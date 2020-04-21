 Подозрение экс-директору ГБР Трубе могут предъявить уже на этой неделе, - источник

Об этом "Цензор.НЕТ" стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

По данным нашего источника, подозрение Трубе готовит ГБР, и оно может быть предъявлено уже на этой неделе. "Были проведены обыски, во время которых изъяты документы, связанные с кадровыми скандалами", - рассказал источник.

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Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", весной прошлого года, Роман Труба уволил трех сотрудников центрального аппарата ГБР и руководителя теруправления, которое находится в Полтаве. Они в ответ пообещали оспорить увольнение в суде и сделали это.

Комментируя эту ситуацию, Труба заявил, что сотрудники, уволенные из Государственного бюро расследований, не прошли испытательный срок.

Но вскоре Окружной административный суд г. Киева вынес определение, которым остановил действие приказа директора Государственного бюро расследований Романа Трубы об увольнении руководителя Второго управления организации досудебных расследований ГБР Александра Туру.

В документе сказано, что директор ГБР Роман Труба не может принимать решения, в том числе путем издания приказов, распоряжений или в других формах об увольнении Александра Туру с должности руководителя управления организации расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия, без согласования такого решения со своими заместителями, согласно ч.2 ст. 12 Закона "О Государственном бюро расследований". А такого согласования, как рассказала в интервью "Цензор.НЕТ" тогдашний первый заместитель директора бюро Ольга Варченко, не было.

Но вслед за этим увольнением последовали и другие. И хотя многие из подавших иски, получили решения судов в свою пользу и их обязаны были восстановить, Труба выполнил лишь часть решений.

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В конце мая кадровые скандалы в ГБР стали предметом обсуждения на комитетских слушаниях в Комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности. После чего в ГПУ были поданы несколько заявлений относительно действий Трубы.

То, что основанием для предъявления подозрений может послужить именно нарушение трудового законодательства и факты невыполнения судебных решений о восстановлении незаконно уволенных, допускает и экс-советник Романа Трубы, член правления общественной организации "Совет общественного контроля" Олег Шрам.

"Невыполнение решения суда при увольнении ряда руководителей ЦА ГБР и ТУ ГБР, это один из фактов, по которым проводится досудебное расследование. Основания для подозрения именно по этому факту (ст. 382 ч. 3 УК) были и есть", - отметил он.

Именно он был в числе людей, которые во время комитетских слушаний выступили с резкой критикой действий Романа Трубы. В комментарии "Цензор.НЕТ" он напомнил, что вскоре после них, ГПУ открыла уголовное производство.

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"На момент увольнения трех руководителей управлений центрального аппарата и одного теруправления уже существовало определение Окружного админсуда г. Киева, которое запрещало директор ГБР принимать кадровые решения. Тем не менее, эти решения были приняты не только в нарушение ст.12 Закона "О Государственном бюро расследований", но и вопреки определению суда, поэтому в его действиях на то время также усматривался состав преступления, предусмотренного ст. 382 УК, - говорит Олег Шрам. – Еще 30 мая в ГПУ поступили заявления от Председателя Совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и Секретаря этого Совета Надежды Коренной. А 31 мая Генпрокуратура начала досудебное расследование".

Хотя заявители настаивали, что в действиях директора ГБР усматриваются четыре правонарушения, ГПУ открыла уголовное производство лишь по статье "Невыполнение судебного решения".

"По моим данным, расследованием сначала занималась Нацполиция, а после увольнения Трубы, уже зимой этого года его передали в центральный аппарат ГБР", - отметил Олег Шрам.