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 Политика Украины, Происшествия
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 Яценюк - Медведчуку: "Виктор, ты - дурак?". ВИДЕО

Экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал "обострением идиотизма" заявления Виктора Медведчука и ОПЗЖ про пожары в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, такое видео он опубликовал в Фейсбуке.

"Об обострении. Но только не болезни, а идиотизма", - сказал Яценюк.

Он процитировал заявление Виктора Медведчука, в котором ОПЗЖ обвиняет Яценюка в пожарах, которые продолжаются в Украине.

"И еще добавлен комментарий "известного пожарного "Нестора Шуфрича", - сказал экс-премьер.

Этот комментарий, отметил он, с таким же успехом мог содержать и обвинения в "пожарах в Австралии, глобальном потеплении, и распространении  коронавируса".

"Отвечать по существу этого комментария нет никакого смысла. У меня есть только один вопрос к Виктору Медведчуку, который обнародовал этот комментарий: "Виктор, ты дурак?" - сказал Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3190452
 
   
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Да он хай хоть путена х...лом называет, мы помним стену
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Внимание, знатоки, это - верный ответ.
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Это он Украине враг, а Порошенку бизнес-парнер
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бліать)))) сенька не сци, ти завжди будеш для нас вакхабітом))) але все це вже й абсурдом не назвеш
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Коли камера Яценюка буде поруч з камерою Медведчука - життя в Україні піде на лад.
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Но мозг от этого у тебя все равно не появится, не надейся
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А кровная месть за оскорбление, "моджахед"?
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Он не дурак, он агент ***** и враг Украины.
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Так спешили опубликовать этот информационный пшик, что некогда было устранить грамматические ошибки в тексте.
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тут Яценюк прав.., кум Мертвечука врядли с бункера вылезет, а если вылезет то сметут, кому служить будет?
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У вас було 5 років розібратись з колаборантами. В пил стерти. Що вам заважало?
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та гаси их уже, сеня, как тогда.... - руки же ж помнят!
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Хрен его знает, кто из них в этой ситуации молодец, но Сеня ответил неубедительно, в стиле отца Фёдора: "Сам дурак"
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Сеня не дурень. Дурень бы на самый верх не выцарапался и столько бы там не просидел. И столько бы там не накосил.
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Сєня , дурень - це ти , якщо питаєш ворога , чи він не дурень ! Він не дурень , він Ворог ! А Барига ссаний дав йому змогу купити кілька телеканалів , та й Шмаркля не заважає . Називай ,Сєня , речі своїми іменами , хоча я розумію , що якби ти міг це робити , не зганьбився б так із обслуговуванням інтересів Бариги Сивочолої .
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Дурак - не дурак, а свои миллионы от РФ получает регулярно!
П.С.
Это, как в анекдоте, про обезьяну, которая полоскала банановые корки: все спрашивали, что она делает, а она брала червонец и говорила:
- Полощу банановые корки!
- Ну, ты и дура, - отвечали ей.
- Дура - не дура, а свой червонец в день имею..... Яценюк - Медведчуку: "Віктор, ти дурак?" - Цензор.НЕТ 798
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Было бы смешно, если бы не было так низко - высшие чиновники (хоть и бывшие) выражаются как деревенские бабы на базаре - и грустно, и скучно и не кому руку подать... - куда катится этот мир?
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Виктор должен болтаться на осине. А дурак он при этом или нет-до лампочки.
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***** сцытся от сени до сих пор! Иначе бы "Виктор" не писал такую муйню.
Да и сеня не тот что был раньше. Осмелел, чувствуя надвигающийся нефтяной писец северного соседа )
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непонятно...в каком слове модер порно узрел?
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забился в какую нору ... и от туда дерзит , сеня вызывай на бой выродка , ну или хотя бы на
на дискуссию по вопросу умственных способностей власть имущих в этой стране
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Поменять знак вопроса на восклицательный - будет корректная фраза.
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