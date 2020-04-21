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 Политика Украины, Здоровье
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 Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главами обладминистраций доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, где во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мер, в частности, были скопления людей без средств индивидуальной защиты.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - отметил он на совещании во вторник, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. "Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190465
 
   
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а штрафы 17 000...?
неа..?
Расиюшка обидеться, да?
мне за Зеленского и Авакова обидно.... Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 599
обоссали их московские попы с их карантином.......
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Якби то були волонтери і ветерани, то загриміли б в тюрму, а етонашілюді - на обсервацію.
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Це визнання власного безсилля , змішане із страхом перед москвою.
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Понятно? Это реформированная украинская милиция. Полиция. Или, вообще, даже копы, как любят их называть любители понтов. Вместо того, чтобы пригрозить попам многотысячными штрафами, поставить мусоров вокруг церквей (с некоторых пор это, оказывается, храмы) и тем самым пресечь эти походеньки, эти бараны теперь по всей области исполняют.
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***.ні мусора , все бачили , але діють за наслідками .Саботажники паскудні , гірші за шкідників . Мусора чомусь більше бояться підмосковських паскуд , ніж українців , факт .
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\\\\\\\\\\Мені вдалось поговорити з кількома священниками біля цих церков: вони реально нічого не бояться, жодних адміністративних чи кримінальних наслідків масштабного порушення карантину. Один так мені і сказав: "Нас прикривають дуже високі люди". Невже дійсно десь існує домовленість, що на час переговорів з Кремлем РПЦ в Україні ніхто не чіпатиме за жодних умов?\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Сегодня утром просмотрел пост-видео от Владимир Рыбалкин ( местный блогер ) - он утверждает , что все присутствующие на фото - живущие на территории лавры переселенцы с оккупированных територий , живут там уже шесть лет . Если это так , то пусть там и живут дальше . Не нужно их трогать ... . Пост Владимир Рыбалкин можно посмотреть на сайте Карачун и в фейсбук . - не реклама .
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