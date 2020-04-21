 Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - отметил он на совещании во вторник, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. "Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории", - говорится в сообщении.

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