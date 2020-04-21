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 ПЦР-тесты освобожденных в рамках обмена 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты, - глава Донецкой ОГА Кириленко

Председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек планировалось передать наемникам РФ в ОРДЛО. Однако четверо из них отказались.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190466
 
 
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ПЦР - это провославная церковь расеи ?
Что там тестировать, там и так все понятно...
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"лица, которые на прошлой неделе были освобождены" - це ті зеки? Чого так зразу і не писати що зе знову бреше.Источник: https://censor.net.ua/n3190466@
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