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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 ООН: Число голодающих в мире может удвоиться из-за пандемии коронавируса

Из-за экономических последствий пандемии коронавируса в 2020 году число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, может увеличиться в два раза.

Об этом заявила Всемирная продовольственная программа ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что в результате утраты доходов от туризма, сокращения денежных переводов и поездок, а также других ограничений, введенных странами для противодействия распространению коронавируса, с сильным голодом в 2020 году могут столкнуться более четверти миллиарда жителей планеты. На данный момент в этой категории уже находится 135 млн человек.

В ООН классифицировали нынешнюю ситуацию с голодом как "острый кризис в области продовольствия и средств к существованию". Это 3 категория из 5, означающая "критическое отсутствие доступа к продовольствию и превышение обычного недоедания". Пятая категория означает массовое голодание.

Чиновники ООН не дали географическую разбивку растущих потребностей в еде среди жителей планеты, но уточнили, что Африка, вероятно, пострадает больше всего. Согласно докладу ООН, большинство из тех, кто остро нуждается в еде, находятся в зонах конфликта, таких как Сирия, или в странах, сильно пострадавших от последствий изменения климата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190451
 
 
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А вы действительно считаете что если девочька с пороком сердца выходит замуж за мальчика с ************* параличем то человечество будет более здоровым?Пандемия в этом случае просто лекарство.
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бубочка з сівохою наші пасовиська захистить...
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Ну, кацапы будут менять жижу и люминтий на бульбу в Беларуси, а мы - разве, что зеленое стадо сможем предложить.
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Кодлан Коломойского вначале :Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии./ Затем:25.03.20 00:39 Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%/ Для кодлана украинцы на украинской земле лишние, не нужные.
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Вот как то так. А Слуги уроды, поросята и соросята проголосовали землю Украины продать-отдать за кредиты.
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