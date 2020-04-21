 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
Из-за карантин команда полярников не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Со второй попытки 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию "Академик Вернадский".
Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля. В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего.
После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию 25-й экспедиции и начнет путешествие домой.
полюй на собі на пінгвінів та тюленів...красота!
будь жесток с ней!
я по доброму спрашиваю....
интересно - правда...
Тільки чи рибка та до України доїжджає - не знаю...
нехило - исследуешь зависимость вылова единорогов от настроения пингвинов на день св. Патрика, или недостачу комаров на станции из-за северо-космического ветра, либо пандемию муравьев в южноамер. сельве из-за паники на бирже мазута на бирже Кито.
Максим Воронцов f3290d0a
Товарищи офицеры, грубо работаем! Разве так вас учили? Даже школьники не верят в вашу фуету!