 Коронавирус подтвержден у шести священников области, - и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Федорив

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом во время брифинга сообщил и.о. председателя ОГА Виталий Федорив.
По его словам, один больной ждет результаты анализа. У шести священников диагноз подтвержден ПЦР-тестами. В частности, в городе Калуш и Ивано-Франковске заболело по двое священников, в Коломыйском и Богородчанском районах – по одному.
Кроме того, результаты анализа священника из областного центра, который лечился с двусторонней пневмонией и умер, направлены на ПЦР-тест в лабораторию Минздрава в Киев.
Следует заметить, что в ОГА не сообщают, в каких храмах служили больные отцы. К слову, больница УГКЦ Святого Луки получила экспресс-тесты на коронавирус и бесплатно тестирует священников, монахов и верующих, которые работают в монастырях и храмах.
Вот именно! Работа! Без налогов которая, позволяющая жрать все самое лучшее, ездить на крутых тачках, высерать любой бред ибо "бохтакделал"(а если не и делал то можид мог делать, просто никто не видел), а также лечиться в норм. условиях, а стадо.... стадо никогда не меняется