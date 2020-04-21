 Лукашенко против ношения детьми масок в школах: "Лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", - отметил Лукашенко.

По мнению президента, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются "очковтирательством и показухой".

"Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - подчеркнул Лукашенко.

Весенние школьные каникулы в школах Беларуси, которые начались 30 марта, дважды продлевались из-за опасений распространения коронавируса. В пятницу министерство образования приняло решение о возобновлении учебного процесса с 20 апреля.

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