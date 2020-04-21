 Яценюк - Медведчуку: "Виктор, ты - дурак?". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, такое видео он опубликовал в Фейсбуке.
"Об обострении. Но только не болезни, а идиотизма", - сказал Яценюк.
Он процитировал заявление Виктора Медведчука, в котором ОПЗЖ обвиняет Яценюка в пожарах, которые продолжаются в Украине.
"И еще добавлен комментарий "известного пожарного "Нестора Шуфрича", - сказал экс-премьер.
Этот комментарий, отметил он, с таким же успехом мог содержать и обвинения в "пожарах в Австралии, глобальном потеплении, и распространении коронавируса".
"Отвечать по существу этого комментария нет никакого смысла. У меня есть только один вопрос к Виктору Медведчуку, который обнародовал этот комментарий: "Виктор, ты дурак?" - сказал Яценюк.
7 месяцев жду когда уже оно разродится.......... видно не в этой жизни.
П.С.
Это, как в анекдоте, про обезьяну, которая полоскала банановые корки: все спрашивали, что она делает, а она брала червонец и говорила:
- Полощу банановые корки!
- Ну, ты и дура, - отвечали ей.
- Дура - не дура, а свой червонец в день имею.....
Да и сеня не тот что был раньше. Осмелел, чувствуя надвигающийся нефтяной писец северного соседа )
на дискуссию по вопросу умственных способностей власть имущих в этой стране