГГА напомнили, что в случае возникновения потребности в помощи киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по телефону: 044 272-15-00 (со стационарного телефона) или 15-00 (с мобильного).

Источник: https://censor.net.ua/n3190484
 
 
 Топ комментарии
 
Виборці Зе зрозуміли кого обрали і тепер починають телефонувати.
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Є у вас хоч один приклад, який підтвердить ваші слова? Я впевнений, що нема! Тому я дивуюся як ви були адвокатом🧐
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Ти ще скажи - "выдать каждому швабру и два кирпича и вперед в атаку, а сзади заградотряд с огнеметами". Як ділди воювали, а хулє.
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Виборці Зе зрозуміли кого обрали і тепер починають телефонувати.
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а може то виборці Порошенка, які шкодують, що не проголосували за Зеленського? і тепер ці помилки давлять на психіку.
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Є у вас хоч один приклад, який підтвердить ваші слова? Я впевнений, що нема! Тому я дивуюся як ви були адвокатом🧐
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насправді, я був кризис- менеджером в юридичному напряму, юридичні війни, прорахунок ситуацій, розробка юридичних стратегій та договорів, забезпечення безпеки бізнесу в юридичному та кадровому відношенні і тп.
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Це інша справа, бо провокувати брехнею ви вмієте, а це на війні необхідно🐸
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ви всерйоз сприймаєте оцю переписку на форумах?
це, якщо форум, виноградарів-садівників, чи виноробів, чи юристів - там професійне обговорення.
А обговорення новин та політичних подій, це хіба може бути брехня чи правда?
невже вам відкрилась істина?
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А вообще переводить в украинскую политическую плоскость проблему мирового масштаба- пандемию, может только ну просто оооочень упоротый свинобот. С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 5813
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У кожного свої проблеми, тому узагальнювати до проблем світового масштабу може лише дебіл, якого не вилікуєш🐸
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Ясен перец. У кого-то проблема- слабоумие. С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 5322 (Не буду "показывать пальцем" во избежание бана). А ещё- полное отсутствие критического мышления. И что? Ты уже позвонил на "горячую линию"?
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Для чого, якщо у мене є пенсія, робота...? Це вам треба каятися за свій зевибір, а на мені зегріха нема🐸
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Я зрозумів, що мав на увазі Максим Воронцов f3290d0a!
Ми повинні , бо це через нашого Пороха обрали Ослобородька!
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Правиль зрозумив. Потрох для этого вас и финансировал, чтобы в Украине не было вменяемого патриотичного президента. Ахент Лолита, что сказать?
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Ох, да на тебе столько грехов, как на с*чке блох! С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 7931 Одно только то, что ты 5 лет работаешь на мародера! С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 9398
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Жодного дня я не працював на мародерів! Не хоче вибачатися за брехню?
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Не скромничай. С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 9832 Я твои "Пеця наше ФСЁ!" тут не первый год читаю. С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 6888 Соевую медальку хфабрики Рашен ты давно уже заработал. И не одну. С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 6552
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Добре що читаєш, але це не означає працю на кого-небудь. Зрозумів? Якщо не зрозумів, то відпочинь та прочитай ще кілька разів.
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24/7 писать одно и то же без даже "тени сомнения" и зачатков критического мышления (и это оооочень мягко сказано)- ты хочешь сказать "не работа", а "хобби" старика с деменцией на пенсии? НЕ ВЕРЮ (с).
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Ви ще скажіть, що ці 5 років ми зубожіли та ялини стать вареника, а іноді й останню картоплю та зітхання. От тільки черги на касу були при Пороху, а нова влада не факт що не продасть усі запаси пшеничного страждання та вершкової олії так само, як продали маски та інші кошти проти коронавірусу. Що люди вболіватимуть - схоже, смороду про це не турбуються від слова "зовсім". І хто ж тоді мародер?
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Скажу, что зубожилы. И не я один, а 92% населения Украины. Пеця должен был быть отстраненным от корыта и от гостайны. Это понимали все. До сих пор нам выхаркиваются его "перемоги", включая шайтановых, передающих врагу секретные данные во время войны.
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Добре. Дуже добре! Цей ольгінець луснув. Можна виносити
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Подскажи номер странички в своей соевой методичке, где написано, что все те, кто ненавидит вора-барыгу-мародера Потрошенку- "ольгинцы"? С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 4847
Эт хорошо, что у тебя "луснул" пу кан. Может, воздух портить перестанешь.
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Та ні, не те. Ти навіть не зрозумів, на чому спалився
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Не. Не "не зрозумив". А не захотел копаться в твоих шизофренических "логических цепочках". С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 4005 Лучше сразу давай номер странички в методичке.
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Якщо подивитись на результати цього року, то взяти стовбур і застрелитись скоріше може виборець Віслюка з мінімальним качаном гідності та розуму. Бо вже мають нестерпно чавити гіркі борошна совісті за свій вибір рік тому.
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це що за маячня С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 3071 стовбу, борошна совісті, а качан гідності це взагалі шедевр С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 9578
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Вы смотрите на "результаты" 5 лет царствования барыги-мародера. Только РЕАЛЬНЫЕ результаты, а не нарисованные Гросей "перемоги". Я уже не говорю о госизмене, когда уроды типа Шайтанова, были повышены в званиях и допущены к гостайне. А Зеленый? Так вы же его "заработали"-"заслужили"! С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 6296 5 лет (!!!) Пеця со своей соевой ботофермой обливали помоями ЛЮБОГО, даже потенциального претендента на президентстскую власть, уничтожая рейтинги вменяемых проукраинских политиков. А вот "вислюка" вы "не заподозрили" в намерениях баллотироваться. И облить помоями его не успели. Так что маете те, що заслужили! С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 776
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Отже, більше у моєму коменті ніщо не здивувало? Добре. Дуже добре!
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Дивна ви людина, якщо шукаєте ідеального керівника, якого не існувало в Світі. Вас інтелект не мучить, який підказує щодо компромісів, які необхідні при відсутності моновлади? Різницю не розумієте чи вам "какая разніца"?
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Ты открыл страничку методички на месте "Потрох плох, но при всех его недостатках, "лучшего у нас нет"? С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 4294 Панимаю. Ты давай лучше как в том анекдоте: "А теперь слушайте анекдот №5.- А-ха-ха-ха-ха!" Не утруждай себя повторами давно известных всем свино-мантр. Говори сразу номер страницы в методичке. Мы с удовольствием опять посмеемся.
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Більше нічого в моєму коментарі не побачив? Прямо теж не відповідаєш? Тоді ти з народу слуг того народу🐸
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Я ответил предельно прямо. Просто ты забыл одеть очки и выпить таблетку против деменции, "дедуган". С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 8379
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Див. трохи вище - у москалика нема сечі навіть зрозуміти, чому він вже приїхав.
"Логические цепочки"... та-а-ак...
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Шота мужики у нас какие-то хилые. С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 8747 Может, им стоит "развеяться" на фронте? Там все "суицидальные мысли" как рукой снимет! С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 3572
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Ти ще скажи - "выдать каждому швабру и два кирпича и вперед в атаку, а сзади заградотряд с огнеметами". Як ділди воювали, а ****.
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Зачем же "швабру и кирпича"? Мародер нам 5 лет втирал, что создал "самую сильную армию в Европе"! Неужели врал??? С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА - Цензор.НЕТ 6661
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Что в этом удивительного. Сидят дома. бабла нет. семья голодная. перспективы неутешительные н, ну и на фоне алкоголя. Давайте ещё домашний арест продолжайте! Негодяи.
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Тотально протестировать, зараженных изолировать, больных лечить, здоровым дать работать. Это так подсказка властным.
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думаєте вони читають оцю фігнюю що ми тут пишемо?
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Еще спасиб* скажите шо пранкеры вас не беспокоят, а то звонков вна день мож*д быть и тыцу, и две.....
Наверное теперь будет побольше, как там телефон?(я не пранкер, но позвонил бы поржать шоп))
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это те шо за зе по приколу проголосовали ?тогда пусть зеле звонят ...в рельсу
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