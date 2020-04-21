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Все про:рейтинг (1297) свобода слова (1041) СМИ (3340)

 Украина впервые с 2009 года вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы

Украина впервые с 2009 года вошла в топ-100 "Индекса свободы прессы" от организации "Репортеры без границ", заняв 96 позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные рейтинга "Индекса свободной прессы" международной организации "Репортеры без границ".

Сообщается, Украина в этом рейтинге за год поднялась на 6 позиций и заняла 96 место. При этом продвижение в рейтинге произошло за счет ухудшения показателей других стран, поскольку Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла. Теперь ее индекс составляет - 32,52 (чем ниже число, тем лучше результат).

В качестве недостатков отмечается недофинансирование Общественного вещания и рост влияния олигархов на медиа. Кроме того, авторы рейтинга отмечают, что информационная война с РФ привела к негативным последствиям, таким как запрет российских сайтов и ограничения на въезд иностранным журналистам.

Кроме того, "Репортеры без границ" полагают, что смена власти в Украине не повлияла на ситуацию с нападениями на журналистов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190443
 
 
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При этом продвижение в рейтинге произошло за счет ухудшения показателей других стран, поскольку Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла.
Источник: https://censor.net.ua/n3190443


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рейтинг правильніше було б назвати - хто годує, той і танцює))))
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добавьте рыглу ещё три телеканала и подниметесь в рейтинге ещё выше...
хто сказав,шо число даунов в репортёрах без границ ограниченно?
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Проблема рейтинга, что он считает пророссийских пропагандистов журналистами или наши олигархические помойки.
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Какая свобода прессы, если все каналы молчат о Коррупции Эрмака.
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Эх, знали бы вы что в штатах, мировой демократии, происходит, где Президент называет оппозиционную прессу "врагом народа" дословно........но не это отличает свободу слова, а то что Президентов с мешком на голове не выдворяют в Польшу за критику власти, и не открывают липовые уголовные дела на медиа личности, Шустера в частности....
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сомнительное достижение, но закономерное.
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"Репортеры без границ" - нам ваше мнение очень важно в плане демократии....

пишите исчо...
Украина впервые с 2009 года вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы - Цензор.НЕТ 8497
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Це тому що в Україні зараз перший Президент який не був комуністом чи комсомольцем.
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Блін, у 2006-2008 у нас був найвищий рівень громадянських свобод, найнижчий рівень корупції, ріст ВВП до 7-8%, рекордні 10-11 млрд баксів іноземних інвестицій щороку... В КИєві 1000 доларів не вважалися крутою зарплатою, народ масово квартири купував (а вони ой які дорогі були тоді!) В 2007 продали 550 тис. нових машин, в 2008 - рекордні 620 тис. (в 2019 - менше 100 тис.) - тобто тоді нові машини купували БІЛЬШЕ, ніж зараз бляхи!

Йолкі-палкі, ну що за ідіоти вибрали нам Яника, який це все похєрив????
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Ну дык, Петя же помер в борьбе за свободу слова, а Шустер воскрес....всё логично Україна вперше з 2009 року увійшла до сотні рейтингу свободи преси - Цензор.НЕТ 8210 Ща порохоботы оправдываться начнут: "Если бы не Петя мы бы не поднялись в рейтинге в этом году" что тоже логично Україна вперше з 2009 року увійшла до сотні рейтингу свободи преси - Цензор.НЕТ 8539
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