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 Общество
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Все про:арест (9957) суд (23020) САП (1290) Микитась (40)

 САП требует арест для Микитася, который не внес 100 миллионов залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда, который на заседании 20 апреля отказался применить к экс-нардепу Максиму Микитасю меру пресечения в виде ареста, несмотря на то, что тот так и не внес 100 млн грн залога.

Об этом сообщила САП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует в Апелляционную палату решение следственного судьи ВАКС, которым отказано в применении к подозреваемому по делу о завладении квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату, меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

В САП объяснили, что 3 апреля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и взыскал с Микитася 80 миллионов гривен в доход государства, потому что экс-нардеп нарушил процессуальные обязанности.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспер

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП

тиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он должен был отправиться под арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3190458
 
   
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...обжалует решение Высшего антикоррупционного суда, который на заседании 20 апреля отказался применить к экс-нардепу Максиму Микитасю меру пресечения в виде ареста, несмотря на то, что тот так и не внес 100 млн грн залога.

Есть подозрение, что хитрый Микитась что-то вкинул прямо в антикоррупционный суд. САП требует арест для Микитася, который не внес 100 миллионов залога - Цензор.НЕТ 2122
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Похоже он внес судьям напрямую, у нас в стране это бывает очень часто.
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Увага! Будьте обережні!
Очікується масований викид сірководню!
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Напёрсточники ,предатели, бандиты разводят лохов дутых 73%
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Так он же им (судьям) лично отслюнявил...
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Так если его арестуют то он и педалика за собой потянет.
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