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 Происшествия, Здоровье
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 Южная Корея выделила Киеву $700 тыс. на борьбу с коронавирусом, - МИД

Правительство Южной Кореи выделило $700 тыс. на поддержку Украины в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в официальном Фейсбуке. 

Средства направят на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН, сообщили в МИД Украины.

"Помощь поступит по двум направлениям. $300 тыс. предоставят в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. $400 тыс. Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила в Южную Корею очередной борт за спецсредствами защиты, - Офис Президента. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3190446
 
   
 Топ комментарии
 
Этого хватит, чтобы смотаться на Сейшелы и прислать оттуда привет на корейском языке?
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Лучше не деньгами, а тестами и расходниками, конечно.
Хотя и их разворовать и перепродать могут.
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Стыдно . Они помогают , а мы себе нет .
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Этого хватит, чтобы смотаться на Сейшелы и прислать оттуда привет на корейском языке?
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"Корея, блин ! Давай больше ! Я тебе шо, нищий с перехода ?!"
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Стандартний відпочинок для середнього класу , так генплокулол заповідав .
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Им хватило ума не направлять живые деньги этим оглоедам.
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Лучше не деньгами, а тестами и расходниками, конечно.
Хотя и их разворовать и перепродать могут.
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Стыдно . Они помогают , а мы себе нет .
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поясни, хто такі МЬІ і хто такі СЄБЄ?
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Ни кто этих денег не увидит, кроме Зе и его банды
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Ты хоть читай стать, а не только заголовок.
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Нє, ні в каком случає! Оні пойдут на компєнсацию НДС бєдним бізнєсмєнам - експортьорам медіцинскіх масок.
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Тю. И украсть нечего. Ермаку на мерседес разве что.
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Величезна вдячність людям Південної Кореї , але було б краще грошей не давати , на всю суму треба було придбати товарів медичного призначення . Пацюки досі володарюють в Україні , будьте обережні !
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самсунги не в курсе,шо могут олбании перевести по указке из офиса недалёкого...
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Сумма странная, может это Северная Корея подсобила ?
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еще бы те, кто дают бабки такие, контролировали их до прямого их назначения. Жулики налетят и 700к - это им вообще на один зубок!
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Нормально. Як говориться "дароному коню в зуби не дивляться"
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Зеля готов принимать с любой стороны в любых количествах.
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А чим прославився "папа" Зєліка або сам Оманський? Виділили шо-небудь Україні? Чи як всігда )))
А взагалі - це ващє.
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