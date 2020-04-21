 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Из-за карантин команда полярников не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Со второй попытки 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию ​​"Академик Вернадский".

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Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля. В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего.

После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию ​​25-й экспедиции и начнет путешествие домой.

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