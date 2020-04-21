 ООН: Число голодающих в мире может удвоиться из-за пандемии коронавируса

Об этом заявила Всемирная продовольственная программа ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что в результате утраты доходов от туризма, сокращения денежных переводов и поездок, а также других ограничений, введенных странами для противодействия распространению коронавируса, с сильным голодом в 2020 году могут столкнуться более четверти миллиарда жителей планеты. На данный момент в этой категории уже находится 135 млн человек.

В ООН классифицировали нынешнюю ситуацию с голодом как "острый кризис в области продовольствия и средств к существованию". Это 3 категория из 5, означающая "критическое отсутствие доступа к продовольствию и превышение обычного недоедания". Пятая категория означает массовое голодание.

Чиновники ООН не дали географическую разбивку растущих потребностей в еде среди жителей планеты, но уточнили, что Африка, вероятно, пострадает больше всего. Согласно докладу ООН, большинство из тех, кто остро нуждается в еде, находятся в зонах конфликта, таких как Сирия, или в странах, сильно пострадавших от последствий изменения климата.

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