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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 Мы поднимем этот вопрос более серьезно с Зеленским и Аваковым, - Ермак об отказе городских властей закрыть рынки в Харькове и Одессе

Вопрос о продолжении работы продовольственных рынков в Харькове и Одессе будет более серьезно обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, отмечает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во вторник на селекторном совещании руководителя ОП с главами облггосадминистраций, которое он провел по поручению Зеленского, коснулись вопроса выполнения решения Кабинета министров и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности, в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской и Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Главы ОГА этих областей отчитались, что по состоянию на утро 21 апреля все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.

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"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел", - указал Ермак.

Источник: https://censor.net.ua/n3190470
 
 
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Маркетам можно, ломбардам, Эпицентрам, кредитным спилкам....Договорняк с владельцами, мародёрство по ценам и увеличение продаж. Сайты по работе набирают только грузчиков, охранников, продавцов и курьеров. негодяи.
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Этого не видно! Попы и базарники конкуренты--их надо убрать...
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Не рівняйте попів і базари! В маркеті чи на ринку ніхто не цілує продукти...
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Простите, а кто у нас ПреЗедент? Эпичнее бы звучало только если бы он сказал я вызову на ковер Зеленского и Авакова
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выкопайте пару тысяч могил рынки можно не закрывать.
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Базары, которые устроили московские попы в украинских храмах уже закрыли?
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Да и причем здесь рынки, если в супермакетах толпится народ? А на рынках людей поменьше и на открытом воздухе.
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И что Харьков и Одесса в авагарде заражений???
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Смотрящий от "конторы" Ермак,имел во все щели-Зелю.Он "решает вопросы",а клоуна вертит на.....палочке.Навыбирали,зеленые сопли.
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Кем себя вообразило это чучело ? Он по должности руководитель аппарата президента , то есть должен заниматься бумагами которые ложатся ему на подпись и обеспечивать его работу и жизнедеятельность , а оно у нас и министр иностранных дел и теперь уже и министр здравоохранения , короче лезет везде где только можно , такими темпами Осел Оманский скоро и видосики выпускать не будет , там Ермак в ютубе звездой банковой будет.
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агент ФСБ Ермак угрожает сепарам Кернесу и Труханову.....
Может себе позволить - за ним путин....и поэтому его статус выше...
А Кернеса и Труханова курировал Сурков......
Такие себе разборки в микро-Лугандонии....
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Цензор, а чого мовчиш про цей факт:
ДТЕК Ахметова встановив рекордно високі ціни на електрику на західній Україні"
https://www.0352.ua/news/2735836/dtek-ahmetova-vstanoviv-rekordno-visoki-cini-na-elektriku-na-zahidnij-ukraini-zmi
Мы поднимем этот вопрос более серьезно с Зеленским и Аваковым, - Ермак об отказе городских властей закрыть рынки в Харькове и Одессе - Цензор.НЕТ 5739
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