 Ценности Зеленского за год не изменились, - нардеп Холодов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов на своей странице в Facebook, подводя итоги первого года работы Владимира Зеленского на посту президента.
"Я знаю Владимира Зеленского лично несколько лет. И я вижу, что его ценности остались неизменными. То, во что он верит, что говорит и что делает - совпадает. Несколько раз президент звонил мне и задавал вопросы относительно моей публичной позиции по тем или иным законопроектам. Цель у нас одна, а разногласия были основаны на том, что мы по-разному видим пути ее достижения. Я могу с ним соглашаться, могу не соглашаться - но это всегда прямой разговор. Для меня это ценно", - написал нардеп.
Он также отметил, что единственный критерий, по которому Зеленский оценивает работу команды - это ее результативность.
"Критерий один - результат. Есть результат - молодец, работай дальше. Нет - не занимай место. Если справедливо утверждение о том, что рыба гниет с головы - я надеюсь, будет действенным и обратный принцип: если голова нормальная, то и все остальное должно постепенно очиститься", - написал Холодов.
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Нардеп подчеркивает, что "Зеленский - честный боец, и 90% депутатов в Раде также работают с полной отдачей, следуют предвыборной программе и исповедуют задекларированные ценности".
Также, по его мнению, Зеленский исправляет допущенные кадровые ошибки.
"В каких-то отраслях нужные законы приняты и новые команды сформированы - поэтому есть более успешные министерства (вроде Минцифры) или направления. А есть те, где кадровый кризис, куда людей с современным мышлением еще не подобрали. Ну и самое неприятное - это люди, которые не оправдывают ожиданий. Они попадают в вертикаль Кабмина не могут удержаться от соблазнов власти и больших денег, которые там курсируют. И меняются буквально на глазах, начинают отказываться от задекларированных ценностей и заниматься каким-то мутными делами. Я видел, как несколько раз президент попадал в ловушку доверия - потому что вообще никому не доверять не получится, а те, кому доверяешь, могут оказаться не надежными", - добавил Холодов.
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Нардеп также отмечает, что марте партия "Слуга народа" планировала подвести итоги первого полугодия работы Рады, но в связи с пандемией коронавируса пришлось пересмотреть стратегию и приоритеты.
"Украина попала в идеальный шторм. На повестке дня одновременно: мир и война, освобождение заложников; иностранные посольства, олигархи и их попытки влиять на целые государственные институты, отрасли и регионы; попытка использовать Украину в качестве разменной монеты в раскладе по импичменту Трампу и подготовка ко второму раунду этой истории осенью; пик выплат по внешним долгам и кредитам, которых понабирали предыдущие президенты; провокации и трагедии с лесными пожарами; и, конечно же, коронавирус, карантин, мировой локдаун и последующий за ним глобальный экономический кризис непрогнозируемого масштаба. Задачи усложнились, приоритеты изменились, неопределенность нарастает - как эпидемиологическая, так и в экономике. И единственное, что мы все уже точно поняли - в сложной ситуации Украина может полагаться только на себя. Так было в 2014 году, так есть в 2020-м. Наверное, пандемия и карантин должны были напомнить многим нашим согражданам именно об этом. И раз уж мы называем происходящее в Украине штормом - самое время вспомнить, что все мы в одной лодке", - резюмировал Холодов.
Квартал
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
Сегодня год со второго тура президентских выборов. От «конца эпохи бедности», до «как-то выживем» ровно один год.
Та твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь НИЧЕГО из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
- термос,, синьёр-голодомор,, Украина - порноактриса,, эбонитовые палочки для майдановцев,, россия не агрессор, а просто отодвигает укров,,
ЗІ: при Порошенко (точніше, при владі минулої коаліції БПП+НФ) затримок соціальних вирлат не було. А тут - бабла нема, і сказали не сподіватись, навіть до 26-го... до річниці...
Боец с дамами ...
18 мин. ·
«Зеленский превратился в чистого Порошенко со своим Свинарчуком. Теперь вместо Свинарчука Ермак, вместо обогащения на обороне то же самое на медицине. Вместо того, чтобы превратить страну в субъект, как он обещал и за это голосовали - сдача полностью суверенитета Украины», - заявил Чаплыга.
3 ч. ·
Год президенства Зеленского (точнее - второго тура выборов). Про свои достижения он пусть расскажет сам (или пресс-служба ОП), а я хотел бы освежить в голове тезисы, с которыми шел этот кандидат на выборы и сравнить это с реальностью через год после стадионных дебатов и второго тура выборов Президента.
1) "Будем сажать" Каждый кандидат эксплуатирует эту тему, пользуется этим тезисом во время предвыборной кампании. Почему бы не пообещать справедливость и не ассоциировать её приближение с собой? Но каждый раз у каждого нового президента происходит "провал". Различные Ахметовы "обилечиавются" Банковой и на этом тему закрывают. Похоже, что в этот раз произошло то же самое. Зато у нас прессуют несчастных Таню Черновол со Стерненко. В масштабах проблем такой страны, как Украина, выбран старнный приоритет. Да, необходимо разобраться в каждом кейсе, "закон один для всех" и всё такое, но без ощущения справедливости эта логика не работает. Разберитесь со схематозниками Пети/Вити. Не получается у НАБУ, САП, ГПУ и т.д. эффективно работать - поясните это общественности и сделайте перезагрузку силовых органов. Либо заявите, что всяческие "свинарчуки" - это был миф, например. Надо как-то выходить из ситуации.
2) "Конец эпохи бедности, жадности и т.д." Да, дата наступления этих событий не была указана и это крутой фокус. Да, можно списать все проблемы на коронавирус. Но судя по тому, что Украина официально стала страной с самой дорого электроэнергией в Европе, что не происходит создание настоящего антимонопольного комитета и т.д. конец эпохи жадности наступил для нас. Вам что, жалко платить самый высокий тариф на электроэнергию в Европе? Экономьте ее, выключайте свет при выходе из комнаты, но не жадничайте!
3) "Почему на высшие государственные должности назначают своих знакомых, кумовей, родственников? Почему при этом действует квота олигархов? Это пора прекращать!" Через год после второго тура выборов президента можно смело констатировать: высшие государственные должности в большинстве своем заполонили "Юзики", "кварталовцы" и люди различных олигархов. Дубилеты были декорацией, для них в итоге места не нашлось. Не нашлось места для того же Саакашвили, который имеет опыт разрушения кланово-олигархической системы и строительства качественных государственных институций. Зато Шмигаль ранее работал на структуры олигарха Ахметора. Совпадение?
4) Борьба с коррупцией. В той же таможне практически всё пока что по-старому. Единственное - неправомерную выгоду, насколько мне известно, централизованно не свозят в сумках в Киев на четвертый этаж главного здания ул. Банковой, а она в основном остается на местах у "царьков".
5) Что-то утихла история с назначением главы КМДА из ОП. "Плюсы" больше не прессуют Кличко. Что случилось? Вопросы порешали и "пормальные пацаны" добазарились?
6) Аваков по-прежнему "новое лицо" и проходит "испытательный срок"?
И главное: я не вижу желания полностью разрушить кланово-олигархическую систему. Первым признаком данного процесса стал бы открытый конкурс в тот же Антимонопольный комитет, полная его перезагрузка и прозрачная работа с ощутимыми результатами.
1) чи вона за продаж землі "веревським"
2) чи вони за продаж "іноземцям"
...пункта проти продажу землі не буде ...
... доречі цей закон" приймали як мінімум на дві третини іноземці громадяни ізраїлю "панами" росії штатів ...і по сумісництву українські паспорти мають ...для ведення бізнесу у папуасії
...наперсточники ніколи не змінюються
не здивуюся що й "наш" нелох має у кишені папірець який легалізує його як громадянина Ізраїлю (наприклад) при запиті у "ізраїльському" посольстві ...
Если и дальше так будет, у преЗедента будет запор на долгое время........
( ****************)-відмова!
Холодов правий.Ми не знаємо в шо він там вєріт,але чуємо шо він говоріт...І ні хрєна нє дєлаєт,точнісінько як і рік назад...Тобто все як було,так і лишилось...
Из ценностей меняться нечему было.
А диагноз (наркозависимость, например) меняется только, если признать болезнь и лечиться.
Минув рік. Чому, не будучи тоді у Блоці Петра Порошенка, я голосував рік тому за нього?
Так, він зробив і багато помилок, але ж мова йшла не про особистість, а про цінності та фаховість Порошенка і його опонента. А також про людей, які могли бути поруч: партії, лави запасних, команди. Було ж очевидно, що Зеленському мова, віра і армія - байдужі, якщо не ворожі, що досвіду він не має, що не самостійний, а залежний від олігархів. Тому корупція за нього зросте. Кажуть: ну, він же хотів хорошого!!! Так. Я теж можу захотіти найкраще в світі виконати Моцарта, обдурити усіх і перемогти на конкурсі головного диригента Віденської опери. Вигнати отого старого баригу, що там руками махає зараз, і стати за пульт. Не факт, що в мене вийде. І виправдання, що хотів я хорошого, не спрацює. Бо є питання відповідальності, про яке ми забули. Безвідповідальні громадяни безвідповідально проголосували за безвідповідального Зеленського. Бо не можна сподіватися на особу, яка немає цінностей, команди ( у політиці це партія) і відповідальності. Ці вибори мають стати уроком для всіх: опозиції, влади, виборців та й самого Володимира Зеленського.
Микола Княжицький. народний депутат-мажоритарник, блог, https://espreso.tv/article/2020/04/21/rik_zelenskogo_chy_mozhna_spodivatysya_na_osobu_bez_cinnostey_komandy_ta_vidpovidalnosti