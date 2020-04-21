 Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - отметил он на совещании во вторник, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. "Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории", - говорится в сообщении.
неа..?
Расиюшка обидеться, да?
мне за Зеленского и Авакова обидно....
обоссали их московские попы с их карантином.......