 Яценюк - Медведчуку: "Виктор, ты - дурак?". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, такое видео он опубликовал в Фейсбуке.

"Об обострении. Но только не болезни, а идиотизма", - сказал Яценюк.

Он процитировал заявление Виктора Медведчука, в котором ОПЗЖ обвиняет Яценюка в пожарах, которые продолжаются в Украине.

"И еще добавлен комментарий "известного пожарного "Нестора Шуфрича", - сказал экс-премьер.

Этот комментарий, отметил он, с таким же успехом мог содержать и обвинения в "пожарах в Австралии, глобальном потеплении, и распространении коронавируса".

"Отвечать по существу этого комментария нет никакого смысла. У меня есть только один вопрос к Виктору Медведчуку, который обнародовал этот комментарий: "Виктор, ты дурак?" - сказал Яценюк.