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 Миссия ВОЗ призвала Беларусь отменить все общественные мероприятия

Всемирная организация здравоохранения рекомендует Беларуси отменить все общественные мероприятия и продолжить информировать население о ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "БЕЛТА", такие рекомендации ВОЗ представила по итогам своего визита в Беларусь.

Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируса в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования.

Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса, четкое, прозрачное и регулярное информирование о рисках, продолжение оказания основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения.

Напомним, Минобороны Беларуси подтвердило, что собирается проводить военный парад 9 мая, несмотря на распространение коронавируса COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190454
 
 
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да ну нафиг, отменить баня, водку и трактором на ******, нет, это уже слишкомм, чем же огда заняться людине, начнёт ещё о своей жызни задумыватться и смотри, усаатому козлу конец придёт.
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Надо посмотреть. Если Беларусь пройдет без последствий, то ВОЗ со своей пандемией будет смотреться глупо.
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Лукашенко (украинец) не жалеет и не уважает белорусов, как до этого Янукович (белорус) не жалел и не уважал украинцев ...

про Зелю и писать неохота...
вот поэтому президент страны должен быть той же национальности как и народ которым он управляет...
Записывайте малята....
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