Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в официальном Фейсбуке.
Средства направят на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН, сообщили в МИД Украины.
"Помощь поступит по двум направлениям. $300 тыс. предоставят в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. $400 тыс. Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Южная Корея выделила Киеву $700 тыс. на борьбу с коронавирусом, - МИД
Правительство Южной Кореи выделило $700 тыс. на поддержку Украины в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в официальном Фейсбуке.
Хотя и их разворовать и перепродать могут.
А взагалі - це ващє.