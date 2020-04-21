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 Политика Украины
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 "Слуга народа" Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс

Нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что у президента Зеленского за первый год на должности есть ряд достижений во внешней политике.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Первой отличительной чертой президента Зеленского в сфере внешней политики Яременко называет отсутствие популизма в реторике: "Теперь уже официально знаем, что подать заявки на вступление в ЕС и НАТО или провести референдум о таком вступление и вступить в эти организации - это разные вещи. И вместо сочинения барочных форм заявлений о времени то ли подачи заявки на вступление, то ли самого вступления мы больше занимаемся практическими вопросами интеграции".

Яременко также подчеркивает, что президент теперь может не претендовать на звание талантливого дипломата и полководца: "Делом могут заниматься министерства и специалисты без чрезмерной опеки. Качество работы - другой вопрос. Но этот вопрос был в наших реалиях всегда. Тем не менее, только в ситуации, когда МИД имеет возможность выполнять свои функции в соответствии с законом и имеющимися ресурсами, а не ценными указаниями с Банковой, мы когда-то сможем расчитывать на изменение ситуации к лучшему".

Третьим позитивным трендом, по мнению Яременко, является "искренность, откровенность лидера государства, который ведет сложные международные переговоры. Умение президента Зеленского завоевывать сердца позволило быстро установить личные контакты, а в случае с Польшей и Венгрией положило начало диалога, который, надеемся, со временем изменит тональность двустороннего диалога. А еще важно, что мир (и западный, и восточный) убедился, что в Украине могут быть очень разные президенты, но внешняя политика страны последовательная и неизменная".

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Вместе с тем нардеп говорит, что нерешенным остается вопрос войны с Россией.

"Ни искренности Владимира Зеленского в стремлении к миру и сохранить жизнь, ни настойчивости в поиске возможностей для контакта и договоренностей с Россией, ни готовности платить внутриполитическую цену за внешнеполитические компромиссы на переговорах о мире недостаточно для завершения войны и начала содержательных мирных переговоров", - пишет Яременко.

Кроме того, по словам Яременко, существует угроза деактуализации "украинского вопроса" на международной арене.

"Нет, мы никуда не денемся, и наши соседи и партнеры тоже. Но желание и, к сожалению, возможности уделять время проблемам Украины в мире будет становиться меньше. И здесь не стоит притворяться - самые сложные нынешние проблемы мы не можем решить, полагаясь исключительно на собственные внутренние силы и ресурсы.

Коронавирус не принесет мир. Просто не может. А вот убить интерес и внимание к Украине может. Дополнительно будут усложнять ситуацию президентские выборы в США. Нужен четкий план, и реализация его "еще вчера"", - резюмирует Яременко.

 Слуга народа Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс 01
Слуга народа Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс 02
Слуга народа Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс 03

Источник: https://censor.net.ua/n3190467
 
 
 Топ комментарии
 
Анальное бородатое чмо уже определилось с проститутками?! И решило пердануть!
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Попытка лизнуть - засчитана!
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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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У кожного зебіла чи не головною ознакою є нагла і цинічна брехня. Цей Яременко, який брехав, що йому дружина дозволила знімати простітуток під час засідань - один із таких упоротих зебілів.
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О!Й еще один ...оця дрепутат массажер от бубочки пердонуло галиматью.... даже евреи в ауте от этой на жужужуж банды имени слуги одного бородатого придурковатого дедушки которого если по хорошему надо просто повесить на суку вместе с клоуном и его шоблой..ОПГ имени бубочки роковыны ля ля...
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Анальное бородатое чмо уже определилось с проститутками?! И решило пердануть!
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Молчал бы лучше-покоритель женских сердец. "Слуга народа" Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс - Цензор.НЕТ 6204
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Путь к сердцу женщины ведёт через табу. "Слуга народа" Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс - Цензор.НЕТ 9963
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Ярьоменко хоче зайти в Європу через бек дор? "Слуга народа" Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс - Цензор.НЕТ 1562 Ми нє іщем лєгких путєй, ми пєрєступім чєрєз всє табу!
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Больше проституток готовы отказаться от табу на анал.
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«Хвали мене, моя губонько, бо як не будеш, то розірву тебе до самісіньких вух». Так говорит народная мудрость о людях, которые сами себя восхваляют и восторгаются своими «достижениями». Не самим себя надо хвалить, а чтобы люди одобряли достойную …
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это тот самый Яременко который ищет постоянно анал и в ВР и на улицах, да?
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что именно там у вас так горит, киевляне, что его так торкнуло?
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Еременко в Чернобыль сьездил,по лесу грибов насобирал.
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Не стало Зовнішньої політики...! Втім й внутрішньої нестало.! Лише дебільні відосики й лопотіння шизоїда....
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Этот Яременко, как выясняется, самую грязную жопу языком отполирует до блеска.
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Улыбнули слова любителя прости господи, сидел бы уже и не квакал в Сн одни зашкваренные и каждый день все больше и больше у них пандемия всевластия нимб иногда или рога поправляйте у себя на голове
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Хтось ще слухає цього дуполюбного бороданя?
Втім, волохате посміховисько праве - багато що змінилося.
Колись казали "все буде Україна!"
А за Зебіла на місце останнього слова треба ставити "дупа"
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Анал табу - єдине ваше досягнення, мерзота.
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Посмотрите только на эту придурочную рожу,- и тогда вы осознаете все европейское сознанье.
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все ясно - мир любой ценой и все важные вопросы только через референдум
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Все надзвичайно погано в Шмарклі , якщо тримає таких збоченців біля себе . Вони не розуміють , що досить лише один раз обісратись , більше не треба , одного разу достатньо .
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А Баризі було достатньо " цинічних бандер " більше питань до нього не виникало .
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Какой откровенный и наглый звиздеж от "Яременко попал в секс-скандал:в интернет попали кадры,на которых он во время заседания ВР,заказывал услуги проституток через мобильное приложение на смартфоне")))
Внешняя политика просрна напрочь,на зеленую макаку смотрят,как на полного неадеквата,клоуна не принимают нигде.
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Умение обосраться приписать в плюс??? Это он отдельно дает интервью только для избирателей зеленского?
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За час президентства Володимира Зеленського міжнародна коаліція на підтримку України розвалилася, заявив в ефірі "Прямого" політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач."Там де ми із загальної риторики президента виходимо у конкретику професійної діяльності, то там ми бачимо не просто пробіли, а відкати назад. Тобто замість того, щоб будувати й зміцнювати, ми бачимо руйнацію та ерозію. Найкраще це видно у зовнішній політиці - як була піддана ерозії міжнародна коаліція на підтримку України. Те, що президент Порошенко назвав антиросійською міжнародною коаліцією. Вона, по суті, розсипалась за президентства Зеленського", - сказав експерт.
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Как же , как же помню в советской школе учил эту басню:
Кукушка хвалит петуха , за то что хвалит он кукушку.
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то тебе не смски киве слать с предложениями за сотню мырыканськых карбованцив...
а так да - пока бубочка тянет токо на ученика оленевода..
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Результати дуже печальної роботи Зеленського і Ко:
1) Боротьба з олігархами завершилась, так і не почавшись. Олігархи при Зеленському просто розцвіли як орхідеї.
2) Боротьба з корупцією завершилась, так і не почавшись. Корупція вилізла на голову президенту і добре себе почуває.
3) Війна в голові Зеленського вже взагалі завершилась, тільки трішки пострілюють. І дуже прикро, що президент просто панічно боїться власні ЗСУ, яким так необхідна підтримка. Президент повинен кожного тижня бувати на реальній передовій і спілкуватися з простими військовими, а не з накрохмаленими генералами за 200 км. від передової.
4) Про обміни полоненими, це взагалі шоу, віддаємо цінних свідків (Цемах), а нам повертають різне лайно. А справжніх полонених - військових, кримських татар, українських патріотів нам не повертають.
5) Здача України путіну стала пріоритетом зовнішньої політики Зеленського.
6) Економіка України здохла безповоротно. Зеленському взагалі начхати на економіку, він подарував її олігархам, які вважають її власним гаманцем.
7) З захмарними зарплатами чиновників, наглядовими радами і.т.д. ніхто боротись не хоче ((Коболев за 2019 рік отримав дохід - 342 млн.грн. , і вже Зеленський з ним уклав новий контракт до 2024р.)).
8) Бідність та зубожіння народу не зупинилось, а посилилось з катастрофічною швидкістю.
9) Безробіття населення розростається щосекунди, як чума, що породжує агресію у людей і безнадійність. Людина на державу взагалі не може розраховувати, а тільки на себе.
10) Такого провалу по бюджету не було мабуть за всю історію України. Просто чорна діра.
11) Таємні договорняки і рішалово, продовжилось і навіть удосконалюється. Якщо коротко то все буде - ЄРМАК !!!
12) Весни і посадок в Україні, як не було так і не має. (Хіба що українських патріотів, військових арештують).
13) Кумівство, сватівство і «свинарчуки» при Зеленському процвітають і проростають, як амброзія. А головним «свинарчуком» Зеленського став Єрмак.
14) Все лайно і мразота, стали найкращими друзями зелених гуманоїдів. (Портнов,ОПЗЖ і.т.д).
15) Агенти ФСБ (Єрмак) вже прямо поруч з першою особою країни, і керують президентом, як пішаком. Про Медведчука я взагалі мовчу - тому що це лайно потрібно просто РОЗСТРІЛЯТИ під посольством Росії і розіп'яти на воротах.
16) В країні ввели карантин і дикі штрафи, не забезпечивши населення елементарними засобами захисту (маски веземо з Китаю - стидоба).
17) Думки і бажання українського народу владу взагалі не цікавлать.
18) Стратегії розвитку України як не було так і не має, пливемо, як лайно за течією.
19) Відосики нашого гаранта - вже просто задовбали і бісять. Гарант живе в своєму акваріумі в якому все добре. А в деякі моменти виглядає, як розгублений хлопчик, який загубився і ось-ось розплачеться.
Ось такі досягнення нашого найвеличнішого, найрозумнішого ЗЕ імператора !!! Люди подарували Зеленському титул президента, але він не цінує цього подарунку. Маючи всю колосальну повноту влади - не зробив нічого !!! Тому кінець нашого гаранта буде невтішний і печальний !!!
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Возврат Рашки в ПАСЕ - главное "достижение" оманского ОСЛА.

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Результати дуже печальної роботи Зеленського і Ко:
1) Боротьба з олігархами завершилась, так і не почавшись. Олігархи при Зеленському просто розцвіли як орхідеї.
2) Боротьба з корупцією завершилась, так і не почавшись. Корупція вилізла на голову президенту і добре себе почуває.
3) Війна в голові Зеленського вже взагалі завершилась, тільки трішки пострілюють. І дуже прикро, що президент просто панічно боїться власні ЗСУ, яким так необхідна підтримка. Президент повинен кожного тижня бувати на реальній передовій і спілкуватися з простими військовими, а не з накрохмаленими генералами за 200 км. від передової.
4) Про обміни полоненими, це взагалі шоу, віддаємо цінних свідків (Цемах), а нам повертають різне лайно. А справжніх полонених - військових, кримських татар, українських патріотів нам не повертають.
5) Здача України путіну стала пріоритетом зовнішньої політики Зеленського.
6) Економіка України здохла безповоротно. Зеленському взагалі начхати на економіку, він подарував її олігархам, які вважають її власним гаманцем.
7) З захмарними зарплатами чиновників, наглядовими радами і.т.д. ніхто боротись не хоче ((Коболев за 2019 рік отримав дохід - 342 млн.грн. , і вже Зеленський з ним уклав новий контракт до 2024р.)).
8) Бідність та зубожіння народу не зупинилось, а посилилось з катастрофічною швидкістю.
9) Безробіття населення розростається щосекунди, як чума, що породжує агресію у людей і безнадійність. Людина на державу взагалі не може розраховувати, а тільки на себе.
10) Такого провалу по бюджету не було мабуть за всю історію України. Просто чорна діра.
11) Таємні договорняки і рішалово, продовжилось і навіть удосконалюється. Якщо коротко то все буде - ЄРМАК !!!
12) Весни і посадок в Україні, як не було так і не має. (Хіба що українських патріотів, військових арештують).
13) Кумівство, сватівство і «свинарчуки» при Зеленському процвітають і проростають, як амброзія. А головним «свинарчуком» Зеленського став Єрмак.
14) Все лайно і мразота, стали найкращими друзями зелених гуманоїдів. (Портнов,ОПЗЖ і.т.д).
15) Агенти ФСБ (Єрмак) вже прямо поруч з першою особою країни, і керують президентом, як пішаком. Про Медведчука я взагалі мовчу - тому що це лайно потрібно просто РОЗСТРІЛЯТИ під посольством Росії і розіп'яти на воротах.
16) В країні ввели карантин і дикі штрафи, не забезпечивши населення елементарними засобами захисту (маски веземо з Китаю - стидоба).
17) Думки і бажання українського народу владу взагалі не цікавлать.
18) Стратегії розвитку України як не було так і не має, пливемо, як лайно за течією.
19) Відосики нашого гаранта - вже просто задовбали і бісять. Гарант живе в своєму акваріумі в якому все добре. А в деякі моменти виглядає, як розгублений хлопчик, який загубився і ось-ось розплачеться.
Ось такі досягнення нашого найвеличнішого, найрозумнішого ЗЕ імператора !!! Люди подарували Зеленському титул президента, але він не цінує цього подарунку. Маючи всю колосальну повноту влади - не зробив нічого !!! Тому кінець нашого гаранта буде невтішний і печальний !!!
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Во внешней политике Зеленский нарушил все табу
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назвать рашку агрессором - табу. Вот все ваши достижения.
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Яременко, сиди уже и не отсвечивай.
А лучше б застрелился, долбо.*** конченный!
И не стыдно еще напоминать о себе????
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