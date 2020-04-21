 Всемирно известный фестиваль пива "Октоберфест" в Баварии отменили из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на руководство земли Бавария, где проходит мероприятие.

"Мы решили, что риск слишком велик", - заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

В этом году "Октоберфест" должен был состояться с 19 сентября по 4 октября.

По состоянию на 21 апреля в Германии выявлено более 147 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели более 95 тысяч, умерли 4862 человека.

"Октоберфест", который сначала проходил в октябре, и затем был перенесен на сентябрь, на время лучшей погоды, был основан в Мюнхене более 200 лет назад и стал ежегодной традицией, прерывавшейся только по чрезвычайным причинам - войн, эпидемий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мексике перестанут варить пиво Corona из-за ограничений, связанных с коронавирусом