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 Всемирно известный фестиваль пива "Октоберфест" в Баварии отменили из-за коронавируса

В Германии отменили всемирно известный фестиваль "Октоберфест" из-за эпидемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на руководство земли Бавария, где проходит мероприятие.

"Мы решили, что риск слишком велик", - заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

В этом году "Октоберфест" должен был состояться с 19 сентября по 4 октября.

По состоянию на 21 апреля в Германии выявлено более 147 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели более 95 тысяч, умерли 4862 человека.

"Октоберфест", который сначала проходил в октябре, и затем был перенесен на сентябрь, на время лучшей погоды, был основан в Мюнхене более 200 лет назад и стал ежегодной традицией, прерывавшейся только по чрезвычайным причинам - войн, эпидемий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мексике перестанут варить пиво Corona из-за ограничений, связанных с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3190475
 
   
 Топ комментарии
 
До вересня ще може з'ясуватись, що ніякого коронавірусу немає, а ВОЗ з Білом Гейтсом просто хочуть вакцинувати все людство.
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Если(!) не ошибаюсь, в прошлом году было 11€ за бокал........
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Любители пива высохнут как вирусы.
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Наконец-то местная канализаия со сточными водами дух переведет.
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Все повідміняли. Де вже фестивалити
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Он же проводится осенью... Походу немцы что-то знают(
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Не думаю, что «что-то знают»=>в новостях часто говорят «пока нет вакцины/мед.препаратов - нужно быть осторожными»..........
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Знают. Они знают свою политическую систему. Это вирусобесие - её отрыжка.
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Да, немцы знают историю..... Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 7385 И вирусологи предупреждают...... что именно вторая, осенне-зимняя волна Испанки привела к основным жертвам. Первая, весенняя, волна прошла почти не замеченной.
Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 1176
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Нема чого хвилюватися, бо кажуть там дороге пиво🍺
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Если(!) не ошибаюсь, в прошлом году было 11€ за бокал........
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Это точно=>коллега каждый год ездит (этот год ☹️) и каждый раз говорит - атмосфера 👍.....
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Возможно......я там не была, слышала от коллеги...........🙂
Пиво - не мое.......вино - иногда, а если к родителям в Украину приезжаю - то за приезд и хороший отпуск - чуть-чуть горілочки🙂
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та просто октоберфест, наверное, единственное? исключение, у которого обьём бокала свой )) обычно бокал автоматом ассоциируется с 0,5 л. есть ещё правда Seidl=0,33 но я не знаю, есть такие бокалы в Украине или нет.
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Осенью ждут вторую волну. Поэтому пиво заменяется шнапсом. Причём дома. Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 8393
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"Набухався по Скайпу" - зараз так модно.
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Ну, придётся пиво баррелями продавать.... по минус доллару. И рассылать по миру, не то немчура утонет - придётся выливать. А если серьёзно - жаль, конечно, хоть и не пью даже пива. Просто из уважения к труду немцев. Напрягитесь и выпейте на зло всем.
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До вересня ще може з'ясуватись, що ніякого коронавірусу немає, а ВОЗ з Білом Гейтсом просто хочуть вакцинувати все людство.
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У тебя нет шапочки из фольги, так что тебя это не касается. . Это в основном для пациентов психушек мулька. Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 1603
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иренка, мою повагу до вас ви знаете - але з казок якось вже вирос
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будьте ввічливим, особливо до жінки - і до вас мо повага буде....
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а если без пива, a просто сосиски с хорошими людьми подрубать?
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Можно и без людей. По простому, с родным котом.
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та жрет он как тигра...
с ним хавать? - голодным уйдешь.... Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 3040
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еще томатофест отмените, и беготню от быков, дебилы черножопые будут недовольны.
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Пусть у нас проводят,мы им такой стол накроем в верховной раде-на целый 1 млрд.
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А чё так?
Темой выше уже можно во второй половине лета ехать)
Я лично верю нашим искпердам)))
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