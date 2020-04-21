 В законопроекте о банках увеличены сроки приведения деятельности проблемного банка в соответствие с законодательством

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", об этом говорится в вспомогательной таблице к сравнительной таблице к законопроекту.

В частности, предлагается убрать изменение в ст. 530 Гражданского Кодекса относительно того, что норма "если срок (период) выполнения должником обязательства не установлен или определен моментом предъявления требования, кредитор имеет право требовать его выполнения в любое время" может иметь исключения, предусмотренные законом.

Кроме этого, со ст. 74 закона о НБУ "Решения, действия или бездействие Нацбанка или его должностных и служебных лиц могут быть обжалованы в суде исключительно с целью установления их законности. Особенности обжалования отдельных решений Национального банка устанавливаются законом" предлагают убрать слово "исключительно".

В то же время в закон "Об исполнительном производстве" добавили, что "не подлежат аресту средства банка, находящиеся на его корреспондентских счетах" и также, что "взыскание средств с корреспондентских счетов банка осуществляется в порядке, установленном НБУ".

Также добавили норму о размере уставного капитала банка не более 200 млн (сейчас - 500 млн).

Читайте: К законопроекту о банках подали 16 572 поправки, из них 4 770 комитет отклонил, - "слуга народа" Гетманцев

Кроме этого, в законопроекте ко второму чтению увеличены сроки приведения деятельности проблемного банка в соответствие с законодательством (действующая норма - 180 дней, в первом чтении - 90, предлагают увеличить до 120 дней).

Также предлагают утвердить норму, что на период карантина останавливаются сроки предоставления банками информации, составляющей банковскую тайну о юридических и физлицах по требованию правоохранительных органов, АМКУ, исполнительной службы, суда и прочее.

Как сообщалось, утром 21 апреля комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках.

7 апреля народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Также читайте: Комитет ВР рассмотрел первую тысячу поправок к законопроекту о банках