 "Слуга народа" Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Первой отличительной чертой президента Зеленского в сфере внешней политики Яременко называет отсутствие популизма в реторике: "Теперь уже официально знаем, что подать заявки на вступление в ЕС и НАТО или провести референдум о таком вступление и вступить в эти организации - это разные вещи. И вместо сочинения барочных форм заявлений о времени то ли подачи заявки на вступление, то ли самого вступления мы больше занимаемся практическими вопросами интеграции".

Яременко также подчеркивает, что президент теперь может не претендовать на звание талантливого дипломата и полководца: "Делом могут заниматься министерства и специалисты без чрезмерной опеки. Качество работы - другой вопрос. Но этот вопрос был в наших реалиях всегда. Тем не менее, только в ситуации, когда МИД имеет возможность выполнять свои функции в соответствии с законом и имеющимися ресурсами, а не ценными указаниями с Банковой, мы когда-то сможем расчитывать на изменение ситуации к лучшему".

Третьим позитивным трендом, по мнению Яременко, является "искренность, откровенность лидера государства, который ведет сложные международные переговоры. Умение президента Зеленского завоевывать сердца позволило быстро установить личные контакты, а в случае с Польшей и Венгрией положило начало диалога, который, надеемся, со временем изменит тональность двустороннего диалога. А еще важно, что мир (и западный, и восточный) убедился, что в Украине могут быть очень разные президенты, но внешняя политика страны последовательная и неизменная".

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Вместе с тем нардеп говорит, что нерешенным остается вопрос войны с Россией.

"Ни искренности Владимира Зеленского в стремлении к миру и сохранить жизнь, ни настойчивости в поиске возможностей для контакта и договоренностей с Россией, ни готовности платить внутриполитическую цену за внешнеполитические компромиссы на переговорах о мире недостаточно для завершения войны и начала содержательных мирных переговоров", - пишет Яременко.

Кроме того, по словам Яременко, существует угроза деактуализации "украинского вопроса" на международной арене.

"Нет, мы никуда не денемся, и наши соседи и партнеры тоже. Но желание и, к сожалению, возможности уделять время проблемам Украины в мире будет становиться меньше. И здесь не стоит притворяться - самые сложные нынешние проблемы мы не можем решить, полагаясь исключительно на собственные внутренние силы и ресурсы.

Коронавирус не принесет мир. Просто не может. А вот убить интерес и внимание к Украине может. Дополнительно будут усложнять ситуацию президентские выборы в США. Нужен четкий план, и реализация его "еще вчера"", - резюмирует Яременко.





