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 Общество, Здоровье
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 Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт

Госпредприятие Укрспирт с начала апреля поставило 2,6 млн л дезинфицирующего средства украинским производителям.

Как передает Цензор.НЕТ, од этом говорится в Фейсбуке госпредприятия.

"Отгрузка сырья для антисептиков продолжается семь дней в неделю, конечно, в праздник Пасхи сделали перерыв на два дня. Украинские производители закупили у государственного предприятия Укрспирт уже 2,6 млн л дезинфицирующего средства. Поэтому острый дефицит преодолен", — говорится в сообщении.

В предприятии напомнили, что в цену сырья для антисептиков не закладывается акциз. Кроме того, действующие цены на сырье для антисептика постоянны и не могут быть повышены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков

Источник: https://censor.net.ua/n3190472
 
 
 Топ комментарии
 
ну да...остался просто дефицит Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт - Цензор.НЕТ 9758
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Учитывая количество спиртзаводов в Украине , то мы этими антисептиками можем как минимум пол планеты снабжать , но у нас у власти дебилы и ослы , по тому вместо зарабатывания бабок сей час заводы завалят украинский рынок и снова остановятся.
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брешуть скотиняки-нема в аптеках і близько(чорнобай)
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послушать балаболов - к нам лихтенштейнцы на работу в поле должны приезжать, и жить в бараках, платя за это по 2тыс. евро, а зарплата - 12к. должна быть.
черноземная Сверхдержава чо Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт - Цензор.НЕТ 6776
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Учитывая количество спиртзаводов в Украине , то мы этими антисептиками можем как минимум пол планеты снабжать , но у нас у власти дебилы и ослы , по тому вместо зарабатывания бабок сей час заводы завалят украинский рынок и снова остановятся.
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Да, в аптеках, где еще с неделю назад не было, уже есть.
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Спирт должен быть в свободной продаже. Впрочем как при есесере в сибири под 70 градусов на стройках БАМА.
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Цікаво, чи не пліснява влада узеленських і влаштувала цей дефіцит? Не
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Ага, есть в АТБ, 100 грн за 200 мл. Я дешевле коньяком руки мыть буду.
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Преодолен...50мл = 45грн...з распылителем
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Что появился уже спирт в аптеках? Или будем Италии помогать в первую очередь?
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А у нас був дефіцит? Чому тоді в Італію літаком відправляли???
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Не, ну все правильно, дефицита нет. Я сегодня, еще одну гонку сделал, а учитывая что "голова" (которая рубается при ректификации) это 80 % спирт, то литр дезинфектора у меня уже есть. Так что все нормуль.
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