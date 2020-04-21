 Всемирно известный фестиваль пива "Октоберфест" в Баварии отменили из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на руководство земли Бавария, где проходит мероприятие.
"Мы решили, что риск слишком велик", - заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
В этом году "Октоберфест" должен был состояться с 19 сентября по 4 октября.
По состоянию на 21 апреля в Германии выявлено более 147 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели более 95 тысяч, умерли 4862 человека.
"Октоберфест", который сначала проходил в октябре, и затем был перенесен на сентябрь, на время лучшей погоды, был основан в Мюнхене более 200 лет назад и стал ежегодной традицией, прерывавшейся только по чрезвычайным причинам - войн, эпидемий.
Пиво - не мое.......вино - иногда, а если к родителям в Украину приезжаю - то за приезд и хороший отпуск - чуть-чуть горілочки🙂
*****, - пнх))))
с ним хавать? - голодным уйдешь....
Темой выше уже можно во второй половине лета ехать)
Я лично верю нашим искпердам)))