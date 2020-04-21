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 Экономика
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Все про:Газпром (3025) Укрзализныця (1868) Криклий (138)

 Часть денег, полученных от "Газпрома", могут направить на дофинансирование "Укрзализныци", - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассчитывает на выделение АО "Укрзализныця" финансовой поддержки в размере 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, финансовая поддержка от лица государства будет наиболее ликвидной помощью для "Укрзализныци" в текущей ситуации с учетом ранее озвученного международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings понижения рейтинга компании до "CCC" с прогнозом "негативный".

"С выплаты "газпромовских" денег, которая идет в пользу "Нафтогаза" и будет перечислена в бюджет в виде дивидендов, мы рассчитываем получить определенную сумму, которая будет предусмотрена на поддержку "Укрзализныци". Но не просто на закрытие текущих проблем, а на заказ у внутреннего рынка вагонов, поездов, электричек и т.п.", - подчеркнул министр.

Криклий также сообщил, что Мининфраструктуры планирует получить около 4-5 млрд грн целевого финансирования для "Укрзализныци".

"Ожидаем, что указанные средства поступят в этом году, и до конца года уже будут распределены", - подчеркнул он.

20 декабря 2019 Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190441
 
 
 Топ комментарии
 
Деньги выигранные Нафтогазом у Газпрома должны идти на проекты энергоБЕЗОПАСНОСТИ государства, а не на разные попилы и дербаны. Уже наелись досыта энергошантажом "братишек", пора уже мозгом поработать
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А потом ее "приватизировать" как приносящую одни убытки... Зебилы, посмотрите кого вы понавыбирали...
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подстаканнички не забудьте прикупить и каждый заверните в вышытый рушнык
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Ха..ха...ха...а обещали на социальные проекты...А тут откровенно на распил и воровство!
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А потом ее "приватизировать" как приносящую одни убытки... Зебилы, посмотрите кого вы понавыбирали...
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Не надо их пугать . Мало осталось . Кто поумнел , кто окончательно отупел , кто раскаялся (бывает) , а у кого уже нет возможности и желания жить "по-приколу" .
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"Слуги народа" - самые успешные борцы с коррупцией !
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Деньги выигранные Нафтогазом у Газпрома должны идти на проекты энергоБЕЗОПАСНОСТИ государства, а не на разные попилы и дербаны. Уже наелись досыта энергошантажом "братишек", пора уже мозгом поработать
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подстаканнички не забудьте прикупить и каждый заверните в вышытый рушнык
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Не зря Лещенко мельтешит в последние дни. Часть денег, полученных от "Газпрома", могут направить на дофинансирование "Укрзализныци", - Криклий - Цензор.НЕТ 1342
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Вот не нужно этого делать !
Там чиновники всё равно разворуют !
Пусть лучше Кобелев маме отправит , оно там надёжнее будет .
И нам спокойнее ...
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Зарплату им добавьте а то миллиона им мало
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хорошо придумано для расспила зачет ....жы...дам
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