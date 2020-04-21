 В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил председатель Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинет.

"В монастыре в Головчинцах есть пять больных лиц: три монахини, священник и послушник. На стационарном лечении находятся 2 монашки, в Хмельницкой инфекционной больнице, 3 человека - на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания", - отметил он.

Всего в области, по его словам, лабораторно подтверждено 55 случаев COVID-19, четыре человека скончались.

Напомним, ранее сообщалось, что в женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали два случая коронавирусной инфекции.

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