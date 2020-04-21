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 Коронавирус подтвержден у шести священников области, - и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Федорив

В Ивано-Франковской области новую коронавирусную инфекцию подтвердили у шести священников.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом во время брифинга сообщил и.о. председателя ОГА Виталий Федорив. 

По его словам, один больной ждет результаты анализа. У шести священников диагноз подтвержден ПЦР-тестами. В частности, в городе Калуш и Ивано-Франковске заболело по двое священников, в Коломыйском и Богородчанском районах – по одному.

Кроме того, результаты анализа священника из областного центра, который лечился с двусторонней пневмонией и умер, направлены на ПЦР-тест в лабораторию Минздрава в Киев.

Следует заметить, что в ОГА не сообщают, в каких храмах служили больные отцы. К слову, больница УГКЦ Святого Луки получила экспресс-тесты на коронавирус и бесплатно тестирует священников, монахов и верующих, которые работают в монастырях и храмах. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У трех священников на Ивано-Франковщине подтвержден COVID-19, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3190457
 
 
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Популяция попов под угрозой вымирания. Коронавирус подтвержден у шести священников области, - и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Федорив - Цензор.НЕТ 3797
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Скорее под угрозой паства, которую они заразили.
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Сразу говорите какого патриархата. Это ж очень важно!!!
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тестирует священников, монахов и верующих, которые работают в монастырях и храмах. Источник: https://censor.net.ua/n3190457\\\\\\\\\\\\

Вот именно! Работа! Без налогов которая, позволяющая жрать все самое лучшее, ездить на крутых тачках, высерать любой бред ибо "бохтакделал"(а если не и делал то можид мог делать, просто никто не видел), а также лечиться в норм. условиях, а стадо.... стадо никогда не меняется Коронавирус подтвержден у шести священников области, - и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Федорив - Цензор.НЕТ 3110
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