EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  3712  98
Все про:Беларусь (3017) Лукашенко (1798) образование (1949) школа (2033) маски (27)

 Лукашенко против ношения детьми масок в школах: "Лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", - отметил Лукашенко.

По мнению президента, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются "очковтирательством и показухой".

"Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - подчеркнул Лукашенко.

Весенние школьные каникулы в школах Беларуси, которые начались 30 марта, дважды продлевались из-за опасений распространения коронавируса. В пятницу министерство образования приняло решение о возобновлении учебного процесса с 20 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко", - президент Беларуси о критике его борьбы с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3190473
 
   
 Топ комментарии
 
Мракобесец.
Его ж родители разорвут за заболевших детей.
 показать весь комментарий
 
бедные белорусы!.. кроме короновируса, они вынуждены терпеть ещё и выжившего из ума Картофельного диктатора..
 показать весь комментарий
 
Як добре, що бацька знається на вірусних епідеміях: епідеміологи не потрібні!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мракобесец.
Его ж родители разорвут за заболевших детей.
 показать весь комментарий
 
 
Завтра ветер переменится,
Завтра, прошлому взамен.... (слова из песни к к/ф "Мэри Поппинс, до свидания")

Вот тогда и послушаем доклад начальника Республики Беларусь товарища Лукашенко на тему открытых окон и проветривания помещений.
 показать весь комментарий
 
Борисович - "Завтра ветер переменится..." - На твоей белоруской области свинячей расеи, никогда подобного не случится
 показать весь комментарий
 
C 30.04.2020 направление ветра изменится, и Беларусь накроет облако радиации из Чернобыльской зоны.

А Вы что, думали, я о политике?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да как-то насрать на белоруских детей. Про своих Украинских деток надо думать
 показать весь комментарий
 
Разворвут....Тот случай, белоруские родители скорее всего разорвут себе пуканы Лукашенко против ношения детьми масок в школах: "Лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо" - Цензор.НЕТ 7749
 показать весь комментарий
 
 
Порвут как Тузик грелку! За своих детей ни перед чем не остановятся.
 показать весь комментарий
 
потлер, или как там тя, да они на бутылку присядут скорей, чем Пацьку тронут. патлер - просто эксперд по бялорахе Лукашенко проти носіння дітьми масок у школах: "Краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо" - Цензор.НЕТ 3390
 показать весь комментарий
 
 
Что за глупости? Маски никак не помогут детям. Это же дети. Там тесный контакт. Постоянно трут глаза и нос.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Умнее многих докторов! Не поддается истерики и не прогибается перед Ротшильдами!
 показать весь комментарий
 
 
Недавно умными были Шведы, теперь глянь на их статистику!
 показать весь комментарий
 
 
Идут на поправку благодаря жесткому карантину.
 показать весь комментарий
 
 
А в Японии не было жесткого карантина, и шо - все умерли?
 показать весь комментарий
 
 
В Японии только начинается, у них ещё на было пика!
 показать весь комментарий
 
 
Ахахаха, а у тебя, кацап, уже все заканчивается. Умеешь шо-нибудь приготовить на ужин из нефти?
 показать весь комментарий
 
Специально для идиотов, которые не знают, что в Японии
https://youtu.be/yh9Lz7ENCGo
 показать весь комментарий
 
 
Оно тупая блондинка, что ты пытаешься объяснить? Не корми лаптекопытного троля.
 показать весь комментарий
 
 
И ты медленно за путей и никуда не сворачивай. Лукашенко проти носіння дітьми масок у школах: "Краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо" - Цензор.НЕТ 64
 показать весь комментарий
 
Это вы на кацапии так ***** называете - путя? XD
 показать весь комментарий
 
 
За Японию - даже Антиколорадос чуть не обосрался. там усопших и пораженных - кааак подскочило..... жесть. Швеция то же самое будет
 показать весь комментарий
 
Будет - не будет, откуда мы знаем? А пораженные - это как, кто их поразил и чем?
 показать весь комментарий
 
Как кто поразил то? Яхве еретиков, не знающих Православия поразил, "загрехинаши", вы шо, не православный? ооооо, тогда = "гореть вечно"(радуется, кушает плоть и кровь боха)
 показать весь комментарий
 
Нет не умерли, пока только ввели чрезвычайное положение на месяц, а там посмотрят.
"Премьер-министр Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции, что чрезвычайное положение вводится, поскольку в Токио и других густонаселенных районах все больше заболевших Covid-19, и теперь он вынужден переосмыслить подходы к обузданию эпидемии.".
 показать весь комментарий
 
 
Ну что про Японию скажешь, дурочек?
Швецию тоже ждёт карантин, если у них власти не шизанутые!
 показать весь комментарий
 
По состоянию на 17.04 у них летали самолеты и людей с температурой просили воздержаться от перелетов.
 показать весь комментарий
 
Ну если смотреть Флайрадар24, то самолеты летают везде, даже в Италии, но их количество куда меньше!
 показать весь комментарий
 
а шо там такого сильно отличающегося от стран, где карантин был жестче ?
 показать весь комментарий
 
 
Одинаково с Италией и Испанией до ввода жёсткого карантина! Но у них только начало!
 показать весь комментарий
 
исходя из чего " у них только начало" ?

это у нас только начало, несмотря на дебильный симулякр карантина в стиле карго
 показать весь комментарий
 
 
ну , написать что хошь мона! В 2012 Северная Корея чемпионат мира по футболу "выиграла"....
 показать весь комментарий
 
Мне тебе ссылку дать на статистику Швеции?
Или ты считаешь, что это выдуманая статистика?
 показать весь комментарий
 
Статистика шведов - не выдумка.

Но что ты там такого увидел, что говорило бы о катастрофе по сравнению со странами Европы, где карантин был более жестким ?
 показать весь комментарий
 
Я тут одному мудрому Дональду Трампу вже писав: 185 "двохсотих" задобу і в сумі 1765 по Швеції.
 показать весь комментарий
 
У этого "умного" за минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса, когда в Испании подтвердили - 1536. Такие данные сайта Worldometers. И люди мрут, как мухи, от "внебольничной пневмонии".
 показать весь комментарий
 
 
Откуда цифры? Сколько украинцев ломилось в их страну лечить невылечиваемые болезни в Украине!? Написать можно что угодно! Родичи мои из РБ этого не подтверждают!
 показать весь комментарий
 
Кватирку в голові бацьки закрийте а то протягом маячню несе.
 показать весь комментарий
 
А Усик сказал, что Лука - мужик с яйцами... может они, эти яйца у него в голове перекатываются...?
 показать весь комментарий
 
 
Поехавшая усатая кукла Путина. Путин обосрался = кукла высрала "фсехорошо". Должен же кто-то проклятья на себя собрать))
 показать весь комментарий
 
 
Все вірно каже , не треба світу стільки ************** .
 показать весь комментарий
 
Сколько сейчас в Беларуси +14...+16 С?
Ну нормально, пусть ещё и закаляются с открытыми окнами!
 показать весь комментарий
 
 
бедные белорусы!.. кроме короновируса, они вынуждены терпеть ещё и выжившего из ума Картофельного диктатора..
 показать весь комментарий
 
 
Когда Лукашенко сказал, что вируса не видно, то на улице стало ничтожно мало людей, теперь, думаю, дети будут ходить в масках...
 показать весь комментарий
 
 
Понятливость - способ выживания при Луке!
 показать весь комментарий
 
Як добре, що бацька знається на вірусних епідеміях: епідеміологи не потрібні!
 показать весь комментарий
 
 
Трамп вперше за 12 років вирішив призначити посла в Білорусі.
 показать весь комментарий
 
трамп зганьбився і зганьбив всі США , бо вклонився практично перед кожним із диктаторів і узурпаторів ********** ."Съдєлать Амєріка зъдорово сънова "...
 показать весь комментарий
 
Лучше купи детям Беларуси компьютеры
 показать весь комментарий
 
страшный человек...так и пистолет золотой у ребёнка отберёт неперекрестившись...
 показать весь комментарий
 
Так он для Коли своего ничего не жалеет Лукашенко против ношения детьми масок в школах: "Лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо" - Цензор.НЕТ 5848
 показать весь комментарий
 
Deti i mozet prinesti virus sami takogo necustvuja,roditeliam budet trudnej ili deduskam s babuskami
 показать весь комментарий
 
 
Він ненавидить Вас і Вашу країну , а Ви за них хвилюєтесь .Коли системами залпового вогню Вас обстрілюватимуть , теж хвилюватиметесь , що не дуже влучно , шкодуватимете з неуспіху ворога ?
 показать весь комментарий
 
 
U nas s Belorus ocen mnogo rabotajet zdes na zarobotkax oni videt raznicu
 показать весь комментарий
 
36% vsex zarobacan s zagranici tut raboatjet s Belorus eto legalno kto raboatjet u nas.Eto ocen bolsoj procent
 показать весь комментарий
 
""Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - подчеркнул Лукашенко.
Источник: https://censor.net.ua/n3190473"

Ну, как вам, о чём он сказал? Напрямую запретил детям маски носить?
 показать весь комментарий
 
 
Так чтобы понять, надо текст читать, а это уже трудно! Плюнуть легче же....
 показать весь комментарий
 
Самодур, хотя бы уже не лез (куда его не просят), люди сами решили принимать хоть какие-то меры (хорошие или неудачные - это уже другой вопрос), сиди и молчи уже в тряпочку, ни позорь страну ,ни сам не позорься (тракторами, водкой и сауной и т.п.)!
 показать весь комментарий
 
 
Чего вы тут так возмущаетесь? Лукашенко против ношения детьми масок в школах: "Лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо" - Цензор.НЕТ 4922 Толку от этих масок у детей в школе - ноль, один вред: кто там будет их менять и в носу не колупаться? А есть-пить они вообще там не собираются? Жду, когда на фоне провалившейся нефти Лука еще не так осмелеет, а вы потом будете глазами лупать от обиды, шо дома без з/п сидели 2 месяца.
 показать весь комментарий
 
 
Жировичский монастырь ушел на карантин из-за заболевшего коронавирусом архиепископа
 показать весь комментарий
 
Одне кремлівське генетичне недорозуміння втекло в бункер, інше в монастир. Самі "войовничі" кацапи виявились найбільш сцикливі. Помітили?
 показать весь комментарий
 
переведи детей на дистанционку, на время эпидемии, и не надо будет масок носить. такое впечатление шо у чувака большие проблемы с адекватностью
 показать весь комментарий
 
 
Как идиот и неадекват может столько править страной, вертеться между Западом и рашей ? Те кто так обзывает его сам явно не высоких умственных способностей! То что он тиран, может, но сколько в Украине хотят крепкой руки видно по поддержке Филатова!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
всё правильно батцка делает ..
 показать весь комментарий
 
 
Программа «Т-4»?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Программа_умерщвления_Т-4
 показать весь комментарий
 
Наша власть должна срочно закрыть границы с Белорусью
Вон когда из Почаева молдавские попы привезли в Молдову вирус, молдавская власть выставила Украине предъявы , ПОКА ЗЕ СОБОЙ ЛЮБОВАЛСЯ
Молдаване были поражены - ОТКУДА У НИХ ВИРУС . Оказалось - мацковский сатанат через почаев работает
 показать весь комментарий
 
 
После репетиций парада в Минске
"Минск, 120-я Отдельная механизированная бригада, в/ч 04147, много пневмоний, неофициально сообщили о том, что есть подтвержденный диагноз COVID-19. Посещения и увольнения сейчас запрещены", - сообщает мать одного из военнослужащих.
"Войсковая часть 04104 в Уручье. В одной только роте забрали 38 человек с пневмонией. У служащих забрали телефоны. Те, у кого температура до 38 и выше не дошла - они просто в казарме лежат, их в санчасть не переводят, лекарств не дают. Это та самая часть, которая принимает участие в репетиции парада", - сообщил отец военнослужащего.
"В части в Печах - более сотни пневмоний. Здоровые молодые мужики кашляют и сморкаются. Много кого сначала отправили в "инфекционку", но стараются там долго не держать. Официально никого с COVID-19 нет, конечно. К параду готовятся. Свидания и увольнения - под запретом. Масок ни у кого нет. Только по телефону в выходные сын смог сообщить информацию", - пишет мать еще одного военнослужащего.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, а какая статистика в Белоруси , как в Сев Корее ??
 показать весь комментарий
 
 
Баць, а баць! Мож хватць? Бацька знаеть када хватить!!!Был анекдот про батьку, сына и невестку.
 показать весь комментарий
 
Пока в нормальных странах пытаются остановить вирус, Лукашонка делает всё возможное чтобы он распространялся в Беларуси. Ну и дебил...
 показать весь комментарий
 
 
Из двух одно или дурак, или подлец. А скорее всего и то, и другое.
 показать весь комментарий
 
Можно понять, если нельзя остановить производство, тогда рискуют людьми и то, обеспечивая их необходимой защитой. Но подставлять детей, которые спокойно могут учиться дома, сверх идиотизма. Китайцы уже доказали, что через них больше всего разносится инфекция потому, что у них нет симптомов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх