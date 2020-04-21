 Подольск в Одесской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, - ОГА

Об этом на брифинге во вторник рассказал глава Одесской ОГА Максим Куцый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В городе будут усилены карантинные мероприятия, усилится санобработка улиц и подъездов, на въезде в город будет круглосуточно дежурить представители Национальной гвардии и Национальной полиции. Будет запрещен транзитный проезд через город. Представители Нацгвардии и Нацполиции будут пропускать транспорт только граждан, которые зарегистрированы в городе Подольск", - сказал Куцый.

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По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям неделю назад рекомендовала районной администрации и мэрии города Подольск закрыть рынки, ограничить массовые собрания людей и дополнительно провести санитарные мероприятия. За реализацию поставленной комиссией задачи несет ответственность местная власть.

"Мы все видели, что прошедшую неделю в городе по прежнему работали рынки, работало большое количество магазинов и санитарные мероприятия не проводились должным образом", - добавил глава ОГА.

По состоянию на 21 апреля в Подольске коронавирусом заразились 37 людей, в том числе восемь медиков. Один из них умер 19 апреля.