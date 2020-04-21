 Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт

Как передает Цензор.НЕТ, од этом говорится в Фейсбуке госпредприятия.

"Отгрузка сырья для антисептиков продолжается семь дней в неделю, конечно, в праздник Пасхи сделали перерыв на два дня. Украинские производители закупили у государственного предприятия Укрспирт уже 2,6 млн л дезинфицирующего средства. Поэтому острый дефицит преодолен", — говорится в сообщении.

В предприятии напомнили, что в цену сырья для антисептиков не закладывается акциз. Кроме того, действующие цены на сырье для антисептика постоянны и не могут быть повышены.

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