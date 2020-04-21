EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Фоторепортаж
  3306  27
Все про:Антарктида (64) наука (586) Минобразования (1221) экспедиция (14)

 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский". ФОТО

После 6 дней пути кораблем участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались до станции "Академик Вернадский".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции Академик Вернадский 01

Из-за карантин команда полярников не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Со второй попытки 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию ​​"Академик Вернадский".

25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции Академик Вернадский 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ситуации с коронавирусом в Южной Америке команда 25-й Украинской антарктической экспедиции вынуждена была вернуться в Киев, - Минобразования. ФОТО

Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля. В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего.

25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции Академик Вернадский 03

После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию ​​25-й экспедиции и начнет путешествие домой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190482
 
   
 Топ комментарии
 
Классно им там, пересидят пандемию. даже надежней чем пуйлу в бункере или родне зеленского в Швеции 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4041
 показать весь комментарий
 
кто то знает какая польза стране от наших антарктиков...?
я по доброму спрашиваю....
интересно - правда...
 показать весь комментарий
 
Леса не могут потушить неделями. А на сомнительные для Украины траты решились. Интересуюсь - поляки, финны, литовцы и прочие соседи тоже так деньги вкладывают?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Классно им там, пересидят пандемию. даже надежней чем пуйлу в бункере или родне зеленского в Швеции 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4041
 показать весь комментарий
 
 
оце весела пригода! скажи!?
полюй на собі на пінгвінів та тюленів...красота!
 показать весь комментарий
 
Главное шоб в экспедиции были женщины, а то так и спиться там не долго в компании одних мужиков 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 6171
 показать весь комментарий
 
Со второй попытки. Отправить экспедицию в конце осени, чтобы они смогли немного попревозмогать. Раньше ведь их отправляли летом или в начале осени.
 показать весь комментарий
 
 
тобто куда отправить бубочку з полидовныкамы таки есть...
 показать весь комментарий
 
ага.. давай!.. ударь её мышкой, ковриком, положи на неё булочку с крошечками..
будь жесток с ней!
 показать весь комментарий
 
 
Угости клавку кавой! Железобетонный аргумент! 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 2183
 показать весь комментарий
 
Хоть этим достойным уважения людям не мешайте своим карантином.
 показать весь комментарий
 
а кто ж им помешает то? там нету коршунов Авакова, которые молодого парня десятером ловили в гидропарке Киева 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4371
 показать весь комментарий
 
 
И Ляшко не припрется с короноваирусом как в Николаев. А между прочим до недавнего времени николаев был самым безопасным местом на Земле, если не учитывать криминогенную обстановку 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4165
 показать весь комментарий
 
Вы же видите,со второй попытки ушли от погони 🙂
 показать весь комментарий
 
 
Леса не могут потушить неделями. А на сомнительные для Украины траты решились. Интересуюсь - поляки, финны, литовцы и прочие соседи тоже так деньги вкладывают?
 показать весь комментарий
 
 
Эту станцию отдали англичане за просто так, потому что она никому не нужна. От нее до Аргентины ближе, чем до Антарктиды.
 показать весь комментарий
 
кто то знает какая польза стране от наших антарктиков...?
я по доброму спрашиваю....
интересно - правда...
 показать весь комментарий
 
 
кажуть за те є квоти на виловлення рибки в тих широтах.
Тільки чи рибка та до України доїжджає - не знаю...
 показать весь комментарий
 
 
Хотя бы потому,что слово "короновирус",такое впечатление,по частоте употребления скоро заменит слова " папа" и "мама".
 показать весь комментарий
 
Зато тем кто назад, через экватор и потом прохлаждаться в май
 показать весь комментарий
 
хрен столько денег насобираю шоб туда попасть.....
нехило - исследуешь зависимость вылова единорогов от настроения пингвинов на день св. Патрика, или недостачу комаров на станции из-за северо-космического ветра, либо пандемию муравьев в южноамер. сельве из-за паники на бирже мазута на бирже Кито.
 показать весь комментарий
 
Сколько свистят уже про эту станцию! Капец просто! Ну доехали и доехали. Что полезного для Украины они там наработали за всё время своего пребывания? Неизвестно. Зато ковид в чистую Антарктиду завезут- это точно. Животных хоть бы пожалели, туристы-экстремалы!
 показать весь комментарий
 
 
Борис Козлов 6516a265

Максим Воронцов f3290d0a

Товарищи офицеры, грубо работаем! Разве так вас учили? Даже школьники не верят в вашу фуету!
 показать весь комментарий
 
Може,всеж таки знайдуть базу 211 в Новій Швабії?
 показать весь комментарий
 
Полярники 25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції "Академік Вернадський" - Цензор.НЕТ 8042 Звучит,как подводники,горцы,степники,лесники..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх