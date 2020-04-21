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 Общество
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 В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19

В монастыре есть пять больных лиц: три монахини, священник и послушник.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил председатель Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинет.

"В монастыре в Головчинцах есть пять больных лиц: три монахини, священник и послушник. На стационарном лечении находятся 2 монашки, в Хмельницкой инфекционной больнице, 3 человека - на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания", - отметил он.

Всего в области, по его словам, лабораторно подтверждено 55 случаев COVID-19, четыре человека скончались.

Напомним, ранее сообщалось, что в женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали два случая коронавирусной инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У священника УПЦ МП на Хмельнитчине обнаружен COVID-19, он на самоизоляции

Источник: https://censor.net.ua/n3190481
 
   
 Топ комментарии
 
Где они лазят, чьи мощи они там целуют?
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Ого ,три монахини ,священник и послушник ... В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 4961какие-то мысли есть по этому поводу ? В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 2863
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все, кого оштрафовали или ограничили в передвижении могут спокойно идти в прокуратуру. нельзя, одних мордой в асфальт, а другим айяя. и самого зе за созыв ВР дрюкнуть не мешалобы
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Где они лазят, чьи мощи они там целуют?
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Все дружно сосинович у Новинского, а вот священник...пассив или актив ? В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 239
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Ого ,три монахини ,священник и послушник ... В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 4961какие-то мысли есть по этому поводу ? В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 2863
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Жировичский монастырь ушел на карантин из-за заболевшего коронавирусом архиепископа В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 1484
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один священник молодой а те все старые ну и послушник хз какой)
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неписанный закон Дарвина: "Дураки умирают в первую очередь"..
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Найбільші розносники інфекції,це служителі церкви і прихожани.
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От отца Онуфрия окаянного... Обработать все огнеопасной олифой!
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Пане президент, ПОЧЕМУ ПОПЫ ЕЩЕ НЕ НА НАРАХ??????????????????
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К ним, наверное, попы из Лавры захаживали?
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все, кого оштрафовали или ограничили в передвижении могут спокойно идти в прокуратуру. нельзя, одних мордой в асфальт, а другим айяя. и самого зе за созыв ВР дрюкнуть не мешалобы
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Молчали бы и дохнули помаленьку, а то Яхве выставили говнюком, которому вирус по лбу стучит.... ээээ, щупальцем, или что там у вирусов вместо.... рук В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 6486
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У нас в приходе был Поп ас,
Он всех уверенно попас.
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Дом православной терпимости. Тоталитарная секта им. Гундяева.
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по 15 вечером будут результаты а сколько еще заразилось когда вербу святили этого мы наверное не узнаем
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Церкви монастыри всегда были рассадниками вирусов, только раньше это не фиксировалось, а при пандемии все четко видно, и не спасают ни молитвы ни кресты ни иконы и не святая вода
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