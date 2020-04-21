 Лукашенко против ношения детьми масок в школах: "Лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", - отметил Лукашенко.
По мнению президента, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются "очковтирательством и показухой".
"Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - подчеркнул Лукашенко.
Весенние школьные каникулы в школах Беларуси, которые начались 30 марта, дважды продлевались из-за опасений распространения коронавируса. В пятницу министерство образования приняло решение о возобновлении учебного процесса с 20 апреля.
Его ж родители разорвут за заболевших детей.
Завтра, прошлому взамен.... (слова из песни к к/ф "Мэри Поппинс, до свидания")
Вот тогда и послушаем доклад начальника Республики Беларусь товарища Лукашенко на тему открытых окон и проветривания помещений.
А Вы что, думали, я о политике?
https://youtu.be/yh9Lz7ENCGo
"Премьер-министр Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции, что чрезвычайное положение вводится, поскольку в Токио и других густонаселенных районах все больше заболевших Covid-19, и теперь он вынужден переосмыслить подходы к обузданию эпидемии.".
Швецию тоже ждёт карантин, если у них власти не шизанутые!
это у нас только начало, несмотря на дебильный симулякр карантина в стиле карго
Или ты считаешь, что это выдуманая статистика?
Но что ты там такого увидел, что говорило бы о катастрофе по сравнению со странами Европы, где карантин был более жестким ?
Оба и ты и он.
https://charter97.org/ru/news/hottopic/covid-19
https://lenta.ua/belarus-sravnyalas-s-ispaniey-po-kolichestvu-zarazheniy-46624/
https://t.me/s/bnkbel
Ну нормально, пусть ещё и закаляются с открытыми окнами!
...
Источник: https://censor.net.ua/n3190473"
Ну, как вам, о чём он сказал? Напрямую запретил детям маски носить?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Программа_умерщвления_Т-4
Вон когда из Почаева молдавские попы привезли в Молдову вирус, молдавская власть выставила Украине предъявы , ПОКА ЗЕ СОБОЙ ЛЮБОВАЛСЯ
Молдаване были поражены - ОТКУДА У НИХ ВИРУС . Оказалось - мацковский сатанат через почаев работает
"Минск, 120-я Отдельная механизированная бригада, в/ч 04147, много пневмоний, неофициально сообщили о том, что есть подтвержденный диагноз COVID-19. Посещения и увольнения сейчас запрещены", - сообщает мать одного из военнослужащих.
"Войсковая часть 04104 в Уручье. В одной только роте забрали 38 человек с пневмонией. У служащих забрали телефоны. Те, у кого температура до 38 и выше не дошла - они просто в казарме лежат, их в санчасть не переводят, лекарств не дают. Это та самая часть, которая принимает участие в репетиции парада", - сообщил отец военнослужащего.
"В части в Печах - более сотни пневмоний. Здоровые молодые мужики кашляют и сморкаются. Много кого сначала отправили в "инфекционку", но стараются там долго не держать. Официально никого с COVID-19 нет, конечно. К параду готовятся. Свидания и увольнения - под запретом. Масок ни у кого нет. Только по телефону в выходные сын смог сообщить информацию", - пишет мать еще одного военнослужащего.
https://charter97.link/ru/news/2020/4/17/373369/
Два тоталитарных дебила это сила.