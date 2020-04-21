 Коронавирус подтвержден у шести священников области, - и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Федорив

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом во время брифинга сообщил и.о. председателя ОГА Виталий Федорив.

По его словам, один больной ждет результаты анализа. У шести священников диагноз подтвержден ПЦР-тестами. В частности, в городе Калуш и Ивано-Франковске заболело по двое священников, в Коломыйском и Богородчанском районах – по одному.

Кроме того, результаты анализа священника из областного центра, который лечился с двусторонней пневмонией и умер, направлены на ПЦР-тест в лабораторию Минздрава в Киев.

Следует заметить, что в ОГА не сообщают, в каких храмах служили больные отцы. К слову, больница УГКЦ Святого Луки получила экспресс-тесты на коронавирус и бесплатно тестирует священников, монахов и верующих, которые работают в монастырях и храмах.

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